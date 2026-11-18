Ποιος είπε ότι μια εντυπωσιακή πιατέλα με μεζεδάκια χρειάζεται οπωσδήποτε κρέας; Με λίγα λαχανικά, αγαπημένα τυριά και μερικές πικάντικες πινελιές, μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα χορτοφαγικό γεύμα γεμάτο γεύσεις, χρώματα και διαφορετικές υφές.

Σε αυτή τη συνταγή, το χαλούμι γίνεται τραγανό και χρυσαφένιο, το κουνουπίδι μεταμορφώνεται σε πικάντικες μπουκιές που θυμίζουν τα γνωστά hot wings, ενώ τα ρεβίθια συνδυάζονται με σπανάκι και φέτα σε μικρές, απολαυστικές κροκέτες. Και επειδή κάθε καλή πιατέλα χρειάζεται τα συνοδευτικά της, μια δροσερή σάλσα μάνγκο και μια πικάντικη μαγιονέζα ολοκληρώνουν το αποτέλεσμα.

Είναι μια εξαιρετική πρόταση για βραδιά με φίλους, για ένα χαλαρό τραπέζι στο σπίτι ή για τις φορές που θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

40 λεπτά προετοιμασία

20 έως 30 λεπτά τηγάνισμα σε δόσεις

12 μπουκιές με φέτα

Υλικά

Για τη σάλσα μάνγκο

1 ώριμο μάνγκο, καθαρισμένο και κομμένο σε μικρούς κύβους

1 κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 βρασμένο καλαμπόκι, μόνο οι σπόροι του

Χυμό από 1 λάιμ

1 χούφτα φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

Λίγη πικάντικη σάλτσα με μάνγκο και ανανά ή άλλη σάλτσα τσίλι της επιλογής μας

Για την πικάντικη μαγιονέζα

55 γρ. μαγιονέζα

1 κουταλάκι του γλυκού πικάντικη σάλτσα μπάρμπεκιου με μπέρμπον ή ανάλογα με τις προτιμήσεις μας

1 φέτα λάιμ

Για τις μπουκιές με ρεβίθια, σπανάκι και φέτα

1 κονσέρβα ρεβίθια 210 γρ., στραγγισμένα και ξεπλυμένα

150 γρ. έτοιμο μείγμα για φαλάφελ

1 μεγάλη χούφτα φρέσκο σπανάκι

3 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες

100 γρ. φέτα, κομμένη σε 12 κύβους

Για το πικάντικο κουνουπίδι

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 έως 75 ml πικάντικη σάλτσα μπάρμπεκιου με μπέρμπον

1 γεμάτη κουταλιά της σούπας μείγμα μπαχαρικών jerk

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ ή μαγειρική σόδα

200 ml ανθρακούχο νερό

1 μικρό κουνουπίδι, χωρισμένο σε μικρά μπουκετάκια

Για τη σάλτσα του κουνουπιδιού

55 γρ. βούτυρο, λιωμένο

Πικάντικη σάλτσα μπάρμπεκιου με μπέρμπον, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας

Για τις τραγανές λωρίδες χαλουμιού

100 γρ. χαλούμι, κομμένο σε χοντρές λωρίδες

55 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 με 4 κουταλάκια του γλυκού μείγμα μπαχαρικών jerk

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Επιπλέον

– Φυτικό λάδι κατάλληλο για βαθύ τηγάνισμα, σε ποσότητα ανάλογη με τη φριτέζα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη σάλσα μάνγκο και τη μαγιονέζα

Σε ένα μπολ βάζουμε το μάνγκο, το ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι, τους σπόρους καλαμποκιού και τον φρέσκο κόλιανδρο. Προσθέτουμε τον χυμό λάιμ και λίγη πικάντικη σάλτσα. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε τη σάλσα στην άκρη μέχρι το σερβίρισμα. Σε ένα δεύτερο μικρό μπολ ανακατεύουμε τη μαγιονέζα με την πικάντικη σάλτσα μπάρμπεκιου. Στύβουμε από πάνω τη φέτα λάιμ και ανακατεύουμε μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές ντιπ.

Φτιάχνουμε τις μπουκιές με ρεβίθια, σπανάκι και φέτα

Ζεσταίνουμε το λάδι στη φριτέζα στους 180°C. Ετοιμάζουμε όλα τα υλικά πριν ξεκινήσουμε το τηγάνισμα, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε με ασφάλεια. Βάζουμε στον πολυκόφτη τα στραγγισμένα ρεβίθια, το έτοιμο μείγμα για φαλάφελ, το σπανάκι και το σκόρδο. Χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη πάστα. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε ελάχιστο νερό για να δουλευτεί καλύτερα το μείγμα. Χωρίζουμε το μείγμα σε 12 μέρη. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα, τοποθετούμε έναν κύβο φέτας στο κέντρο και πλάθουμε σε μπαλάκι, καλύπτοντας εντελώς το τυρί. Επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Τηγανίζουμε τις μπουκιές σε δόσεις για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή εξωτερική επιφάνεια. Ελέγχουμε ότι έχουν ψηθεί και στο εσωτερικό τους. Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τις διατηρούμε ζεστές σε φούρνο χαμηλής θερμοκρασίας.

Ετοιμάζουμε τα πικάντικα μπουκετάκια κουνουπιδιού

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, την πικάντικη σάλτσα μπάρμπεκιου, τα μπαχαρικά jerk και το μπέικιν πάουντερ. Προσθέτουμε σταδιακά το ανθρακούχο νερό, ανακατεύοντας μέχρι να σχηματιστεί ένας παχύρρευστος χυλός που μπορεί να καλύψει καλά τα λαχανικά. Βουτάμε τα μπουκετάκια κουνουπιδιού στον χυλό, φροντίζοντας να καλυφθούν από όλες τις πλευρές. Τα τηγανίζουμε σε δόσεις στους 180°C για περίπου 3 με 4 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν τραγανή, χρυσαφένια κρούστα. Τα μεγαλύτερα μπουκετάκια ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να μαλακώσουν στο εσωτερικό. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το λιωμένο βούτυρο με όση επιπλέον πικάντικη σάλτσα μπάρμπεκιου θέλουμε. Με ένα πινέλο αλείφουμε το τηγανισμένο κουνουπίδι και κρατάμε την υπόλοιπη σάλτσα για το σερβίρισμα.

Φτιάχνουμε το τραγανό χαλούμι

Σκουπίζουμε καλά τις λωρίδες χαλουμιού με απορροφητικό χαρτί κουζίνας, ώστε να απομακρύνουμε την περιττή υγρασία. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το μείγμα μπαχαρικών jerk, λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Περνάμε τις λωρίδες χαλουμιού από το αρωματισμένο αλεύρι, καλύπτοντάς τες καλά. Τηγανίζουμε στους 180°C για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να πάρουν ένα απαλό χρυσαφένιο χρώμα. Τις αφαιρούμε προσεκτικά και τις αφήνουμε για λίγο σε απορροφητικό χαρτί.

Σερβίρισμα

Σε μια μεγάλη πιατέλα τοποθετούμε τις τραγανές μπουκιές με ρεβίθια και φέτα, το πικάντικο κουνουπίδι και τις λωρίδες χαλουμιού. Προσθέτουμε μικρά μπολάκια με τη σάλσα μάνγκο, την πικάντικη μαγιονέζα και την υπόλοιπη σάλτσα μπάρμπεκιου. Σερβίρουμε όσο τα τηγανητά είναι ζεστά και τραγανά.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Το μυστικό για να γίνουν όλα τραγανά είναι η σωστή θερμοκρασία του λαδιού. Αν είναι πολύ χαμηλή, τα υλικά θα απορροφήσουν περισσότερο λάδι και θα χάσουν την τραγανή υφή τους. Γι’ αυτό τηγανίζουμε σε μικρές δόσεις και φροντίζουμε η θερμοκρασία να παραμένει κοντά στους 180°C, χωρίς να αφήνουμε ποτέ το καυτό λάδι χωρίς επίβλεψη.

Το μείγμα μπαχαρικών jerk, που συναντάμε συχνά στην κουζίνα της Τζαμάικας, περιλαμβάνει συνήθως μπαχάρι, θυμάρι και διάφορα πικάντικα μπαχαρικά. Αν δεν αγαπάμε τις πολύ καυτερές γεύσεις, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητά του.

Για τη σάλσα επιλέγουμε ένα ώριμο αλλά σχετικά σφιχτό μάνγκο, ώστε να διατηρήσει το σχήμα του όταν το κόψουμε. Η φρουτώδης γεύση του ισορροπεί όμορφα την ένταση από τις πικάντικες σάλτσες.

Τέλος, το χαλούμι καλό είναι να τηγανιστεί τελευταίο, λίγο πριν από το σερβίρισμα, ώστε να παραμείνει ζεστό και να διατηρήσει την ευχάριστη υφή του.

Καλή απόλαυση!