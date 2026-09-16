Η adidas παρουσιάζει νέους χρωματισμούς για τα F50 και Predator στο «Final Rush» Pack

Η adidas παρουσιάζει νέους χρωματισμούς για τα F50 και Predator στο «Final Rush» Pack

Η adidas παρουσιάζει νέους χρωματισμούς για τα F50 και Predator , συνεχίζοντας τη μονομαχία «Chaos vs Control» με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.



Τα νέα ποδοσφαιρικά παπούτσια θα φορεθούν στο γήπεδο από μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι Lamine Yamal, Jude Bellingham και Pedri .



Τα νέα F50 Elite και Predator Elite Fold-Over Tongue θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία με early access από τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 22 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής και online στο adidas.gr .

Η adidas ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία «Chaos vs Control», με νέους, εντυπωσιακούς χρωματισμούς για τις εμβληματικές σειρές F50 και Predator. Σχεδιασμένα για τις μεγαλύτερες στιγμές του ποδοσφαίρου, τα νέα μοντέλα συνεχίζουν τη «μονομαχία» ανάμεσα στην ταχύτητα και την ακρίβεια, καλώντας τους ποδοσφαιριστές να επιλέξουν τη δική τους πλευρά: Χάος με F50 ή έλεγχος με Predator.

Το Predator Elite FT έρχεται σε μία τολμηρή νέα χρωματική εκδοχή, με κυρίαρχο το μαύρο στο επάνω μέρος, λευκές Three Stripes και εντυπωσιακές mint-green λεπτομέρειες. Σχεδιασμένο για τους ποδοσφαιριστές που κυριαρχούν στο παιχνίδι μέσα από τον έλεγχο και την ακρίβεια, το μοντέλο συνδυάζει ξεχωριστή αισθητική με προηγμένες τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων.

Το Predator διαθέτει NANOSTRIKE+, ένα καινοτόμο mesh upper που συνδυάζει απαλότητα, χαμηλό βάρος και ενσωματωμένα στοιχεία grip, συμβάλλοντας στην ακρίβεια στα χτυπήματα. Η χαρακτηριστική αναδιπλούμενη γλώσσα δημιουργεί μια βελτιστοποιημένη επιφάνεια επαφής με την μπάλα, ενώ η εξωτερική σόλα STRIKEFRAME ενισχύει την πρόσφυση και την ευελιξία στις περιστροφικές κινήσεις. Η τεχνολογία POWERSPINE προσφέρει επιπλέον σταθερότητα στο μέσο του πέλματος, για πιο δυνατά χτυπήματα στις πιο κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού.

Παράλληλα, η adidas παρουσιάζει το ανανεωμένο F50 Elite, σε μία έντονη πράσινη χρωματική εκδοχή, που συνδυάζεται από σκούρες Three Stripes, διακριτικές κίτρινες λεπτομέρειες και μια ξεχωριστή εξωτερική σόλα. Σχεδιασμένο για τους ποδοσφαιριστές που δημιουργούν στιγμές που αλλάζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού μέσα από την ταχύτητα, το F50 συνεχίζει να εξελίσσει την καινοτομία γύρω από αυτή.

Το F50 Elite διαθέτει FIBERTOUCH UPPER, ένα ελαφρύ επάνω μέρος που προσφέρει υποστήριξη και αντικραδασμική προστασία μόνο στα σημεία όπου απαιτείται. Η τεχνολογία SPRINTWEB, με την τρισδιάστατη υφή υψηλής ευκρίνειας, έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τον έλεγχο της μπάλας ακόμη και στις υψηλότερες ταχύτητες. Η COMPRESSIONFIT TUNNEL TONGUE προσφέρει σταθερή εφαρμογή και κλείδωμα του ποδιού σε κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση, ενώ η εξωτερική σόλα SPRINTFRAME 360 έχει σχεδιαστεί για μέγιστη επιτάχυνση και ταχύτητα προς κάθε κατεύθυνση.



Η νέα κυκλοφορία συνεχίζει την πρόσκληση της adidas προς τους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο να επιλέξουν τη δική τους πλευρά. Το Predator είναι σχεδιασμένο για εκείνους που επιβάλλουν τον ρυθμό του παιχνιδιού με ακρίβεια και απόλυτο έλεγχο, ενώ το F50 απευθύνεται σε όσους ξεχωρίζουν μέσα από το απρόβλεπτο, δημιουργώντας στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας με όπλο την ταχύτητα και το ένστικτό τους.

Τα νέα F50 Elite και Predator Elite Fold-Over Tongue θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία με early access από τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 22 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής και online στο adidas.gr.

Τη σειρά συμπληρώνουν οι ανανεωμένοι χρωματισμοί των F50 Sparkfusion και Copa, επεκτείνοντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα και στις υπόλοιπες performance σειρές της adidas.