Έχεις νιώσει ποτέ εκείνο το σφίξιμο στο στομάχι λίγο πριν από μια σημαντική συνάντηση, ένα ταξίδι ή μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά σου; Δεν είναι πάντα σημάδι ότι κάτι πάει στραβά. Μερικές φορές, το σώμα σου απλώς προετοιμάζεται για κάτι καινούργιο. Αυτή η μορφή έντασης ονομάζεται eustress. Είναι το στρες που δεν σε διαλύει, αλλά σε βάζει σε κίνηση. Δεν εμφανίζεται επειδή αισθάνεσαι παγιδευμένη, αλλά επειδή βρίσκεσαι μπροστά σε μια πρόκληση που έχει σημασία για σένα.

Η διαφορά δεν βρίσκεται πάντα στο σώμα

Οι σωματικές αντιδράσεις μπορεί να μοιάζουν. Η καρδιά ανεβάζει ρυθμούς, η προσοχή οξύνεται και το μυαλό δουλεύει πιο γρήγορα. Ωστόσο, η ίδια ένταση μπορεί να βιωθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Αν πιστεύεις ότι μπορείς να ανταποκριθείς, η πίεση γίνεται προσμονή. Αντίθετα, όταν αισθάνεσαι ότι οι απαιτήσεις ξεπερνούν τις δυνάμεις σου, η ένταση μετατρέπεται σε άγχος. Εκεί βρίσκεται και η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο eustress και το distress.

Ένα πρώτο ραντεβού, μια παρουσίαση στη δουλειά ή η αρχή σε μια νέα δραστηριότητα μπορεί να σε αγχώνουν, αλλά ταυτόχρονα να σου δημιουργούν ενθουσιασμό. Το γεγονός ότι φοβάσαι λίγο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να κάνεις πίσω.

Οι μικρές προκλήσεις χτίζουν αυτοπεποίθηση

Το «καλό» στρες συνδέεται με καταστάσεις που σε καλούν να εγκαταλείψεις, έστω προσωρινά, τη ζώνη άνεσής σου. Όταν δοκιμάζεις κάτι δύσκολο και καταφέρνεις να το διαχειριστείς, δεν κερδίζεις μόνο το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αποκτάς και μια νέα απόδειξη ότι μπορείς να στηριχτείς στον εαυτό σου.

Έτσι μεγαλώνει σταδιακά η αυτοπεποίθηση. Όχι επειδή εξαφανίζεται ο φόβος, αλλά επειδή μαθαίνεις ότι μπορείς να προχωρήσεις ακόμη κι όταν φοβάσαι.

Μια αλλαγή στη δουλειά, μια μετακόμιση, ένα απαιτητικό σχέδιο ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σε αναστατώσουν. Παράλληλα, όμως, μπορούν να σε οδηγήσουν σε εμπειρίες που δεν θα ζούσες αν επέλεγες διαρκώς το γνώριμο και ασφαλές.

Όταν ο ενθουσιασμός κρύβει εξάντληση

Το eustress δεν αποτελεί δικαιολογία για να γεμίζεις κάθε λεπτό της ημέρας σου. Η ένταση μπορεί να σε ενεργοποιεί για λίγο, όμως ο οργανισμός δεν αντέχει να βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση συναγερμού.

Αν τα deadlines διαδέχονται το ένα το άλλο, αν δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς ή αν αισθάνεσαι ότι πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεις πως τα καταφέρνεις, τότε η «δημιουργική πίεση» έχει πιθανότατα ξεπεράσει τα όριά της. Η διαφορά ανάμεσα στην κινητοποίηση και την εξουθένωση δεν είναι πάντα ευδιάκριτη, γι’ αυτό χρειάζεται να παρατηρείς τα σημάδια του σώματος και της διάθεσής σου.

Η αϋπνία, η μόνιμη ευερεθιστότητα, η δυσκολία συγκέντρωσης και η αίσθηση ότι δεν έχεις καθόλου χρόνο για εσένα δεν δείχνουν υγιή κινητοποίηση. Δείχνουν ότι χρειάζεσαι παύση.

Η σωστή ερώτηση πριν από κάθε δύσκολη στιγμή

Όταν έρχεσαι αντιμέτωπη με κάτι απαιτητικό, μπορείς να αναρωτηθείς: «Είναι μια πρόκληση που μπορώ να διαχειριστώ ή μια κατάσταση που με ξεπερνά;»

Αν πρόκειται για πρόκληση, προσπάθησε να τη δεις βήμα βήμα. Σκέψου τι εξαρτάται από εσένα, ζήτησε βοήθεια όπου χρειάζεται και μην απαιτείς από τον εαυτό σου να τα κάνει όλα τέλεια.

Αν, όμως, η πίεση έχει γίνει μόνιμη, το πιο ώριμο που μπορείς να κάνεις δεν είναι να πιεστείς περισσότερο. Είναι να σταματήσεις, να βάλεις όρια και να αφήσεις χώρο για ξεκούραση. Το στρες μπορεί να γίνει σύμμαχος, μόνο όταν δεν του επιτρέπεις να πάρει τον έλεγχο.