Μεγάλες εκπτώσεις στις ήδη χαμηλές τιμές: Η Black Friday ξεκίνησε στο Flip.gr!

Η Flip, η κορυφαία πλατφόρμα ανακατασκευασμένων ηλεκτρονικών συσκευών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE), εγκαινίασε την καμπάνια Black Friday στις 30 Οκτωβρίου, προσφέροντας εκπτώσεις έως και -200 ευρώ σε top refurbished συσκευές. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους σε ακόμα πιο προσιτές τιμές.

Φέτος, η καμπάνια Black Friday στο flip.gr φέρνει μεγάλες εκπτώσεις στις ήδη χαμηλές τιμές, οι οποίες φτάνουν έως και -40% σε σύγκριση με τις καινούργιες συσκευές. Περισσότερες από 30.000 refurbished συσκευές διατίθενται σε ειδικές τιμές, με πρόσθετες εκπτώσεις έως και 200 ευρώ φθηνότερα. Παράλληλα με τις ανταγωνιστικές τιμές, το flip.gr δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της εμπειρίας των καταναλωτών, όπως αποτυπώνεται στην αξιολόγηση 4,8 στα 5 που προκύπτει από τις δημοσιευμένες κριτικές.

Ανάμεσα στους “πρωταγωνιστές” της φετινής καμπάνιας Black Friday είναι το iPhone 13 128 GB, το οποίο είναι διαθέσιμο από μόνο 255,99 ευρώ και το iPhone 17 pro 256 GB από μόνο 939,99 ευρώ.

Η ραγδαία αύξηση του κόστους των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ιδιαίτερα των DRAM και των NAND flash, ασκεί πιέσεις στις τιμές των καινούργιων smartphones και επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες. Σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές επανεξετάζουν τις αγοραστικές τους επιλογές, αναβάλλοντας την αντικατάσταση και την αναβάθμιση των συσκευών τους, επιλέγοντας μοντέλα προηγούμενης γενιάς ή ακόμα συχνότερα προτιμώντας ανακατασκευασμένα προϊόντα. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά refurbished smartphones που διατίθενται μέσω οργανωμένων καναλιών πώλησης, η οποία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 9% το 2026.

«Παρατηρούμε μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές προσεγγίζουν την αγορά smartphones. Οι επιδόσεις και η ποιότητα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία, ωστόσο οι καταναλωτές δίνουν ολοένα μεγαλύτερη προσοχή στη σχέση ποιότητας-τιμής. Στη Flip, θέλουμε να τους προσφέρουμε πιο έξυπνες επιλογές σε τιμές έως και 40% χαμηλότερες, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν στο πιο πρόσφατο μοντέλο για επιδόσεις στο 100%», δήλωσε ο George Moroianu, συνιδρυτής της Flip.

«Στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο τρόπους να αξιοποιούν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην τεχνολογία που επιλέγουν. Το Black Friday αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψουν ότι τα refurbished smartphones προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και ποιότητα σε πλήρως ανταγωνιστικές τιμές. Στη Flip, θέλουμε να κάνουμε την high-end τεχνολογία πιο προσιτή, ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν περισσότερα, ξοδεύοντας λιγότερα.», δήλωσε η Χρυσάνθη Βαλιανάτου, Country Manager της Flip.

Τι άλλο κερδίζετε επιλέγοντας το Flip.gr;

Κάθε συσκευή που διατίθεται μέσω του flip.gr υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 200 εξειδικευμένους τεχνικούς, ενώ κάθε προϊόν περνά από έως και 67 ελέγχους ποιότητας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Επιπλέον, όλες οι φωτογραφίες προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι αυθεντικές και έχουν ληφθεί στο ιδιόκτητο στούντιο του Flip.gr, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να δουν την ακριβή συσκευή που πρόκειται να αγοράσουν.

Οι πελάτες επωφελούνται από εγγύηση 2 ετών, δωρεάν επιστροφή εντός 30 ημερών, δυνατότητα πληρωμής σε 6 άτοκες δόσεις μέσω tbi bank, καθώς και γρήγορη παράδοση εντός 1–2 εργάσιμων ημερών.

Παράλληλα, το flip.gr προσφέρει στους χρήστες έναν απλό και γρήγορο τρόπο να πουλήσουν τις συσκευές τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον αποκτούν μια δεύτερη ζωή, συμβάλλοντας στη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Η καμπάνια Black Friday ξεκίνησε επίσημα στις 30 Οκτωβρίου και λήγει στις 29 Νοεμβρίου, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες προσφορές θα ανακοινωθούν μέσω του Flip.gr.