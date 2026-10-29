Τα Purina® Snacks έφεραν την περιπέτεια στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής!

Η Purina®, σε συνεργασία με τη Swen Travel, διοργάνωσε στις 20 Οκτωβρίου 2026 μια πεζοπορική εμπειρία στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής, προσκαλώντας δημιουργούς περιεχομένου και τους τετράποδους φίλους τους σε ένα διαφορετικό πρωινό στη φύση. Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε βήμα μαζί, μια νέα περιπέτεια!», η δράση συνδύασε την εξερεύνηση, την εκπαίδευση και το παιχνίδι, δίνοντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Purina® Snacks και να έρθουν ακόμη πιο κοντά με τους σκύλους τους.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές σκύλων Ιωάννα Κέππα και Παναγιώτης Μητσιόπουλος μοιράστηκαν χρήσιμες συμβουλές για τη θετική επιβράβευση και τον ρόλο των λιχουδιών στην καθημερινή εκπαίδευση. Με την καθοδήγησή τους, οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν πώς οι μικρές προκλήσεις μιας διαδρομής μπορούν να γίνουν αφορμή για μάθηση και καλύτερη επικοινωνία με τον σκύλο τους.

Οι συμβουλές εφαρμόστηκαν στην πράξη μέσα από τρεις ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες. Στο Treat & Learn, οι καλεσμένοι αξιοποίησαν την επιβράβευση για να ενθαρρύνουν τη μάθηση. Το Mini Challenge έφερε κίνηση και παιχνίδι στη διαδρομή, ενώ το Eyes on Me ενίσχυσε την προσοχή και την επαφή μεταξύ ανθρώπου και σκύλου, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για αναμνηστικές φωτογραφίες.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπειρία είχαν τρία αγαπημένα brands των Purina® Snacks — DENTALIFE®, ADVENTUROS® και FRISKIES® — με διαφορετικές γεύσεις και υφές για τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις κάθε σκύλου.

Τα DENTALIFE®, με τις ειδικά σχεδιασμένες οδοντικές λιχουδιές τους, ανέδειξαν τη σημασία της καθημερινής στοματικής φροντίδας. Τα ADVENTUROS®, με εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την άγρια φύση, έδωσαν γεύση περιπέτειας στις στιγμές εξερεύνησης και επιβράβευσης. Τα FRISKIES® συμπλήρωσαν την εμπειρία με μια ποικιλία απολαυστικών snacks, προσθέτοντας έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στις κοινές στιγμές ανθρώπων και σκύλων.

Η κ. Βάσια Κατσογιάννη, Marketing Manager Purina®, ανέφερε: «Στην Purina® πιστεύουμε ότι οι καθημερινές στιγμές με τα κατοικίδιά μας έχουν ξεχωριστή αξία. Τα Purina® Snacks προσφέρουν επιλογές για την επιβράβευση και τη φροντίδα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σκύλου. Μέσα από αυτή τη δράση, θέλαμε να αναδείξουμε πώς μπορούν να γίνουν μέρος της εκπαίδευσης και του παιχνιδιού, προσφέροντας απόλαυση και ενισχύοντας τον δεσμό ανθρώπου και κατοικίδιου».

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα χαλαρό γεύμα και χρόνο για συζήτηση, με τους καλεσμένους να μοιράζονται τις αγαπημένες τους στιγμές από τη διαδρομή. Μια ημέρα που έδωσε ιδέες για να συνεχιστούν η εξερεύνηση και η δημιουργική αλληλεπίδραση και στις καθημερινές βόλτες με τους τετράποδους φίλους τους.