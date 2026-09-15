Emmy 2026: Το «Widow’s Bay» ξεχώρισε, το «The Pitt» κράτησε τα σκήπτρα στο δράμα

Emmy 2026: Το «Widow’s Bay» ξεχώρισε, το «The Pitt» κράτησε τα σκήπτρα στο δράμα

Κάποιες σειρές μάς κρατούν ξύπνιους για ένα ακόμη επεισόδιο και άλλες μάς δίνουν αφορμή για ατελείωτες συζητήσεις. Στα φετινά Βραβεία Emmy, το «Widow’s Bay», το «The Pitt» και το «DTF St Louis» κέρδισαν και την αναγνώριση της τηλεοπτικής βιομηχανίας, κατακτώντας τα βραβεία καλύτερης κωμικής, δραματικής και μίνι σειράς αντίστοιχα.

Η τελετή στο Λος Άντζελες έφερε στο προσκήνιο τις παραγωγές και τις ερμηνείες που ξεχώρισαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Αρκετές κατηγορίες είχαν ήδη αναδείξει τους νικητές τους στις προηγούμενες απονομές του μήνα, οπότε η βραδιά επικεντρώθηκε στις σημαντικότερες διακρίσεις.

Η κωμωδία είχε την υπογραφή του «Widow’s Bay»

Το «Widow’s Bay» κατέκτησε έξι βραβεία στην κεντρική τελετή, με διακρίσεις που κάλυψαν την υποκριτική, το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Ο Matthew Rhys κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά, ενώ ο Stephen Root και η Kate O’Flynn πήραν τα βραβεία δεύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου. Η Katie Dippold διακρίθηκε για το σενάριο και ο Hiro Murai για τη σκηνοθεσία. Television Academy

Στην κατηγορία του πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία, πάντως, η Jean Smart κέρδισε με το Hacks, προσθέτοντας ακόμη μία διάκριση στη διαδρομή της.

Το «The Pitt» και η διπλή επιτυχία του Matthew Rhys

Στο δράμα, το «The Pitt» κέρδισε το βραβείο καλύτερης σειράς, ενώ ο Noah Wyle αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία του πρώτου ανδρικού ρόλου. Η Rhea Seehorn διακρίθηκε για την ερμηνεία της στο Pluribus, το οποίο χάρισε και στον Vince Gilligan το βραβείο σεναρίου.

Ο Matthew Rhys είχε έναν επιπλέον λόγο να θυμάται τη βραδιά. Εκτός από τη νίκη του στην κωμωδία, κέρδισε και το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία για το The Beast In Me. Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, η Sally Field πήρε το βραβείο για το Remarkably Bright Creatures, ενώ το «DTF St Louis» επικράτησε στην κατηγορία καλύτερης μίνι σειράς ή ανθολογίας.

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Οι νικητές και οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ανά κατηγορία

Καλύτερη δραματική σειρά

Νικητής: The Pitt

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: The Diplomat, The Gilded Age, A Knight Of The Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses, Your Friends & Neighbors.

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Καλύτερη κωμική σειρά

Νικητής: Widow’s Bay

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Margo’s Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders In The Building, Shrinking.

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία

Νικητής: DTF St Louis

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: All Her Fault, The Beast In Me, Beef, Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette.

Πρώτος ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Νικητής: Noah Wyle για το The Pitt

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Sterling K Brown για το Paradise, Gary Oldman για το Slow Horses, Mark Ruffalo για το Task, Rufus Sewell για το The Diplomat.

Πρώτος γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Νικήτρια: Rhea Seehorn για το Pluribus

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Carrie Coon για το The Gilded Age, Chase Infiniti για το The Testaments, Keri Russell για το The Diplomat, Zendaya για το Euphoria.

Πρώτος ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Νικητής: Matthew Rhys για το Widow’s Bay

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Yahya Abdul-Mateen II για το Wonder Man, Steve Carell για το Rooster, Jason Segel για το Shrinking, Martin Short για το Only Murders In The Building.

Πρώτος γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Νικήτρια: Jean Smart για το Hacks

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Quinta Brunson για το Abbott Elementary, Ayo Edebiri για το The Bear, Elle Fanning για το Margo’s Got Money Troubles, Lisa Kudrow για το The Comeback.

Πρώτος ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία

Νικητής: Matthew Rhys για το The Beast In Me

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Riz Ahmed για το Bait, Jason Bateman για το Black Rabbit, Charlie Hunnam για το Monster: The Ed Gein Story, Oscar Isaac για το Beef.

Πρώτος γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία

Νικήτρια: Sally Field για το Remarkably Bright Creatures

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Claire Danes για το The Beast In Me, Carey Mulligan για το Beef, Sarah Pidgeon για το Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette, Sarah Snook για το All Her Fault.

Δεύτερος ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Νικητής: Tom Pelphrey για το Task

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Patrick Ball για το The Pitt, Billy Crudup για το The Morning Show, Shawn Hatosy για το The Pitt, Gerran Howell για το The Pitt, Jack Lowden για το Slow Horses, Carlos-Manuel Vesga για το Pluribus.

Δεύτερος γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Νικήτρια: Allison Janney για το The Diplomat

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Taylor Dearden για το The Pitt, Fiona Dourif για το The Pitt, Katherine LaNasa για το The Pitt, Sepideh Moafi για το The Pitt, Julianne Nicholson για το Paradise, Karolina Wydra για το Pluribus.

Δεύτερος ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Νικητής: Stephen Root για το Widow’s Bay

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Colman Domingo για το The Four Seasons, Paul W Downs για το Hacks, Harrison Ford για το Shrinking, Nick Offerman για το Margo’s Got Money Troubles, Michael Urie για το Shrinking, Tyler James Williams για το Abbott Elementary.

Δεύτερος γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Νικήτρια: Kate O’Flynn για το Widow’s Bay

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Dale Dickey για το Widow’s Bay, Hannah Einbinder για το Hacks, Janelle James για το Abbott Elementary, Michelle Pfeiffer για το Margo’s Got Money Troubles, Megan Stalter για το Hacks, Jessica Williams για το Shrinking.

Καλύτερο διαγωνιστικό ριάλιτι

Νικητής: The Traitors

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Dancing With the Stars, RuPaul’s Drag Race, Survivor, Top Chef.

Καλύτερη εκπομπή ποικίλης ύλης

Νικητής: The Late Show with Stephen Colbert

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: The Daily Show, Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight With John Oliver, Saturday Night Live.

Καλύτερο σενάριο δραματικής σειράς

Νικητής: Vince Gilligan για το Pluribus

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Debora Cahn για το The Diplomat, Kirsten Pierre-Geyfman και R. Scott Gemmill για το The Pitt, Valerie Chu για το The Pitt, Will Smith για το Slow Horses, Brad Ingelsby για το Task.

Καλύτερο σενάριο κωμικής σειράς

Νικήτρια: Katie Dippold για το Widow’s Bay

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Quinta Brunson για το Abbott Elementary, Tim Robinson για το The Chair Company, Michael Patrick King για το The Comeback, Lucia Aniello για το Hacks, Anthony King για το Jury Duty Presents: Company Retreat.

Καλύτερη σκηνοθεσία δραματικής σειράς

Νικητής: Saul Metzstein για το Slow Horses

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Salli Richardson Whitfield για το The Gilded Age, Hanelle M. Culpepper για το Paradise, Noah Wyle για το The Pitt, Vince Gilligan για το Pluribus, Salli Richardson Whitfield για το Task.

Καλύτερη σκηνοθεσία κωμικής σειράς

Νικητής: Hiro Murai για το Widow’s Bay

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Randall Einhorn για το Abbott Elementary, Christopher Storer για το The Bear, Andrew DeYoung για το The Chair Company, Lucia Aniello για το Hacks, Mary Lou Belli για το The Ms. Pat Show.