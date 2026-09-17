Με το πρωινό να αποκτά ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα, το JOE & THE JUICE διευρύνει τις επιλογές του στην Αθήνα και παρουσιάζει το νέο Breakfast Menu, μια νέα κατηγορία που έρχεται να εμπλουτίσει τις πρωινές επιλογές του brand με διαφορετικούς συνδυασμούς, φρέσκα υλικά και χορταστικές γεύσεις.

Το νέο Breakfast Menu θα είναι διαθέσιμο καθημερινά από τις 07:00 έως τις 11:00, ξεκινώντας επίσημα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στα καταστήματα του JOE & THE JUICE στο Κολωνάκι και τη Γλυφάδα. Με τη νέα αυτή προσθήκη, το JOE & THE JUICE δημιουργεί μια νέα πρωινή αφορμή για όσους ξεκινούν νωρίς την ημέρα τους, αναζητούν ένα γρήγορο αλλά ολοκληρωμένο breakfast ή θέλουν να κάνουν ένα διαφορετικό morning break μέσα στην πόλη.

Στο επίκεντρο του νέου menu βρίσκονται τα savoury breakfast wraps, τα οποία παρασκευάζονται και σερβίρονται ζεστά με κάθε παραγγελία, προσφέροντας μια φρέσκια και απολαυστική εμπειρία πρωινού. Διατίθενται και ως bowls, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ανάλογα με την προτίμηση και τη στιγμή της ημέρας. Το Turkey Scramble Wrap συνδυάζει scrambled egg, turkey bacon, avocado, salsa verde και spinach, ενώ το Steak ‘N’ Egg Wrap φέρνει μαζί steak, scrambled egg, ιταλικό hard cheese, Cholula και spinach. Για μια πιο απλή αλλά εξίσου γεμάτη επιλογή, το Egg & Avo Wrap συνδυάζει scrambled egg, avocado, cheese, spinach και Cholula.

Η νέα breakfast πρόταση συνεχίζεται με μια σειρά από breakfast bowls, που συνδυάζουν διαφορετικές γεύσεις και συστατικά. Το Yoghurt Bowl συνδυάζει Greek yoghurt, granola, blueberries, passion fruit και honey, ενώ το Power Bowl βασίζεται σε overnight oats, banana, almond butter και blueberries. Παράλληλα, το Gut Start Bowl συνδυάζει kefir chia, granola, kiwi, blueberries και passion fruit, προσθέτοντας στο πρωινό επιλογές με διαφορετικές υφές, γεύσεις και συστατικά.

Η νέα κατηγορία έρχεται να ενισχύσει το πρωινό ως μια ακόμη σημαντική στιγμή για το JOE & THE JUICE, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες συνήθειες των καταναλωτών που αναζητούν επιλογές οι οποίες συνδυάζουν γεύση, πρακτικότητα και θρεπτικά συστατικά. Σύμφωνα με έρευνα των Ocado και Savanta τον Μάρτιο του 2025, το 43% των καταναλωτών είχε αυξήσει την πρόσληψη πρωτεΐνης του κατά τον προηγούμενο χρόνο, ενώ τα αυγά επανέρχονται δυναμικά στο πρωινό, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν γεύματα με περισσότερη πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά.

Από τους protein-led συνδυασμούς με αυγά και κρέας μέχρι τα overnight oats, τη granola, το kefir και το chia, το νέο Breakfast Menu του JOE & THE JUICE δίνει περισσότερες επιλογές για το πώς μπορεί να ξεκινήσει η ημέρα — είτε πρόκειται για ένα γρήγορο breakfast πριν τη δουλειά είτε για ένα πιο χαλαρό πρωινό break.

Στο menu παραμένουν, φυσικά, και τα viral favourites του brand, που έχουν ήδη αποκτήσει το δικό τους κοινό και συνεχίζουν να αποτελούν σταθερές επιλογές. Ανάμεσά τους βρίσκεται το Tunacado, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα sandwiches του JOE & THE JUICE, αλλά και το Muscle Up smoothie, μαζί με δημοφιλείς επιλογές όπως τα Joe’s Club, Spicy Tuna και Tunacado Spicy, καθώς και μια σειρά από fresh smoothies και juices.

Με το νέο Breakfast Menu, το JOE & THE JUICE επεκτείνει την καθημερινή εμπειρία του στην Αθήνα, δημιουργώντας μια νέα αφορμή για να γίνει μέρος της πρωινής ρουτίνας της πόλης. Από ένα γρήγορο breakfast πριν τη δουλειά μέχρι ένα χαλαρό πρωινό break, οι νέες επιλογές έρχονται να δώσουν περισσότερο χαρακτήρα στις πρώτες ώρες της ημέρας, συνδυάζοντας γνώριμες αγαπημένες γεύσεις με νέες προτάσεις που μπορούν να γίνουν μέρος κάθε πρωινής συνήθειας.

Instagram: @joeandthejuicegreece

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