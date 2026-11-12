Τα νέα επεισόδια του 2ου κύκλου της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» είναι τώρα διαθέσιμα στο Disney+

Η επιστροφή στο Rutshire είναι γεγονός. Η πρωτότυπη σειρά «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals) επέστρεψε με νέα επεισόδια, αποκλειστικά στο Hulu, στο Disney+. Τα τρία νέα επεισόδια του 2ου κύκλου είναι τώρα διαθέσιμα, ενώ νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τετάρτη. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Στα νέα επεισόδια του δεύτερου κύκλου, οι κάτοικοι του Rutshire προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από τα σκάνδαλα και την προδοσία. Μετά το φινάλε του Α’ Μέρους, η μάχη του Tony Baddingham και του Declan O’Hara για το στέμμα των Cotswolds φτάνει στο αποκορύφωμά της, ενώ ο Rupert Campbell-Black αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς τους δαίμονες. Με φόντο την ηδονιστική χλιδή της υπερβολής των 80s, το χάος της Bonfire Night, το Hampshire Hunt Ball και τα ανατρεπτικά Χριστούγεννα, σχέσεις και συμμαχίες διαλύονται και αντιπαλότητες εντείνονται. Παγιδευμένη στη μέση του φρενήρη πολέμου για το franchise, η Taggie O’Hara πρέπει να βρει το θάρρος να ακολουθήσει την καρδιά της, ενώ όσοι βρίσκονται γύρω της έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φιλοδοξίας, της δύναμης και των μυστικών που δεν μπορούν πλέον να μείνουν κρυμμένα.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τo k-drama «The Remarried Empress» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και το ντοκιμαντέρ «Oasis: Don‘t Look Back In Anger» του Hulu.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.