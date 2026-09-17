Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να σκέφτεται αν έκλεισες τον θερμοσίφωνα ή τι δουλειές έχεις να κάνεις αύριο, ακριβώς τη στιγμή που θα έπρεπε να απολαμβάνεις το σεξ; Ή μήπως η ερωτική σου διάθεση ανεβαίνει ξαφνικά στα ύψη και μετά εξαφανίζεται για εβδομάδες;

Αν ζεις με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, δεν σημαίνει ότι είσαι παράξενη ή ότι υπάρχει απαραίτητα πρόβλημα στη σχέση σου. Η ΔΕΠΥ δεν αφορά μόνο τη δουλειά, την οργάνωση και την καθημερινότητα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος μπορεί να επηρεάσει και την ερωτική επιθυμία, τη διέγερση, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία με τον σύντροφο.

Τα σεξουαλικά ζητήματα δεν αποτελούν επίσημο διαγνωστικό κριτήριο της ΔΕΠΥ. Ωστόσο, έρευνες έχουν συνδέσει τα συμπτώματα της διαταραχής με δυσκολίες στη σεξουαλική λειτουργία, καθώς και με αυξημένες πιθανότητες παρορμητικών ή καταναγκαστικών σεξουαλικών συμπεριφορών. Η εμπειρία, φυσικά, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η προσοχή σου απομακρύνεται από τη στιγμή

Η διάσπαση προσοχής δεν σταματά επειδή έκλεισε η πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Ένας θόρυβος, μια σκέψη, μια αλλαγή στο φως ή ακόμη και μια εκκρεμότητα της επόμενης ημέρας μπορεί να σε βγάλει από τη στιγμή.

Όταν αυτό συμβαίνει, δυσκολεύεσαι να μείνεις συνδεδεμένη με το σώμα και τις αισθήσεις σου. Μπορεί να χαθεί η διέγερση, να καθυστερήσει ο οργασμός ή να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι συμμετέχεις σωματικά, αλλά το μυαλό σου βρίσκεται αλλού.

Μελέτες σε ενήλικες με ΔΕΠΥ έχουν καταγράψει συχνότερες αναφορές σεξουαλικών δυσκολιών, όπως χαμηλότερη ικανοποίηση, προβλήματα διέγερσης και δυσκολία στον οργασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άτομο με ΔΕΠΥ θα αντιμετωπίσει τα ίδια ζητήματα, αλλά δείχνει ότι η σύνδεση ανάμεσα στην προσοχή και τη σεξουαλική απόλαυση είναι σημαντική. Σχετική συστηματική ανασκόπηση

Ορισμένα ερεθίσματα μπορεί να σε ενοχλούν περισσότερο

Μερικοί άνθρωποι με ΔΕΠΥ εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Ένα άγγιγμα που στην αρχή μοιάζει ευχάριστο μπορεί ξαφνικά να γίνει ενοχλητικό. Το έντονο άρωμα, τα δυνατά φώτα, ο θόρυβος, η θερμοκρασία ή ακόμη και η υφή των σεντονιών μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή και να προκαλέσουν δυσφορία.

Όταν το νευρικό σύστημα δέχεται περισσότερα ερεθίσματα από όσα μπορεί να διαχειριστεί, το σώμα δεν παραμένει εύκολα σε κατάσταση χαλάρωσης και διέγερσης. Η ερωτική διάθεση μπορεί να μειωθεί απότομα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλεις τον σύντροφό σου.

Η παρορμητικότητα μπορεί να ενισχύσει την ανάγκη για σεξ

Στην άλλη πλευρά, ορισμένα άτομα με ΔΕΠΥ μπορεί να βιώνουν έντονη και συχνή σεξουαλική επιθυμία. Η αναζήτηση έντονων ερεθισμάτων και άμεσης ανταμοιβής μπορεί να κάνει το σεξ, τον αυνανισμό ή την πορνογραφία να λειτουργούν ως τρόποι εκτόνωσης και προσωρινής ανακούφισης.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η ΔΕΠΥ προκαλεί αυτόματα «υπερσεξουαλικότητα» ή εθισμό στο σεξ. Η έρευνα δείχνει πιθανή σχέση ανάμεσα στην παρορμητικότητα, τη συναισθηματική δυσκολία και ορισμένες προβληματικές σεξουαλικές συμπεριφορές, όχι μια βέβαιη αιτία για όλους.

Το ζήτημα γίνεται ανησυχητικό όταν η συμπεριφορά μοιάζει ανεξέλεγκτη, δημιουργεί προβλήματα στη σχέση, στη δουλειά ή στην οικονομική και συναισθηματική ζωή. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό και όχι αυτοδιάγνωση.

Η επιθυμία μπορεί να μειώνεται για μεγάλα διαστήματα

Η ΔΕΠΥ δεν συνδέεται μόνο με την αυξημένη σεξουαλική διάθεση. Για αρκετούς ανθρώπους μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η εξάντληση από την προσπάθεια να οργανώσουν την ημέρα τους, να συγκεντρωθούν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μπορεί να αφήνει ελάχιστη ενέργεια για οικειότητα.

Η μειωμένη επιθυμία μπορεί επίσης να συνδέεται με άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα ύπνου, δυσκολίες στη σχέση ή φαρμακευτική αγωγή. Τα αντικαταθλιπτικά, για παράδειγμα, μπορούν σε ορισμένους ανθρώπους να επηρεάσουν τη libido ή τον οργασμό. Γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρείς αυτόματα ότι κάθε αλλαγή στη σεξουαλική σου διάθεση οφείλεται στη ΔΕΠΥ.

Το άγχος και η εσωτερική ανησυχία λειτουργούν σαν φρένο

Για να απολαύσεις το σεξ, χρειάζεται να νιώθεις σχετικά ασφαλής και χαλαρή. Όταν το μυαλό σου τρέχει διαρκώς, όταν σκέφτεσαι αν ανταποκρίνεσαι σωστά ή όταν αισθάνεσαι ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι, η οικειότητα γίνεται δύσκολη.

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η ντροπή για τα συμπτώματα, οι απότομες μεταβολές της διάθεσης και ο φόβος ότι απογοητεύεις τον σύντροφό σου μπορούν να επηρεάσουν ακόμη περισσότερο τη σεξουαλική σου ζωή. Σε αρκετές περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη επιθυμίας, αλλά η δυσκολία να απομακρυνθεί το άγχος που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην επιθυμία και την απόλαυση.

Πώς μπορείς να κάνεις το σεξ πιο εύκολο και πιο απολαυστικό

Η ΔΕΠΥ δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς με μια μη ικανοποιητική ερωτική ζωή. Μερικές πρακτικές αλλαγές μπορούν να μειώσουν τους περισπασμούς και να βοηθήσουν το σώμα και το μυαλό να παραμείνουν στη στιγμή.

Μίλησε ανοιχτά με τον σύντροφό σου. Μπορείς να εξηγήσεις ότι η διάσπαση της προσοχής δεν σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος. Μια φράση όπως «αποσπάστηκε η προσοχή μου από τον θόρυβο, δεν φταις εσύ» μπορεί να αποτρέψει παρεξηγήσεις και να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Περιόρισε ό,τι σε αποσπά. Χαμήλωσε τα φώτα, απομάκρυνε τις οθόνες, κλείσε την τηλεόραση και φρόντισε ο χώρος να είναι όσο γίνεται πιο άνετος. Αν κάποια αρώματα, υφάσματα ή αγγίγματα σε ενοχλούν, πες το χωρίς ενοχές.

Δώσε χρόνο στη μετάβαση. Δεν χρειάζεται να περάσεις κατευθείαν από την ένταση της ημέρας στην ερωτική επαφή. Ένα ζεστό μπάνιο, λίγες διατάσεις, ήρεμη μουσική ή μερικά λεπτά αγκαλιάς μπορούν να βοηθήσουν το νευρικό σύστημα να κατεβάσει ρυθμούς.

Μην απορρίπτεις τον προγραμματισμό. Για έναν εγκέφαλο με ΔΕΠΥ, ένα προγραμματισμένο ραντεβού μπορεί να διευκολύνει την ερωτική επαφή. Δεν αφαιρεί απαραίτητα τον αυθορμητισμό. Μπορεί απλώς να δημιουργεί χώρο για κάτι που διαφορετικά θα χανόταν μέσα στις υποχρεώσεις.

Ζήτησε βοήθεια όταν το χρειάζεσαι. Ένας ψυχίατρος, ψυχολόγος, θεραπευτής σεξουαλικής υγείας ή σύμβουλος ζεύγους με γνώση στη ΔΕΠΥ μπορεί να βοηθήσει να ξεχωρίσεις τι σχετίζεται με τη διαταραχή, τι με τη φαρμακευτική αγωγή και τι με τη δυναμική της σχέσης.

Η ΔΕΠΥ μπορεί να φέρνει προκλήσεις στη σεξουαλική ζωή, αλλά δεν την καθορίζει. Όταν καταλάβεις τι σε αποσπά, τι σε υπερφορτώνει και τι σε βοηθά να χαλαρώνεις, μπορείς να επικοινωνήσεις πιο καθαρά τις ανάγκες σου και να ξαναβρείς την απόλαυση χωρίς ενοχές.