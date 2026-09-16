Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία κοινής ζωής, η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον γάμο τους. Οι δύο ηθοποιοί, που παντρεύτηκαν το 2017 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, επιβεβαίωσαν την είδηση με κοινή δήλωσή τους στο PEOPLE, εξηγώντας πως ο χωρισμός τους δεν είναι τόσο πρόσφατος όσο ίσως φαίνεται.

Όπως αποκάλυψαν, έχουν ήδη τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και κάποιο διάστημα και θεωρούν ότι αυτή η απόφαση λειτούργησε καλύτερα τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένειά τους.

«Είμαστε χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχθεί πως αυτή ήταν η σωστή κίνηση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα – και αυτό είναι ΚΑΛΟ», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Από μια θεατρική συνεργασία σε μια κοινή ζωή

Η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski γνωρίστηκαν το 2015, όταν βρέθηκαν μαζί στη σκηνή της off-Broadway παράστασης «The Way We Get By». Λίγο αργότερα συνεργάστηκαν ξανά στην ταινία «The Last Word», αυτή τη φορά υποδυόμενοι ένα ερωτευμένο ζευγάρι.

Η χημεία τους, όμως, δεν έμεινε μόνο στους ρόλους τους. Τον Μάρτιο του 2016 το PEOPLE επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους είχαν ξεκινήσει σχέση και μέσα στην ίδια χρονιά ήρθε ο αρραβώνας.

Ο γάμος τους ακολούθησε τον Μάρτιο του 2017 και ήταν ακριβώς το αντίθετο από έναν λαμπερό χολιγουντιανό γάμο. Χωρίς καλεσμένους, φωτογράφους ή μεγάλη τελετή, το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί ιδιωτικά στην εξοχή. Ο Thomas Sadoski είχε εξηγήσει τότε ότι έφυγαν μαζί με τον άνθρωπο που τέλεσε τον γάμο και αντάλλαξαν τους όρκους τους μόνοι τους, όπως ακριβώς ήθελαν.

Η οικογένεια που δημιούργησαν μαζί

Λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους γεννήθηκε η κόρη τους, Nina, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 απέκτησαν και τον γιο τους, Thomas Jr.

Από την αρχή, πάντως, η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski κράτησαν τα παιδιά τους μακριά από την έντονη δημοσιότητα. Αντί για μια καθημερινότητα στο κέντρο του Hollywood, επέλεξαν να εγκατασταθούν σε φάρμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας μια ζωή αρκετά πιο ήσυχη και απομονωμένη από εκείνη που συνήθως συνοδεύει δύο γνωστούς ηθοποιούς.

Η Amanda Seyfried μοιραζόταν κατά καιρούς στιγμιότυπα από αυτή τη ζωή, με ζώα, οικογενειακές στιγμές και εικόνες μιας καθημερινότητας που έμοιαζε πολύ πιο γήινη από το κόκκινο χαλί.

Η δημόσια στήριξη μέχρι πρόσφατα

Παρότι προτιμούσαν να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, οι δυο τους δεν έκρυβαν τη στήριξη που πρόσφερε ο ένας στον άλλον επαγγελματικά.

Όταν η Amanda Seyfried κέρδισε το Emmy το 2022 για την ερμηνεία της στο «The Dropout», ευχαρίστησε δημόσια τον σύζυγό της. Ο Thomas Sadoski τη συνόδευε επίσης σε αρκετές σημαντικές εμφανίσεις της.

Μάλιστα, μόλις τον Ιανουάριο του 2026, η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη βοήθεια που δεχόταν από εκείνον σε συνέντευξή της στη Vogue, σε μια περίοδο με ιδιαίτερα αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τότε είχε παραδεχτεί πως εκείνος «θυσιάζει πολλά» για την ίδια.

Ακόμη και μία ημέρα πριν γίνει γνωστή η είδηση του χωρισμού τους, στις 15 Σεπτεμβρίου, η Amanda Seyfried ανέβασε στα Instagram Stories φωτογραφία του Thomas Sadoski να κρατά ένα γκέκο και σχολίασε με χιούμορ «@thomassadoski is a #reptiledad».

Ένα διαζύγιο χωρίς δημόσια σύγκρουση

Μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν ότι οι δυο τους θέλουν να διαχειριστούν το τέλος του γάμου τους με τον ίδιο τρόπο που προστάτευσαν και την κοινή τους ζωή, χωρίς περιττές λεπτομέρειες και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Το μήνυμά τους, άλλωστε, είναι ξεκάθαρο. Ο γάμος τους μπορεί να τελειώνει, η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει όμως παραμένει κοινή υπόθεση. Και από τη δήλωσή τους φαίνεται πως στόχος τους είναι να διατηρήσουν μια ουσιαστική σχέση ως γονείς των δύο παιδιών τους, ακόμη κι αν πλέον δεν είναι ζευγάρι.