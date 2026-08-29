Αν ψάχνεις ένα γλυκό που να γίνεται εύκολα, χωρίς φούρνο και χωρίς περίπλοκες τεχνικές, αυτό το fudge λευκής σοκολάτας είναι από εκείνες τις συνταγές που αξίζει να κρατήσεις. Χρειάζεται μόλις τρία υλικά και συνδυάζει τη γλυκιά, βελούδινη λευκή σοκολάτα με τραγανά μπισκότα σοκολάτας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή μέχρι να σταθεροποιηθεί στο ψυγείο. Μετά μπορείς να το κόψεις σε μικρά κυβάκια και να το σερβίρεις μαζί με τον καφέ ή ως ένα γρήγορο γλυκό για το σπίτι.

Υλικά

Για περίπου 36 μικρά κομμάτια θα χρειαστείς:

397 γρ. ζαχαρούχο γάλα

500 γρ. λευκή σοκολάτα, κομμένη σε κομμάτια

20 μπισκότα bourbon cream ή άλλα γεμιστά μπισκότα σοκολάτας, σπασμένα σε κομμάτια

Εκτέλεση

Στρώσε με αντικολλητικό χαρτί μια τετράγωνη φόρμα περίπου 20 εκ.

Ρίξε το ζαχαρούχο γάλα σε ένα μεγάλο μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και πρόσθεσε τη λευκή σοκολάτα.

Ζέστανε το μείγμα στον φούρνο μικροκυμάτων σε υψηλή ένταση για περίπου 4 λεπτά. Σταμάτα κάθε λεπτό και ανακάτευε καλά, μέχρι η σοκολάτα να λιώσει εντελώς και το μείγμα να αποκτήσει λεία υφή.

Πρόσθεσε τα περισσότερα σπασμένα μπισκότα και ανακάτεψε ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα μέσα στο μείγμα.

Μετάφερε το μείγμα στη φόρμα και ίσιωσε την επιφάνεια με την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Θρυμμάτισε από πάνω τα μπισκότα που έχεις κρατήσει στην άκρη και πίεσέ τα ελαφρά ώστε να κολλήσουν στην επιφάνεια.

Άφησε το fudge να κρυώσει. Στη συνέχεια σκέπασέ το και βάλε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί καλά.

Όταν είναι έτοιμο, βγάλ’ το από τη φόρμα και κόψ’ το σε περίπου 36 μικρά κυβάκια.

Πώς διατηρείται

Φύλαξε το fudge μέσα σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο. Διατηρείται έως και μία εβδομάδα.

Επειδή είναι αρκετά πλούσιο και γλυκό, τα μικρά κομμάτια είναι ιδανικά για το σερβίρισμα. Έτσι έχεις ένα εύκολο γλυκό έτοιμο στο ψυγείο κάθε φορά που θέλεις κάτι σοκολατένιο χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Καλή απόλαυση!