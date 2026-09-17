Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι αλλάζεις ολόκληρη την γκαρνταρόμπα σου μέσα σε μία μέρα. Με μερικά ευέλικτα κομμάτια, ανάλαφρες υφές και σωστούς συνδυασμούς, μπορείς να δημιουργήσεις σύνολα που προσαρμόζονται εύκολα στη θερμοκρασία και στις ανάγκες της καθημερινότητάς σου. Σε αυτή τη λογική κινείται και η νέα συλλογή της Marks & Spencer, με key pieces για κομψές φθινοπωρινές εμφανίσεις.

Το πουκάμισο που φοριέται όλη μέρα

Ένα γαλάζιο βαμβακερό πουκάμισο με όρθιο γιακά και διακριτική φραμπαλά λεπτομέρεια γίνεται εύκολα το πιο ευέλικτο κομμάτι της εποχής. Μπορείς να το φορέσεις μόνο του τις πιο ζεστές ημέρες, με ένα ψηλόμεσο τζιν και loafers, ή να το συνδυάσεις με ένα cropped jacket όταν η θερμοκρασία αρχίσει να πέφτει.

Το navy knit polo αποτελεί επίσης μια πρακτική επιλογή για το γραφείο, τις καθημερινές σου υποχρεώσεις ή μια χαλαρή έξοδο. Η στενή εφαρμογή του επιτρέπει να φορεθεί μέσα από σακάκι ή jacket, χωρίς να δημιουργεί όγκο.

Τα τζιν που θα φορέσεις ξανά και ξανά

Στις φετινές φθινοπωρινές εμφανίσεις πρωταγωνιστούν τα relaxed και wide-leg jeans. Οι χαλαρές γραμμές προσφέρουν άνεση, ενώ παράλληλα δίνουν στο σύνολο πιο σύγχρονη αισθητική.

Συνδύασέ τα με ένα απλό πλεκτό και sneakers για ένα ανεπιτήδευτο πρωινό look ή με ένα πουκάμισο, δερμάτινες μπότες και shoulder bag για ένα πιο προσεγμένο αποτέλεσμα. Ένα καλό τζιν παραμένει, άλλωστε, από εκείνα τα κομμάτια που μπορείς να αξιοποιήσεις σε δεκάδες διαφορετικούς συνδυασμούς.

Το σατέν φόρεμα περνά στο φθινόπωρο

Το σατέν midi φόρεμα σε khaki απόχρωση δεν χρειάζεται να μείνει στη ντουλάπα σου μέχρι την επόμενη άνοιξη. Με ένα cropped jacket σε cream χρώμα και δερμάτινες μπότες με χαμηλό τακούνι, μετατρέπεται αμέσως σε κομψή φθινοπωρινή εμφάνιση.

Οι μπότες με αγκράφα και διακριτικές σούρες προσθέτουν μια διακριτική 70s-inspired διάθεση, χωρίς να κάνουν το look υπερβολικό. Είναι η λεπτομέρεια που δίνει χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο.

Οι τσάντες που προσθέτουν χρώμα

Αν προτιμάς ουδέτερες αποχρώσεις στα ρούχα, μπορείς να δώσεις ένταση στην εμφάνισή σου με τα αξεσουάρ. Οι shoulder bags σε βαθύ burgundy και earthy brown λειτουργούν ως η ιδανική τελική πινελιά, προσθέτοντας χρώμα χωρίς να δυσκολεύουν τους συνδυασμούς.

Με αυτά τα κομμάτια, οι φθινοπωρινές εμφανίσεις σου γίνονται πιο εύκολες, άνετες και ευέλικτες. Από το office look μέχρι τη βραδινή έξοδο, η Marks & Spencer προτείνει μια γκαρνταρόμπα που ακολουθεί τον ρυθμό σου και παραμένει επίκαιρη όλη τη σεζόν.

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