Η Ronald McDonald House Ελλάς εγκαινίασε τη 2η Στέγη Γονέων Ronald McDonald House στην Ελλάδα, στο Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», διευρύνοντας το έργο της για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά που νοσηλεύονται.

Η νέα Στέγη Γονέων δημιουργήθηκε για να καλύψει μια ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη οικογενειών των οποίων η γέννηση του παιδιού εξελίσσεται διαφορετικά από το αναμενόμενο. Σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού ή άλλων ιατρικών ζητημάτων, ένα νεογνό μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει για νοσηλεία σε θερμοκοιτίδα, να λάβει μηχανική υποστήριξη ή να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και εξειδικευμένη φροντίδα. Η περίοδος αυτή συνεπάγεται για τους γονείς αυξημένη αβεβαιότητα και πρακτικές δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν η οικογένεια διαμένει εκτός Αττικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Στέγη Γονέων προσφέρει έναν ζεστό, ασφαλή και φιλόξενο χώρο μέσα στο νοσοκομείο, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας. Διαθέτει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια διανυκτέρευσης και κοινόχρηστους χώρους ξεκούρασης και καθημερινής φροντίδας στο κέντρο ημέρας.

Η λειτουργία της Στέγης βασίζεται στην αρχή της οικογενειοκεντρικής φροντίδας, σύμφωνα με την οποία η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής φροντίδας του παιδιού και μπορούν να συμβάλουν θετικά στη διαδικασία ανάρρωσης και ίασης.

Η συνεισφορά της πρώτης Στέγης Γονέων Ronald McDonald House στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» αποτυπώνει ήδη στην πράξη τον αντίκτυπο του έργου του οργανισμού στην Ελλάδα. Στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας της, η Στέγη υποστήριξε 592 οικογένειες, προσέφερε 1.522 διανυκτερεύσεις και 23.936 γεύματα, ενώ κατέγραψε 5.974 ημερήσιες επισκέψεις. Με τη δεύτερη Στέγη Γονέων, η Ronald McDonald House Ελλάς διευρύνει το έργο της στη χώρα, υπηρετώντας την ίδια αποστολή που το διεθνές δίκτυο υλοποιεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια: να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι οικογένειες να μπορούν να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Στην εκδήλωση εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της διοίκησης των νοσοκομείων και της Ronald McDonald House Ελλάς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους της νέας Στέγης και να γνωρίσουν από κοντά το περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να διαμένουν και να υποστηρίζονται οι οικογένειες νεογνών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Το «παρών» έδωσαν ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, η Άντζελα Γκερέκου, πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, πρώην Πρόεδρος του ΕΟΤ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ronald McDonald House Ελλάς, ο Ιωάννης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ronald McDonald House Ελλάς, η Δάφνη Τσακυράκη, Executive Director της Ronald McDonald House Ελλάς, η Ελπινίκη Ταβιανάτου, η Διοικήτρια του Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» και ο Αναστάσιος Μίχας, Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ο Ιωάννης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ronald McDonald House Hellas, δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας της δεύτερης Στέγης Γονέων Ronald McDonald House στην Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να στηρίζουμε τις οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές. Ως πατέρας και παππούς, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για έναν γονέα να μπορεί να παραμένει κοντά στο παιδί του. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που σήμερα, μέσα από τη συνεργασία με το “Έλενα Βενιζέλου” και τη στήριξη των ανθρώπων που πίστεψαν στο έργο μας, δημιουργούμε έναν χώρο που θα στέκεται καθημερινά δίπλα στις μητέρες και τις οικογένειές τους, μέχρι να έρθει η πολυπόθητη στιγμή να επιστρέψουν στο σπίτι μαζί με το μωρό τους».

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, δήλωσε: «Όταν ένα νεογνό χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο, η παρουσία της οικογένειας δεν είναι πολυτέλεια· είναι μέρος της φροντίδας. Η Ronald McDonald House Ελλάς το κάνει πράξη, δημιουργώντας δομές που επιτρέπουν στους γονείς να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Μετά το Παίδων “Η Αγία Σοφία”, η νέα Στέγη Γονέων στο “Έλενα Βενιζέλου” αποτελεί το επόμενο βήμα μιας συνεργασίας που έχει ήδη αποδείξει την αξία της. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ακριβώς το παράδειγμα της σύμπραξης που θέλουμε να ενισχύουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Η Ελπινίκη Ταβιανάτου, Διοικήτρια του Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», δήλωσε: «Η οικογένεια δεν είναι έξω από τη Μονάδα. Η οικογένεια είναι μέρος της φροντίδας. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να υπηρετήσει η Στέγη Γονέων Ronald McDonald House που εγκαινιάζουμε σήμερα. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που έρχονται από μακριά, οικογένειες από την επαρχία, από νησιά, από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Γονείς που βρίσκονται ξαφνικά στην Αθήνα, με το παιδί τους να νοσηλεύεται για ημέρες ή εβδομάδες, χωρίς να έχουν ένα δικό τους χώρο να μείνουν. Και σε μια τέτοια στιγμή, το ερώτημα «που θα κοιμηθώ απόψε» δε θα έπρεπε να υπάρχει. Ο γονιός θα πρέπει να μπορεί να σκέφτεται μόνο «Πως θα είμαι αύριο δίπλα στο παιδί μου».

Η Δάφνη Τσακυράκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ronald McDonald House Hellas, ανέφερε στην ομιλία της: «Η νέα Στέγη Γονέων στο “Έλενα Βενιζέλου” είναι το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής συνένωσης δυνάμεων. Ένας διεθνής οργανισμός φέρνει την εμπειρία του. Οι ιδρυτές μας τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη τους. Η Πολιτεία ανοίγει τον δρόμο για τη συνεργασία. Το Νοσοκομείο γνωρίζει καλύτερα από όλους τους ανθρώπους που καλούμαστε να υποστηρίξουμε. Οι δωρητές μάς δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουμε πράξη. Και εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να τα μετατρέψουμε όλα αυτά σε ένα σπίτι, μακριά από το πραγματικό, αλλά παρόλα αυτά ένα σπίτι, για τις οικογένειες που καλούμαστε να στηρίξουμε».

Η Άντζελα Γκερέκου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ronald McDonald House Ελλάς, δήλωσε: “Μια στέγη για τις μητέρες, μια αγκαλιά για τα παιδιά”!

Η δημιουργία της δεύτερης Στέγης Γονέων έρχεται λιγότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της πρώτης Στέγης στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξη της Ronald McDonald House Hellas και ενισχύοντας τη δυνατότητά της να στηρίζει οικογένειες σε δύο από τα σημαντικότερα νοσοκομεία για παιδιά και νεογνά στην Αθήνα.

Δύο νοσοκομεία. Δύο Στέγες Γονέων. Μία αποστολή: να μπορούν οι οικογένειες να παραμένουν μαζί.