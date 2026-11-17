Κάποια παπούτσια δύσκολα μπαίνουν σε μία μόνο στιλιστική κατηγορία. Τα Mary Jane είναι σίγουρα σε αυτή τη κατηγορία. Η μπαρέτα και η ρετρό γραμμή τους έχουν κάτι ρομαντικό, όμως με τα κατάλληλα ρούχα αποκτούν αμέσως πιο σύγχρονο και ανεπιτήδευτο ύφος. Φοριούνται τέλεια με φόρεμα ή φούστα για μια πιο θηλυκή εμφάνιση, ή με τζιν και ένα χαλαρό πλεκτό για ένα look με μια cool πινελιά.

Από το κλασικό μαύρο λουστρίνι μέχρι το μπορντό και το βελούδο, βρήκαμε 4 ζευγάρια από Envie Shoes και Migato που δίνουν τη δική τους εκδοχή στο διαχρονικό σχέδιο.

Τα Mary Jane που ξεχωρίσαμε

Μαύρα Mary Jane pumps από την Envie Shoes

Το μαύρο λουστρίνι διατηρεί τον κλασικό χαρακτήρα του σχεδίου, ενώ το χοντρό τακούνι τού δίνει πιο σύγχρονη γραμμή. Φόρεσέ τα με παντελόνι και σακάκι για μια κομψή εμφάνιση ή με μίνι φούστα για να τονίσεις τη ρετρό πλευρά τους.

Μπορντό Mary Jane low pumps από την Envie Shoes

Το μπορντό προσθέτει χρώμα χωρίς να κάνει το παπούτσι δύσκολο στους συνδυασμούς. Με χαμηλό, χοντρό τακούνι και γυαλιστερή υφή, ταιριάζει με τζιν, αλλά και με ένα πλεκτό φόρεμα.

Μαύρα βελούδινα Mary Jane από τη Migato

Το βελούδο δίνει σε αυτό το μαύρο ζευγάρι μια πιο ιδιαίτερη, ρετρό διάθεση. Συνδύασέ το με καρό φούστα για ένα πιο girly αποτέλεσμα ή με παντελόνι και πλεκτό για μια καθημερινή εμφάνιση με ξεχωριστή λεπτομέρεια.

Καφέ Mary Jane γόβες από τη Migato

Σε καφέ σουέντ, με διακοσμητικές σούρες και χοντρό τακούνι, αυτά τα Mary Jane παπούτσια έχουν μια πιο ζεστή και ιδιαίτερη αισθητική. Συνδύασέ τες με τζιν ή με φούστα σε γήινες αποχρώσεις για ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο ρετρό και το σύγχρονο.

Τέλος, είτε προτιμάς ένα κλασικό μαύρο ζευγάρι είτε θέλεις να δοκιμάσεις το μπορντό ή το βελούδο, τα Mary Jane μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε διαφορετικές εμφανίσεις. Αυτό είναι και το στοιχείο που τα κάνει τόσο ενδιαφέροντα αφού κρατούν τη ρομαντική τους πλευρά, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτήν.