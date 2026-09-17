Πιστό στη φιλοσοφία του να προσφέρει εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της απλής διαμονής, το NYX Esperia Palace υποδέχεται την ατομική έκθεση “VOID” του πολυδιάστατου εικαστικού, μουσικού και συγγραφέα Nick Rezitis.

Από τις 19 Σεπτεμβρίου, οι τοίχοι του NYX Esperia Palace μετατρέπονται σε έναν δημιουργικό καμβά που δονείται και προσκαλεί το κοινό σε μια απρόσμενη εικαστική εμπειρία. Ο Nick Rezitis, ως Visual Maverick και Sonic Storyteller, δεν διαχωρίζει την εικόνα από τον ήχο και την αφήγηση, αλλά τα συνθέτει σε μια αδιάκοπη ροή. Αντλώντας επιρροές από τον Ρεαλισμό, τον Φοβισμό και τη σύγχρονη αφηρημένη τέχνη, δημιουργεί έργα όπου ο ρυθμός γίνεται χρώμα και η υφή μετατρέπεται σε συναίσθημα. Έχοντας παρουσιάσει τη δουλειά του σε σημαντικές εκθέσεις όπως η Art Gallery 35, το “Art as Utopian” και το 100% Hotel Show, αλλά και μέσα από τη μουσική και τη συγγραφή βιβλίων όπως το Room 111, ο καλλιτέχνης φέρνει στο “VOID” μια σειρά από έργα που μιλούν άμεσα στον θεατή.

Για το NYX Esperia Palace, η φιλοξενία εκθέσεων καλλιτεχνών αποτελεί πυρήνα της ταυτότητάς του. Η σύγχρονη τέχνη δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο αλλά ένας τρόπος να εμπνέονται οι επισκέπτες και να βιώνουν την Αθήνα μέσα από εναλλακτικές μορφές έκφρασης.

Με εκθέσεις όπως το “VOID”, το ξενοδοχείο σπάει τη σιωπή της συμβατικής φιλοξενίας, αποκαλύπτει τις κρυμμένες γωνιές της τοπικής δημιουργικότητας και προσφέρει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης όπου η τέχνη δεν είναι απλά κάτι που κοιτάς, αλλά κάτι που αισθάνεσαι.

Η έκθεση “VOID” θα φιλοξενηθεί στους χώρους του NYX Esperia Palace Athens, στη διασταύρωση των οδών Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν ειδικά QR codes δίπλα στα έργα για να ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και τον ήχο που συνοδεύει κάθε πίνακα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, σε μια γιορτή σύγχρονης τέχνης, ανοιχτή για το κοινό. Η έκθεση “VOID” θα φιλοξενείται στους χώρους του NYX Esperia Palace Athens (Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω) και θα παραμείνει προσβάσιμη στους επισκέπτες έως και τις 3 Οκτωβρίου, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει από κοντά μια ξεχωριστή, πολυαισθητηριακή εμπειρία.