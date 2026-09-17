Το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για να δεις το σπίτι σου λίγο διαφορετικά. Δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες αλλαγές ή εντυπωσιακές παρεμβάσεις. Μερικές νέες υφές, πιο ζεστά χρώματα και προσεγμένες λεπτομέρειες αρκούν για να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε ηρεμεί και σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ο εαυτός σου. Σε αυτή τη φιλοσοφία κινείται η νέα συλλογή NEF-NEF Homeware Autumn Winter 2026/27.

Ένα σπίτι που σε εκφράζει

Η φετινή συλλογή αντιμετωπίζει το σπίτι ως προσωπικό καταφύγιο. Έναν χώρο όπου επιστρέφεις στο τέλος της ημέρας και θέλεις να αισθάνεσαι άνετα, προστατευμένα και όμορφα. Η NEF-NEF Homeware αντλεί έμπνευση από τη φύση, αλλά και από σύγχρονες τάσεις, όπως το Quiet Luxury και το Nature Inspired Soft Living.

Το ενδιαφέρον είναι πως δεν προτείνει μία μόνο αισθητική. Τα χρώματα και τα μοτίβα μπορούν να σταθούν μόνα τους ή να συνδυαστούν μεταξύ τους, δημιουργώντας άλλοτε ένα ήσυχο, minimal αποτέλεσμα και άλλοτε μια πιο τολμηρή εικόνα με fashion χαρακτήρα.

Τα χρώματα της νέας συλλογής

Η χρωματική παλέτα βασίζεται σε ζεστές, γήινες αποχρώσεις που ταιριάζουν εύκολα σε κάθε σπίτι. Το Warm Ivory, το Sand Beige, το Taupe, το Stone Grey και το Chocolate Brown λειτουργούν ως διαχρονική βάση, ενώ το Terracotta, το Forest Green, το Olive Green, το Warm Camel και το Burgundy Wine προσθέτουν ένταση και βάθος.

Έτσι, μπορείς να κινηθείς σε πιο ουδέτερους τόνους ή να δώσεις χαρακτήρα στον χώρο σου με μερικές πιο bold πινελιές. Ένα ριχτάρι, ένα σετ σεντονιών ή μερικά διακοσμητικά μαξιλάρια αρκούν για να αλλάξει η ατμόσφαιρα.

Υφές που προσθέτουν θαλπωρή

Ταυτόχρονα, η νέα συλλογή δεν βασίζεται μόνο στην εικόνα. Οι πλούσιες βαμβακερές επιφάνειες, οι φανέλες, οι ανάγλυφες μπουκλέ υφές, τα καπιτονέ στοιχεία και οι ζακάρ υφάνσεις δημιουργούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Επίσης, τα floral μοτίβα, οι γεωμετρικές φόρμες, τα abstract πουά και οι διακριτικές animal print λεπτομέρειες φέρνουν στο σπίτι μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο. Παράλληλα, οι χρυσές λεπτομέρειες προσθέτουν φως και κομψότητα χωρίς να κάνουν το αποτέλεσμα υπερβολικό.

Τέλος, η νέα συλλογή της NEF-NEF Homeware μεταφράζει τις τάσεις της σε πρακτικές προτάσεις για κάθε σπίτι. Γιατί τα λευκά είδη δεν είναι απλώς μια διακοσμητική επιλογή. Είναι ο τρόπος να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο άνετη, πιο όμορφη και πιο προσωπική.