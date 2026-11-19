Αν σου αρέσει να φτιάχνεις μόνη σου χριστουγεννιάτικα στολίδια, αυτή η ιδέα αξίζει να τη δοκιμάσεις. Με άδεια ρολά χαρτιού υγείας, λίγο σπάγκο και έναν λευκό μαρκαδόρο μπορείς να δημιουργήσεις όμορφα αστέρια, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις πολλά υλικά. Το αποτέλεσμα δείχνει ιδιαίτερο και χειροποίητο, ενώ τα αστέρια ταιριάζουν εξίσου όμορφα στο δέντρο, στο παράθυρο ή σε μια γωνιά του σπιτιού που θέλεις να διακοσμήσεις για τις γιορτές.

Τι θα χρειαστείς

3 ρολά χαρτιού υγείας

Ψαλίδι

Λευκό μαρκαδόρο

Σπάγκο

Πιστόλι σιλικόνης και βάση

Πώς θα τα φτιάξεις

Πίεσε τα ρολά για να ισιώσουν και κόψε τα σε λεπτές λωρίδες. Έπειτα, λύγισε κάθε λωρίδα ώστε να σχηματίσεις μικρά σχήματα σαν διαμάντια. Με τον λευκό μαρκαδόρο, σχεδίασε πάνω τους μικρές νιφάδες ή άλλα χειμωνιάτικα μοτίβα.

Στη συνέχεια, κόλλησε τα κομμάτια μεταξύ τους με το πιστόλι σιλικόνης, σχηματίζοντας ένα αστέρι με οκτώ ακτίνες. Πρόσθεσε στην πίσω πλευρά ένα κομμάτι σπάγκο για να μπορείς να το κρεμάσεις.

Κάθε αστέρι θα έχει τον δικό του χαρακτήρα, ανάλογα με τα σχέδια και το σχήμα που θα επιλέξεις. Φτιάξε περισσότερα από ένα και κρέμασέ τα μαζί στο δέντρο ή κοντά στο παράθυρο για μια γιορτινή διακόσμηση με προσωπική πινελιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη VIKI Studio Origami (@vikistudio.origami)