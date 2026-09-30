Κωνσταντίνα Τσίρα: Country Manager Answear Ελλάδας & Κύπρου – “Δεν θεωρώ ότι η χρήση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία”!

Συνέντευξη Στον Χρήστο Κοτσακά

Το AI δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες δεξιότητες… Η Κωνσταντίνα Τσίρα, Country Manager της Answear για την Ελλάδα και την Κύπρο, μας μιλάει για τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική υπεροχή και την αναντικατάστατη αξία της ανθρώπινης επαφής. Σε ένα ψηφιακό τοπίο που μεταβάλλεται ραγδαία, η κ. Τσίρα ξεκαθαρίζει πως «το AI δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες δεξιότητες», αναδεικνύοντας την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν πολύτιμο συνεργάτη και όχι ως υποκατάστατο της κριτικής σκέψης. Μέσα από την εμπειρία της στην Answear, περιγράφει το μοντέλο ηγεσίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της «ψηφιακής κόπωσης» και εξηγεί γιατί η ενσυναίσθηση και η αυθεντικότητα παραμένουν, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα απόλυτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για ένα brand.

X.K.: Με θέμα του φετινού συνεδρίου Women in Digital, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου, το «The Human Touch in the Age of AI», πώς διασφαλίζετε ότι στην Answear η τεχνολογία παραμένει το μέσο και η προσωπική εμπειρία ο τελικός σκοπός;

Κ.Τ.: Βασικός παράγοντας επιτυχίας ενός brand στη σημερινή εποχή είναι το να συμβαδίζει με τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που επιφέρει η τεχνολογία καθώς έτσι διασφαλίζει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή και μέσα από αυτή ενισχύει την πιστότητά του στο brand μακροπρόθεσμα. Στην Answear, αντιλαμβανόμενοι πλήρως αυτή τη σχέση εξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ τεχνολογίας και εμπειρίας, εισάγουμε διαρκώς αναβαθμίσεις που βελτιστοποιούν το customer journey, καθιστώντας την περιήγηση, την αναζήτηση και την ολοκλήρωση της συναλλαγής πιο εύκολα και προσιτά. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των τεχνολογικών βελτιώσεών μας βρίσκονται οι προσωποποιημένες και ολοκληρωμένες επιλογές styling με βάση εξατομικευμένες προτιμήσεις κάθε χρήστη, κάτι που θεωρώ ότι ειδικά σε ένα multibrand περιβάλλον, όπως αυτό που προσφέρει η Answear, με πληθώρα επιλογών από εκατοντάδες premium brands είναι άκρως βοηθητικό για τον καταναλωτή.

X.K.: Σε ένα 2026 γεμάτο ψηφιακό «θόρυβο», με ποιους τρόπους προστατεύετε την εμπιστοσύνη και την αυθεντικότητα της επικοινωνίας σας με τον καταναλωτή;

Κ.Τ.: Ζούμε σε μία εποχή που σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας, η υπερβολική έκθεση σε ψηφιακά μέσα αλλά και η υπερπαραγωγή περιεχομένου περιορίζει συχνά την αλληλεπίδραση στην ανθρώπινη έκφρασή της, γεγονός που καθιστά την ανάγκη για τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ brand και καταναλωτών μεγαλύτερη από ποτέ. Σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον που εξ ορισμού είναι απρόσωπο και μπορεί να οδηγήσει σε επιφυλακτικότητα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίζουμε πολλαπλούς τρόπους διάδρασης με το κοινό, μέσα από τους οποίους η επικοινωνία θα γίνεται με ειλικρίνεια, θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών και θα συμβάλλει στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σημαντικές για την Answear, είναι και οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το local relevance. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω chatbot λειτουργεί συμπληρωματικά της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές μπορούν να καθοδηγηθούν και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές ενώ μέσα από τα τοπικά social media κανάλια μας μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με το brand αλλά και μεταξύ τους δημιουργώντας μία κοινότητα που μοιράζεται ιδέες και ενδιαφέροντα.

X.K.: Πόσο έτοιμο είναι το e–commerce να δεχθεί την AI ως συνεργάτη που ενισχύει -αλλά δεν υποκαθιστά- τη γυναικεία διαίσθηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων;

Κ.Τ.: Η λήψη κάθε στρατηγικής απόφασης, προϋποθέτει ενδελεχή γνώση καθώς και ανάλυση δεδομένων εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, στοιχεία στα οποία τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχει ένα στέλεχος στη διάθεσή του μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, η εμπειρία, η κριτική σκέψη αλλά και η διαίσθηση, είναι εξίσου καθοριστικά στη λήψη απόφασης που εναρμονίζεται με τη στρατηγική ενός brand και ειδικά στον χώρο του e commerce όπου το περιβάλλον, λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο και ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταβάλλεται διαρκώς. Συνεπώς, θεωρώ ότι τo AI και οι ριζικές αλλαγές που έχει ήδη επιφέρει στη λήψη αποφάσεων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει ανθρώπινες δεξιότητες αλλά μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής μέσα από σωστή χρήση και ανάλυση των δεδομένων που παρέχει στον decision maker.

X.K.: Πώς μπορούν τα ψηφιακά εργαλεία να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά της σύγχρονης γυναίκας χωρίς να θυσιαστεί η ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση;

Κ.Τ.: Δεν θεωρώ ότι η χρήση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία καθώς δεν εμπεριέχει τα βασικά στοιχεία της αλληλεπίδρασης, της κριτικής σκέψης και των συναισθημάτων, μπορεί, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό να τη διευκολύνει. Μία συνάντηση, για παράδειγμα μέσω υπολογιστή δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο με μία συνάντηση δια ζώσης αλλά εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Είναι στο χέρι κάθε σύγχρονης γυναίκας, λοιπόν, να αξιοποιεί καθημερινά τα ψηφιακά μέσα στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητα της, συνδυάζοντας τα οφέλη τους με αυτά που μόνο η ανθρώπινη σύνδεση μπορεί να παρέχει.

X.K.: Με την «ψηφιακή κόπωση» να είναι πλέον πραγματικότητα, ποιο μοντέλο ηγεσίας προτάσσει την ευεξία και την ψυχική ισορροπία της ομάδας και των πελατών σας;

Κ.Τ.: Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με υπερπληθώρα δεδομένων, απόρροια της τεχνολογικής εξέλιξης και του σύγχρονου ρυθμού ζωής. Είναι αφενός ζήτημα «επιβίωσης» δικής μας ως στελεχών να καταφέρουμε να τα φιλτράρουμε με αποδοτικό τρόπο και να θέτουμε καθημερινά προτεραιότητες και αφετέρου μονόδρομος για τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος για το κοινό μας. Είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε το burnout και να εστιάσουμε σε μία ουσιώδη επικοινωνία τόσο ενδοεταιρικά, ατομικά και ως ομάδα, όσο και προς το κοινό μας.

X.K.: Πώς η ενσυναίσθηση μετατρέπεται από «soft skill» σε μετρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία όπως η Answear;

Κ.Τ.: Σε σύνδεση με όσα έχουν ήδη αναφερθεί μέσω των προηγούμενων απαντήσεων, ζούμε σε μία ψηφιακή εποχή που η αλληλεπίδραση και η αυθεντικότητα της επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία ενός brand μακροπρόθεσμα. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα μίας εταιρίας να αξιοποιεί και να αναλύει τα δεδομένα που έχει στη διάθεση της για να κατανοεί τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών της καθώς μόνο μέσα από αυτή τη διεργασία μπορεί να δημιουργήσει αξία και μέσα από την αξία μπορεί να έρθει η πολυπόθητη πιστότητα.

Στην Answear, αναλύουμε καθημερινά τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να βρισκόμαστε πιο κοντά στο κοινό μας. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για ενσυναίσθηση, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα συναισθήματα, θα ήθελα να αναφερθώ στη στρατηγική επικοινωνίας της Answear, η οποία παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2025 με τίτλο ’ Ντύσε Τη Ζωή Σου Με Πολύτιμες Στιγμές’, με βασικό άξονα την ανάδειξη της αξίας των συναισθημάτων, των εμπειριών και των στιγμών, καθώς αυτά είναι που κατευθύνουν και συχνά καθορίζουν τις επιλογές μας, στιλιστικές και μη.

X.K.: Κλείνοντας, με βάση το μήνυμα του συνεδρίου «Technology empowers, The Human Touch leads», ποιο προσωπικό αποτύπωμα θέλετε να αφήσετε ως leader;

Κ.Τ.: Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, θεωρώ ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι για κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεση μας, ψηφιακό ή μη, η κριτική σκέψη, η λογική, το ένστικτο είναι στοιχεία απαραίτητα και αναντικατάστατα. Ας διαχειριστούμε την τεχνολογία συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά του ανθρώπινου παράγοντα για να εισπράξουμε τα μέγιστα οφέλη και πάντα κάνοντας συνετή χρήση των εργαλείων που έχουμε στη διάθεση μας. Ας διαμορφώσουμε μία κουλτούρα στην οποία το ΑΙ είναι συνεργάτης και αρωγός μας και όχι δυνητική απειλή.