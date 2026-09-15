Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν μιλούσαμε για τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, η συζήτηση έμοιαζε αρκετά θεωρητική. Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα παιδιά χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI για να λύσουν απορίες, να οργανώσουν το διάβασμά τους, να προετοιμαστούν για ένα διαγώνισμα ή, στην πιο εύκολη εκδοχή, να πάρουν έτοιμη μια εργασία. Και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται απλώς στα κινητά και στους υπολογιστές των μαθητών. Μπαίνει επίσημα και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην Ελλάδα αυτή η μετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει μέσα από το πρόγραμμα «AI in Schools», στο πλαίσιο της συνεργασίας «OpenAI for Greece». Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ένας από τους βασικούς της άξονες αφορά ακριβώς την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Παιδεία.

Στη συνεργασία συμμετέχουν επίσης το Ίδρυμα Ωνάση και η Endeavor Greece, ενώ το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καθηγητές εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία για την προετοιμασία μαθημάτων και τη δημιουργία υλικού που μπορεί να προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών.

Κατά τη σχολική χρονιά 2026 με 2027, το «AI in Schools» περνά σε πιο ουσιαστική φάση, με μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου από δίκτυο 20 επιλεγμένων σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 14 Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια και 6 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Το AI δεν ήρθε για να κάνει απλώς τα μαθήματα πιο γρήγορα

Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της αλλαγής δεν είναι ότι ένας μαθητής μπορεί πλέον να ζητήσει από ένα chatbot να του εξηγήσει ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι ότι αλλάζει σταδιακά ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προσεγγίζει τη γνώση.

Ένα παιδί μπορεί να ζητήσει διαφορετική εξήγηση για μια μαθηματική έννοια, να κάνει ερωτήσεις μέχρι να καταλάβει ένα θέμα, να δημιουργήσει ένα μικρό τεστ επανάληψης ή να ζητήσει παραδείγματα προσαρμοσμένα στο επίπεδό του. Με αυτή τη χρήση, το AI μπορεί πράγματι να λειτουργήσει σαν ένα επιπλέον εργαλείο μάθησης.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η τεχνητή νοημοσύνη σταματά να βοηθά το παιδί να σκεφτεί και αρχίζει να σκέφτεται αντί για εκείνο.

Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «εξήγησέ μου γιατί αυτή είναι η σωστή απάντηση» και στο «γράψε μου την εργασία». Στην πρώτη περίπτωση, το παιδί χρησιμοποιεί το εργαλείο για να καταλάβει. Στη δεύτερη, απλώς παρακάμπτει τη διαδικασία της μάθησης.

Μαθαίνει το παιδί ή απλώς βρίσκει γρηγορότερα την απάντηση;

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο ερώτημα που θα πρέπει να απασχολήσει γονείς και εκπαιδευτικούς τα επόμενα χρόνια.

Μελέτη της Chegg το 2025 έδειξε ότι η χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη εξαπλωθεί σημαντικά στους φοιτητές διεθνώς. Παράλληλα, όμως, οι ίδιοι οι χρήστες εκφράζουν ανησυχίες για την ακρίβεια των απαντήσεων που λαμβάνουν.

Και εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα υπάρχουν περιορισμένα αυστηρά αξιολογημένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση chatbots οδηγεί από μόνη της σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Αντίθετα, πρόσφατες έρευνες έχουν ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η υπερβολική εξάρτηση από τέτοιου είδους εργαλεία μπορεί να επηρεάζει την κριτική σκέψη και την κατανόηση ενός κειμένου.

Με απλά λόγια, όταν η απάντηση βρίσκεται πάντα ένα prompt μακριά, υπάρχει ο κίνδυνος το παιδί να σταματήσει να παλεύει λίγο περισσότερο με μια δύσκολη άσκηση, να μην επιστρέφει στο βιβλίο για να ψάξει και να μην περνά από εκείνο το μικρό αλλά πολύ σημαντικό στάδιο της προσπάθειας που τελικά χτίζει τη γνώση.

Το ζήτημα δεν είναι να απαγορευτεί το AI

Η απαγόρευση δύσκολα αποτελεί πραγματική λύση. Τα εργαλεία υπάρχουν ήδη, τα παιδιά τα γνωρίζουν και όσο περνά ο χρόνος θα γίνονται ακόμη πιο εύκολα προσβάσιμα.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι πώς θα μάθουν να τα χρησιμοποιούν χωρίς να παραδίδουν σε αυτά ολόκληρη τη σκέψη τους.

Ένας μαθητής μπορεί να ζητήσει από το ChatGPT να του φτιάξει ερωτήσεις επανάληψης πριν από ένα διαγώνισμα. Μπορεί να ζητήσει να του εξηγήσει τα λάθη του. Μπορεί ακόμη να το χρησιμοποιήσει σαν συνομιλητή για να ελέγξει αν έχει πραγματικά καταλάβει ένα κεφάλαιο. Όλα αυτά μπορούν να έχουν αξία.

Αν, όμως, περιοριστεί στο copy paste μιας έτοιμης απάντησης, τότε μπορεί να έχει ολοκληρώσει την εργασία του χωρίς ουσιαστικά να έχει μάθει τίποτα.

Η πρόκληση για το σχολείο μόλις ξεκίνησε

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή τη συζήτηση. Η Microsoft έχει αναφέρει ότι περισσότεροι από 160.000 εκπαιδευτικοί στην Ταϊλάνδη έχουν εκπαιδευτεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Anthropic έχει μιλήσει για εκπαιδευτικούς σε περισσότερες από 60 χώρες που μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το Claude. Την ίδια στιγμή, η Google έχει ενσωματώσει το Gemini στο Google Classroom.

Όλα δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να φύγει από την εκπαίδευση. Αντίθετα, θα αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο.

Γι’ αυτό και ίσως το σημαντικότερο μάθημα δεν είναι να μάθουν τα παιδιά ποιο prompt πρέπει να γράψουν για να πάρουν μια καλή απάντηση. Είναι να μάθουν να αμφισβητούν την απάντηση, να ελέγχουν αν είναι σωστή, να τη συγκρίνουν με άλλες πηγές και, κυρίως, να καταλαβαίνουν πότε ένα εργαλείο τα βοηθά να μάθουν και πότε απλώς τους γλιτώνει τη σκέψη.

Όπως το έθεσε ο Mark West της UNESCO, το βασικό ερώτημα για τους μαθητές δεν θα έπρεπε να είναι «πώς να χρησιμοποιώ το ΑΙ για το σχολείο», αλλά «τι είναι το ΑΙ chatbot» και «τι επίδραση έχει σε εμένα».

Και ίσως εκεί βρίσκεται τελικά ολόκληρο το στοίχημα. Όχι στο αν τα παιδιά θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στο αν θα συνεχίσουν να μαθαίνουν να σκέφτονται χωρίς αυτήν.