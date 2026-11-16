Πατέ κάστανου με κόκκινο κρασί: Ένα ξεχωριστό ορεκτικό και για το γιορτινό τραπέζι

Αν αναζητάς ένα πρωτότυπο ορεκτικό που θα δώσει μια πιο ιδιαίτερη πινελιά στο τραπέζι σου, το πατέ κάστανου είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Με πλούσια γεύση, απαλή υφή και υπέροχα αρώματα από κόκκινο κρασί, θυμάρι και σκόρδο, αποτελεί μια νόστιμη εναλλακτική στα κλασικά αλείμματα.

Τα κάστανα χαρίζουν φυσική γλυκύτητα και βελούδινη υφή, ενώ το κρασί και το μπράντι προσθέτουν βάθος στη γεύση. Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό, φυτικό πατέ που μπορείς να σερβίρεις με τραγανά κράκερ, φρυγανισμένο ψωμί ή μια δροσερή πράσινη σαλάτα.

Επιπλέον, μπορείς να το ετοιμάσεις από νωρίς και να το διατηρήσεις στο ψυγείο μέχρι την ώρα του σερβιρίσματος, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα πρακτικό για ένα γιορτινό τραπέζι.

15 λεπτά προετοιμασία

15 έως 20 λεπτά μαγείρεμα

Χρόνος ψύξης επιπλέον

Υλικά

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο ή αραχιδέλαιο

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 πρέζα αποξηραμένο θυμάρι

150 ml κόκκινο κρασί

150 ml ζωμό λαχανικών

100 γρ. βρασμένα κάστανα, χοντροκομμένα

100 γρ. πουρέ κάστανου χωρίς ζάχαρη

75 γρ. τριμμένη φρυγανιά ολικής άλεσης

1 κουταλιά της σούπας μπράντι

2 με 3 κουταλάκια του γλυκού σάλτσα σόγιας

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα

Φρέσκα μυρωδικά, όπως θυμάρι ή μαϊντανό

Κράκερ ή φρυγανισμένο ψωμί

Φρέσκια πράσινη σαλάτα

Εκτέλεση

Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο και το αποξηραμένο θυμάρι. Σοτάρουμε απαλά μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι και να βγάλουν τα υλικά τα αρώματά τους. Ρίχνουμε το κόκκινο κρασί και τον ζωμό λαχανικών. Δυναμώνουμε ελαφρώς τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να πάρει μια βράση. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κάστανα, τον πουρέ κάστανου, την τριμμένη φρυγανιά, το μπράντι και τη σάλτσα σόγιας. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Προσθέτουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, δοκιμάζοντας πρώτα το μείγμα, καθώς η σάλτσα σόγιας είναι ήδη αλμυρή. Επιστρέφουμε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι το μείγμα να πήξει και να αποκτήσει την υφή ενός παχύρρευστου πατέ. Μοιράζουμε το μείγμα σε μικρά μπολάκια ή ατομικά πυρίμαχα σκεύη. Ισιώνουμε την επιφάνεια με ένα κουτάλι και αφήνουμε το πατέ να κρυώσει λίγο. Τοποθετούμε τα μπολάκια στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει καλά και να σταθεροποιηθεί η υφή του. Λίγο πριν από το σερβίρισμα, γαρνίρουμε με φρέσκα μυρωδικά και συνοδεύουμε με τραγανά κράκερ και πράσινη σαλάτα.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Για πιο απαλή και ομοιόμορφη υφή, μπορούμε να περάσουμε το έτοιμο μείγμα για λίγα δευτερόλεπτα από το μπλέντερ. Αν, αντίθετα, προτιμάμε ένα πιο ρουστίκ αποτέλεσμα, αφήνουμε τα κομμάτια κάστανου όπως είναι.

Είναι επίσης σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε πουρέ κάστανου χωρίς προσθήκη ζάχαρης και όχι την έτοιμη γλυκιά κρέμα κάστανου που προορίζεται για επιδόρπια.

Το πατέ ταιριάζει ιδιαίτερα με ψωμί ολικής άλεσης, καρυδόψωμο ή λεπτά τραγανά κράκερ. Μπορεί ακόμη να αποτελέσει μέρος μιας πιατέλας με τυριά, ξηρούς καρπούς και φρέσκα φρούτα.

Καλή απόλαυση!