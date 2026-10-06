Extend Your Summer με τα Brown Hotels

Οι διακοπές του Αυγούστου μπορεί να πέρασαν, όμως η διάθεση για μικρές αποδράσεις παραμένει. Ένα weekend μακριά από την πόλη ή λίγες ημέρες δίπλα στη θάλασσα βρίσκουν τη θέση τους και μέσα στον Οκτώβριο, για ένα μικρό break από την καθημερινότητα.

Τα resorts της Brown Hotels, με παρουσία στην Πάρο, την Ερέτρια, τη Χαλκίδα, τους Αγίους Θεοδώρους και τη Νέα Μάκρη, παραμένουν ανοιχτά και μέσα στον Οκτώβριο, με ορισμένα να συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως και τις αρχές Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας Extend Your Summer, το PLAY Paros, το Brown Beach Evia Island Resort και το Brown Beach Chalkida προσφέρουν 20% έκπτωση στη διαμονή έως την ολοκλήρωση της φετινής τους σεζόν. Παράλληλα, ειδικές προσφορές διαμονής είναι διαθέσιμες και στο Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton και στο Marathon Beach Resort.

PLAY Paros

Στην Παροικιά, σε απόσταση αναπνοής από το λιμάνι και ακριβώς πάνω στην παραλία, το PLAY Paros βρίσκεται στην καρδιά της ζωής του νησιού. Με σύγχρονο κυκλαδίτικο design, πισίνα και rooftop με θέα στη θάλασσα, γίνεται η ιδανική βάση για στιγμές δίπλα στο νερό και sunset drinks με θέα στο Αιγαίο. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν 20% έκπτωση στη διαμονή, με το PLAY Paros να λειτουργεί έως τις 15 Οκτωβρίου.

Brown Beach Evia Island Resort

Στην Ερέτρια, μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα, το Brown Beach Evia Island Resort βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα. Πισίνες, θαλάσσιες δραστηριότητες και νεροτσουλήθρες προσφέρουν διαφορετικές επιλογές ψυχαγωγίας μέσα στην ημέρα. Η διαμονή μπορεί να διαμορφωθεί είτε σε premium all-inclusive βάση είτε με πρωινό, ανάλογα με τις ανάγκες του επισκέπτη, ενώ το resort απευθύνεται τόσο σε ζευγάρια και παρέες όσο και σε οικογένειες, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παιδιά. Για εκείνους που αναζητούν στιγμές ξεκούρασης, το spa συμπληρώνει την εμπειρία με υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης. Στο πλαίσιο του Extend Your Summer, το resort προσφέρει 20% έκπτωση στη διαμονή και θα παραμείνει ανοιχτό έως και τις 25 Οκτωβρίου.

Brown Beach Chalkida

Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, στην παραλία του Αγίου Μηνά, το Brown Beach Chalkida, συνδυάζει εύκολη πρόσβαση από την πόλη, προσφέροντας παραθαλάσσια διαμονή. Με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, δύο οργανωμένες παραλίες και πισίνα, μεσογειακές γαστρονομικές επιλογές, εγκαταστάσεις ευεξίας και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για λίγες ημέρες εκτός πόλης. Με την καμπάνια Extend Your Summer, οι επισκέπτες απολαμβάνουν 20% έκπτωση στη διαμονή, με το Brown Beach Chalkida να παραμένει ανοιχτό έως τις 25 Οκτωβρίου.

Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton

Στους Αγίους Θεοδώρους, λιγότερο από μία ώρα από την Αθήνα, το 5* Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton συνδυάζει σύγχρονο design, με θέα στον Σαρωνικό. Με 166 δωμάτια και σουίτες, δύο πισίνες, spa, γυμναστήριο, beach & garden bars, το resort προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για μια ολοκληρωμένη απόδραση. Η εμπειρία συμπληρώνεται μέσα από διαφορετικές γαστρονομικές επιλογές, από το The Dine All Day Feast με διεθνείς και τοπικές γεύσεις και τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα του Aéon Seafront Dining δίπλα στο κύμα, μέχρι το φρέσκο sushi του Susaki Bar & Sushi. Καθώς πέφτει ο ήλιος, το rooftop bar Elevé γίνεται το ιδανικό σημείο για βραδινές συναντήσεις, με θέα στη θάλασσα. Το resort θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 1η Νοεμβρίου.

Marathon Beach Resort

Στη Νέα Μάκρη, το Marathon Beach Resort παραμένει ανοιχτό έως τις 9 Νοεμβρίου, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές για όσους αναζητούν μια σύντομη αλλαγή παραστάσεων. Μόλις 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, το Marathon Beach Resort αποτελεί μια εύκολη παραθαλάσσια απόδραση κοντά στην πόλη. Με 160 δωμάτια και σουίτες, εξωτερική πισίνα θαλασσινού νερού, εστιατόριο και pool bar μέσα σε καταπράσινους κήπους με φοίνικες, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για μικρές αποδράσεις. Η παραλία και η μαρίνα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, ενώ το γήπεδο τένις και οι υπηρεσίες μασάζ συμπληρώνουν την εμπειρία.

Με διαφορετικούς προορισμούς και επιλογές διαμονής έως τις αρχές Νοεμβρίου, η Brown Hotels παρατείνει την αίσθηση του καλοκαιριού, δημιουργώντας αφορμές για μία τελευταία παραθαλάσσια απόδραση πριν από τον χειμώνα. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το Brown Hotels.