Η LG Electronics λανσάρει την “Life’s Good Campaign 2026” για να απελευθερώσει το μυαλό των ανθρώπων, ώστε να εστιάσουν σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία

Η LG Electronics λανσάρει την “Life’s Good Campaign 2026” για να απελευθερώσει το μυαλό των ανθρώπων, ώστε να εστιάσουν σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία

Σύνοψη Ειδήσεων

Η LG Electronics λανσάρει την καμπάνια Life’s Good 2026, με κεντρικό μήνυμα «Free up your mind» («Απελευθέρωσε το μυαλό σου»).

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της LG, οι άνθρωποι περνούν σχεδόν το ένα τέταρτο του έτους επιβαρυμένοι από νοητικό φορτίο (mental load) — δηλαδή το αντίστοιχο 87 ημερών τον χρόνο. Παρότι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να διατηρούν την καθημερινότητά τους οργανωμένη, αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι η ελευθερία να είναι αυθόρμητοι.

Μέσα από την καμπάνια, η τεχνητή νοημοσύνη της LG δείχνει πώς μπορεί να μειώσει τις καθημερινές και επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις, απελευθερώνοντας το μυαλό των ανθρώπων ώστε να επικεντρώνονται σε όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Η καμπάνια αποτελεί την τέταρτη χρονιά της πρωτοβουλίας Life’s Good της LG, παρουσιάζοντας πώς η καινοτομία κάνει τη ζωή καλύτερη και μετατρέποντας την υπόσχεση του brand σε πράξη.

Η LG Electronics (LG) λάνσαρε την καμπάνια Life’s Good 2026, με κεντρικό μήνυμα «Free up your mind» («Απελευθέρωσε το μυαλό σου»). Η καμπάνια εξετάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη της LG μπορεί να συμβάλει στη μείωση του νοητικού φορτίου της καθημερινής ζωής, αναλαμβάνοντας διακριτικά τις επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις και δημιουργώντας περισσότερο χώρο για τους ανθρώπους ώστε να επικεντρώνονται σε όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Η καμπάνια ξεκινά σε μια περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν περισσότερο από ποτέ να διατηρήσουν την καθημερινότητά τους σε τάξη, ενώ παράλληλα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αποσυνδεθούν από τις απαιτήσεις της. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της LG, οι άνθρωποι περνούν σχεδόν το ένα τέταρτο του έτους επιβαρυμένοι από νοητικό φορτίο — το αντίστοιχο 87 ημερών τον χρόνο. Το νοητικό φορτίο είναι η αόρατη επιβάρυνση που προκύπτει από τη συνεχή διαχείριση πληροφοριών, τις αμέτρητες μικρές αποφάσεις και τις καθημερινές απαιτήσεις. Για πολλούς ανθρώπους, το νοητικό φορτίο τους ακολουθεί μέχρι το σπίτι, καταλαμβάνοντας χώρο στο μυαλό τους ακόμη και στις στιγμές ξεκούρασης και ανανέωσης.

«Καθώς η τεχνολογία γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής, θα πρέπει να βοηθά διακριτικά τους ανθρώπους να ανακτούν τον χρόνο και την προσοχή τους, ώστε να εμπλουτίζουν τη ζωή τους», δήλωσε ο Kim Hyo-eun, επικεφαλής του Brand Management Division της LG. «Τώρα, στην τέταρτη χρονιά της, η καμπάνια Life’s Good συνεχίζει να αναδεικνύει πώς η καινοτομία κάνει τη ζωή καλύτερη και μετατρέπει την υπόσχεση του brand σε πράξη».

Χτίζοντας πάνω σε προηγούμενες ταινίες της καμπάνιας, όπως οι We don’t make life good, you do (2024) και Less artificial. More human (2025), η φετινή καμπάνια επικεντρώνεται στο αυξανόμενο νοητικό φορτίο της σύγχρονης ζωής και στη δημιουργία χώρου για όσα κάνουν τη ζωή καλύτερη.

Δίνοντας ζωή στην καμπάνια

Η κεντρική ταινία της καμπάνιας ακολουθεί μια οικογένεια που απομακρύνεται, για ένα βράδυ, από το νοητικό φορτίο της καθημερινότητας. Η ταινία αποτυπώνει μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές που συχνά χάνονται μέσα στις καθημερινές απαιτήσεις — από αυθόρμητες συζητήσεις και κοινά γεύματα μέχρι την απλή χαρά του να είσαι πραγματικά παρών.

Μέσα από αυτή την ιστορία, η LG καλεί τους ανθρώπους να αναλογιστούν ένα απλό ερώτημα: Τι θα μπορούσες να κάνεις χώρο στη ζωή σου αν μπορούσες να αφήσεις στην άκρη το νοητικό σου φορτίο, έστω και για ένα μόνο βράδυ;

Το μήνυμα της καμπάνιας ζωντανεύει μέσα από ταινίες που εστιάζουν σε προϊόντα όπως τα LG WashTower, LG Styler, LG OLED και LG DUALCOOL. Οι ταινίες δείχνουν πώς τα προϊόντα της LG μπορούν να συμβάλουν στη μείωση αυτών των υποχρεώσεων, αναλαμβάνοντας διακριτικά επαναλαμβανόμενες δράσεις και απελευθερώνοντας το μυαλό των ανθρώπων ώστε να απολαμβάνουν τις ουσιαστικές στιγμές της ζωής

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η LG προσφέρει επίσης μια διαδραστική εμπειρία, σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα το δικό τους νοητικό φορτίο. Απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, μπορούν να αναλογιστούν πόσο νοητικό φορτίο κουβαλούν και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό. Κάνοντας μια αόρατη επιβάρυνση πιο ορατή, η LG ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να απελευθερώσουν το μυαλό τους και να βιώσουν το Life’s Good.

Η καμπάνια βασίζεται σε έρευνα που αποκαλύπτει πόσο βαθιά έχει ενσωματωθεί το νοητικό φορτίο στην καθημερινή ζωή.

Η έκταση του προβλήματος

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι βιώνουν 27 διακοπές του νοητικού τους φορτίου κατά τη διάρκεια των ωρών που είναι ξύπνιοι. «Μέσα από την έρευνά μου για την υψηλής λειτουργικότητας κατάθλιψη, έχω διαπιστώσει ότι το συνεχές βάρος των οικιακών υποχρεώσεων που δεν μοιράζονται ισότιμα αποτελεί έναν σιωπηλό παράγοντα συναισθηματικής εξάντλησης», δήλωσε η Dr. Judith Joseph, πιστοποιημένη ψυχίατρος και δημιουργός που συμπεριλήφθηκε στη λίστα TIME100 Creators 2026.«Η εστίαση της LG στη μείωση του νοητικού φορτίου αντιμετωπίζει τη ρίζα αυτής της σύγχρονης κρίσης. Η πραγματική ευεξία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει να μειώνουμε αυτά τα αόρατα βάρη μέσω έξυπνης τεχνολογίας, απελευθερώνοντας το ψυχολογικό κεφάλαιο που απαιτείται για να ανακτήσουμε τη χαρά, τον αυθορμητισμό και την ανθρώπινη σύνδεση».

Το ανθρώπινο κόστος

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (51%) δήλωσαν ότι το νοητικό φορτίο τους εμποδίζει να κοιμούνται καλά, ενώ σχεδόν οι μισοί (49%) δήλωσαν ότι επηρεάζει τη σωματική τους υγεία.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν επίσης μια σημαντική ανθρώπινη αλήθεια: οι άνθρωποι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να παραμένουν οργανωμένοι, όμως αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι η ελευθερία να είναι αυθόρμητοι. Όταν ρωτήθηκαν τι θα έκαναν αν αυτό το βάρος απομακρυνόταν, οι άνθρωποι δεν ανέφεραν την επιθυμία για μεγαλύτερη παραγωγικότητα ή περισσότερα επιτεύγματα. Αντίθετα, μίλησαν για το να χαθούν μέσα σε ένα βιβλίο, να περάσουν αυθόρμητα χρόνο με τους αγαπημένους τους και να απολαύσουν στιγμές απαλλαγμένες από τις καθημερινές υποχρεώσεις.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο σπίτι συμβάλλουν περισσότερο στο νοητικό φορτίο από ό,τι η αμειβόμενη εργασία, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της οικιακής τεχνολογίας να κάνει ουσιαστική διαφορά.

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η κατάλληλη τεχνολογία για το σπίτι θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του νοητικού τους φορτίου, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να αφορά λύσεις που αναλαμβάνουν προληπτικά τις επαναλαμβανόμενες εργασίες χωρίς να απαιτούν συνεχή προσοχή.

Τα ευρήματα δείχνουν μια σαφή κατεύθυνση για την τεχνολογία: όχι απλώς να βοηθά τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα, αλλά να αναλαμβάνει διακριτικά τις καθημερινές απαιτήσεις, ώστε εκείνοι να περνούν λιγότερο χρόνο διαχειριζόμενοι τη ζωή και περισσότερο χρόνο ζώντας την.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την καμπάνια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/lifesgood.