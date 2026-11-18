Τα Village Cinemas καταγράφουν το μεγαλύτερο ρεκόρ προπώλησης στην 30ετή ιστορία τους, με την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία «Εκδικητές: Η άνοδος του Doctor Doom» να σημειώνει 40.000 εισιτήρια, ένα μήνα πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας! Πρόκειται για την υψηλότερη προπώληση που έχει καταγραφεί ποτέ για ταινία στα Village Cinemas, αποτυπώνοντας την τεράστια προσμονή των θεατών για το μεγάλο blockbuster.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειώσει μόλις το περασμένο καλοκαίρι η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του Christopher Nolan, ενισχύοντας τη δυναμική που εξακολουθούν να έχουν οι μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει επιπλέον και το «Dune: Μέρος Τρίτο», με την προπώληση να έχει ήδη ξεπεράσει τα 10.000 εισιτήρια και με τη μεγάλη ανταπόκριση για τις προβολές της συγκεκριμένης κυκλοφορίας στην αίθουσα IMAX® with Laser στο The Mall Athens, να αναδεικνύει τη δυναμική των premium κινηματογραφικών εμπειριών. Η προσμονή θυμίζει την εντυπωσιακή πορεία της Οδύσσειας και υπογραμμίζει τη σημασία της προηγμένης τεχνολογίας στην απόδοση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών και στην αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης που αναζητά το κοινό.

Η κινηματογραφική προσμονή κορυφώνεται και με τις μεταμεσονύχτιες πρώτες προβολές των δύο ταινιών, που έχουν προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης 15 προς Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου. Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πρώτοι τις δύο πολυαναμενόμενες παραγωγές, μέσα από ειδικές προβολές στα Village Cinemas σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ενέργειες, οι οποίες αποτυπώνουν τόσο την έντονη ανυπομονησία του κοινού για την επιστροφή σε δύο από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά σύμπαντα, αλλά και τη δυναμική που εξακολουθούν να έχουν οι μεγάλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες όταν συναντούν το κοινό στη μεγάλη οθόνη.

Ο Δαμιανός Μπούρκας, CEO των Village Cinemas, δήλωσε: «Η ανταπόκριση του κοινού στις δύο αυτές μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές επιβεβαιώνει ότι η δυναμική που καταγράψαμε το καλοκαίρι δεν αποτέλεσε μια μεμονωμένη συγκυρία. Η προσμονή για τις μεγάλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες και η επιλογή του κοινού να τις απολαμβάνει στη μεγάλη οθόνη και σε premium formats αποτελούν ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για τον κλάδο. Για εμάς, κάθε μεγάλη κυκλοφορία είναι μια ευκαιρία να πάμε την εμπειρία του κινηματογράφου ένα βήμα πιο μπροστά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία, στους χώρους και στις υπηρεσίες μας, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες και προϋποθέσεις, ώστε κάθε επίσκεψη στον κινηματογράφο να αποτελεί μια ολοκληρωμένη και μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας».

Παράλληλα, τα Village Cinemas ετοιμάζουν μια ξεχωριστή έκπληξη για τους fans των δύο κινηματογραφικών υπερπαραγωγών. Ειδικά σχεδιασμένες εικαστικές παρεμβάσεις, αφιερωμένες στις 2 ταινίες, θα φιλοξενηθούν στην πρόσοψη του κινηματογράφου στο The Mall Athens, μεταμορφώνοντάς την σε ένα εντυπωσιακό σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. Η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των Village Cinemas να αναδεικνύουν τις μεγάλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες μέσα από ξεχωριστές δράσεις που μεταφέρουν τον κόσμο των ταινιών και την εμπειρία του σινεμά πέρα από την αίθουσα προβολής.

Οι προπωλήσεις και για τις δύο ταινίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους μέσω του villagecinemas.gr, της εφαρμογής Village Cinemas και των ταμείων των κινηματογράφων.