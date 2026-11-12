Vans x Pringle of Scotland: τα καρό μοτίβα συναντούν το skate style

Η Vans συνεργάζεται με την Pringle of Scotland και φέρνει κοντά δύο διαφορετικές δημιουργικές ταυτότητες. Η κουλτούρα του skateboarding από τη Νότια Καλιφόρνια συναντά την παράδοση του σκωτσέζικου οίκου στα πλεκτά, με κοινό σημείο την αγάπη για τη δεξιοτεχνία και τον καινοτόμο σχεδιασμό.

Τα κλασικά μοντέλα της Vans με νέα εμφάνιση

Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκονται τα Premium μοντέλα Authentic 44, Sk8-Hi Reissue 38 και Classic Slip-On 98. Τα χαρακτηριστικά καρό μοτίβα argyle της Pringle of Scotland ανανεώνουν τα κλασικά σχέδια της Vans, προσθέτοντας μια πιο εκλεπτυσμένη πινελιά στο γνώριμο skate ύφος.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης πουλόβερ, γιλέκα, πλεκτά και αθλητικά σετ, αλλά και τσάντες tote, σκούφους και κάλτσες. Έτσι, η πρόταση δεν περιορίζεται στα παπούτσια, αλλά απλώνεται σε κομμάτια για τις κρύες μέρες και τις πιο χαλαρές στιγμές του χειμώνα.

Πού θα τη βρεις

Η συλλογή Vans x Pringle of Scotland είναι διαθέσιμη από τις 10 Νοεμβρίου στα καταστήματα της Vans στο The Mall Athens, στο Golden Hall και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Θα τη βρεις ακόμη στα My Mall και Nicosia Mall στην Κύπρο, καθώς και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Με τα πλεκτά της Pringle of Scotland και τα διαχρονικά σχέδια της Vans, η συνεργασία προτείνει έναν τρόπο να συνδυάσεις την άνεση με μια πιο ιδιαίτερη χειμερινή εμφάνιση.