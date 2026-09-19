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Περιποίηση σγουρών μαλλιών: 3 νέα βήματα για μπούκλες με κίνηση!
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Συνταγές
Συνταγές
Τραγανές σπιτικές πατάτες με αλάτι και ξίδι
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Φριτάτα φούρνου με λαχανικά και τυρί, ιδανική για το σχολείο!
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ΔΕΠΥ: 5 τρόποι που μπορεί να επηρεάζει το σεξ!
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Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας» και αφιέρωμα στις συμπαραγωγές της Nova, «Nuremberg» και αφιέρωμα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και το prequel «Gomorrah: The Origins»
Η ταινία «Toy Story 5» των Disney και Pixar είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+
Ο Ασχημογλυκούλης: 15 Οκτωβρίου μόνο στους κινηματογράφους από την TFG
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Σπιτικό παγωτό για σκύλους: Η πιο δροσερή λιχουδιά του καλοκαιριού
Μπες στη Χώρα των Θαυμάτων της ομορφιάς με τη Catrice Disney Alice in Wonderland!
Φθινοπωρινό στυλ: Όταν η κομψότητα συναντά τη ζεστασιά!
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Women In Power
Τα νέα winter essentials που αξίζει να μπουν στην ντουλάπα σου
Περιποίηση σγουρών μαλλιών: 3 νέα βήματα για μπούκλες με κίνηση!
Σπιτικό παγωτό για σκύλους: Η πιο δροσερή λιχουδιά του καλοκαιριού
Τραγανές σπιτικές πατάτες με αλάτι και ξίδι
Συνταγές
·
24 Σεπτεμβρίου 2026
Ινδικό γεύμα με γαλοπούλα, πατάτες Bombay και pakoras λαχανικών
Συνταγές
·
23 Σεπτεμβρίου 2026
Μελίνα Ασλανίδου: “Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω, γιατί υπάρχουν ανατροπές”
News
·
23 Σεπτεμβρίου 2026
HUAWEI WATCH GT 7 Series: Η νέα γενιά premium smartwatches είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα
Η στρατηγική της LG για το μέλλον: προηγμένες έξυπνες οικιακές συσκευές
Η νέα σειρά REDMI Note 17 στον παλμό της 24ωρης γιορτής «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»
That's Hot
Γιατί οι ιστορίες αγάπης εξακολουθούν να μας συγκινούν
24 Σεπτεμβρίου 2026
Y2K Travel: Η νέα ταξιδιωτική τάση που μας γυρίζει στα ’90s και τα 00s
23 Σεπτεμβρίου 2026
Millennials και Gen Z: Γιατί οι νεότεροι φαίνεται να ξεκινούν πιο δυνατά στην αγορά εργασίας;
22 Σεπτεμβρίου 2026
Γιατί πιστεύουμε ότι «παλιά όλα ήταν καλύτερα»;
19 Σεπτεμβρίου 2026
Μόδα
Τα νέα winter essentials που αξίζει να μπουν στην ντουλάπα σου
23 Σεπτεμβρίου 2026
DiPetsa @London Fashion Week: To σουτιέν που εκτοξεύει γάλα και γίνεται viral!
23 Σεπτεμβρίου 2026
Η μόδα συναντά την τέχνη και γίνεται πιο παιχνιδιάρικη!
21 Σεπτεμβρίου 2026
Ομορφιά
Περιποίηση σγουρών μαλλιών: 3 νέα βήματα για μπούκλες με κίνηση!
24 Σεπτεμβρίου 2026
4 αποχρώσεις μαλλιών που θα βλέπουμε παντού αυτό το φθινόπωρο
21 Σεπτεμβρίου 2026
Αρώματα φθινοπώρου: 3 νέες προτάσεις για να αλλάξεις διάθεση
20 Σεπτεμβρίου 2026
Wellness
Ο εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για multitasking και τώρα ξέρουμε καλύτερα το γιατί
Mind & Soul
·
23 Σεπτεμβρίου 2026
Nasal breathing στην προπόνηση: Πότε βοηθά και πότε δεν χρειάζεται να επιμένεις
Fitness
·
22 Σεπτεμβρίου 2026
Τηλεργασία: Κερδίζουμε ύπνο, αλλά χάνουμε κίνηση
Wellness
·
21 Σεπτεμβρίου 2026
7 λόγοι που η επιβράδυνση μπορεί να μας κάνει καλό
Wellness
·
21 Σεπτεμβρίου 2026
Γιατί το φθινόπωρο θέλεις συνέχεια κάτι να τσιμπήσεις;
Wellness
·
20 Σεπτεμβρίου 2026
Γιατί μοιραζόμαστε πιο εύκολα τις αποτυχίες μας με τους άλλους;
Mind & Soul
·
18 Σεπτεμβρίου 2026
Fitness
Nasal breathing στην προπόνηση: Πότε βοηθά και πότε δεν χρειάζεται να επιμένεις
Όταν γυμνάζεσαι, το μυαλό σου συνήθως βρίσκεται στις επαναλήψεις, στα κιλά, στον...
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Σωστή τεχνική στη γυμναστική: Πώς θα ξέρεις ότι κάνεις σωστά τις ασκήσεις σου
Φοράς τα αθλητικά σου, ξεκινάς την προπόνηση και κάπου ανάμεσα στις επαναλήψεις...
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Συνταγές
Τραγανές σπιτικές πατάτες με αλάτι και ξίδι
Συνταγές
·
24 Σεπτεμβρίου 2026
Ινδικό γεύμα με γαλοπούλα, πατάτες Bombay και pakoras λαχανικών
Συνταγές
·
23 Σεπτεμβρίου 2026
Φριτάτα φούρνου με λαχανικά και τυρί, ιδανική για το σχολείο!
Συνταγές
·
22 Σεπτεμβρίου 2026
Γιαουρτόσουπα που αξίζει να δοκιμάσεις!
Συνταγές
·
21 Σεπτεμβρίου 2026
Ρολάκια μελιτζάνας με ζυμαρικά και τυριά, αλά σικελικά
Συνταγές
·
20 Σεπτεμβρίου 2026
Νάτσος με μαύρα φασόλια, γουακαμόλε και κρέμα φέτας
Συνταγές
·
19 Σεπτεμβρίου 2026
Coming Soon
Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας» και αφιέρωμα στις συμπαραγωγές της Nova, «Nuremberg» και αφιέρωμα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και το prequel «Gomorrah: The Origins»
TV
·
24 Σεπτεμβρίου 2026
Η ταινία «Toy Story 5» των Disney και Pixar είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+
TV
·
24 Σεπτεμβρίου 2026
Ο Ασχημογλυκούλης: 15 Οκτωβρίου μόνο στους κινηματογράφους από την TFG
Σινεμά
·
23 Σεπτεμβρίου 2026
Nova: Η συμπαραγωγή «Τελευταία Κλήση» στη Sunday Premiere καθηλώνει αυτήν την Κυριακή στο Novacinema1!
Coming Soon
·
23 Σεπτεμβρίου 2026
Cool Home
7 πράγματα που κάνουν το μπάνιο να δείχνει ακατάστατο ακόμα κι όταν είναι πεντακάθαρο
23 Σεπτεμβρίου 2026
Πώς να κρύψεις το γραφείο στο σαλόνι χωρίς να χάσεις το στιλ του χώρου
22 Σεπτεμβρίου 2026
Ποια είναι η νέα τάση Burrowcore που αμφισβητεί το “τέλειο” σπίτι του Instagram
22 Σεπτεμβρίου 2026
Tips διακόσμησης για ένα πραγματικά διαχρονικό σπίτι!
21 Σεπτεμβρίου 2026
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