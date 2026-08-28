Η Μύκονος για ακόμη ένα καλοκαίρι βρέθηκε στη λίστα των διεθνών celebrities που επέλεξαν την Ελλάδα για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Ανάμεσά τους και η Katy Perry, η οποία ταξίδεψε στις αρχές Αυγούστου στο κυκλαδίτικο νησί και πέρασε χαλαρές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η 41χρονη pop star απαθανατίστηκε στην Ψαρρού, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Μυκόνου. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε κοντά στο Nammos, όπου έκανε τη βόλτα της και απόλαυσε το καλοκαιρινό σκηνικό, πριν αναχωρήσει με σκάφος.

Χαλαρές στιγμές μακριά από τη σκηνή

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Katy Perry εμφανίζεται με άνετη καλοκαιρινή διάθεση, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους από το περιβάλλον της. Η παρουσία της δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη, παρά το γεγονός ότι η ίδια προσπάθησε να κινηθεί διακριτικά στο νησί.

Το ταξίδι της στην Ελλάδα, ωστόσο, είχε και έντονο προσωπικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνων των ημερών, μαζί της βρισκόταν ο σύντροφός της και πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau. Οι δυο τους πέρασαν μέρος των διακοπών τους στη Μύκονο και φωτογραφήθηκαν μαζί σε στιγμές δίπλα στη θάλασσα και πάνω σε σκάφος.

Πληροφορίες από ελληνικά μέσα ανέφεραν επίσης ότι το ζευγάρι διέμενε σε πολυτελή θαλαμηγό ανοιχτά της Μυκόνου, προσπαθώντας να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί.

Από τις πρώτες κοινές εμφανίσεις στη δημόσια σχέση

Η προσωπική ζωή της Katy Perry και η σχέση της με τον Justin Trudeau άρχισαν να απασχολούν έντονα τα διεθνή μέσα το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ.

Τους επόμενους μήνες οι κοινές τους εμφανίσεις έγιναν περισσότερες, ενώ αργότερα ήρθαν και οι αναρτήσεις στα social media που έκαναν πλέον σαφές ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια φιλική σχέση. Τον Ιούνιο του 2026 έκαναν μάλιστα την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας της Perry στο Tribeca Film Festival.

Έναν χρόνο μετά τις πρώτες φωτογραφίες τους, το ζευγάρι φαίνεται πλέον πολύ πιο άνετο με τη δημοσιότητα γύρω από τη σχέση του. Και η ελληνική τους απόδραση, με φόντο το Αιγαίο και τη Μύκονο, πρόσθεσε ακόμη ένα στιγμιότυπο στο κοινό τους καλοκαίρι.