Kérastase Society Event: Το απόλυτο luxury beauty takeover στην καρδιά της Αθήνας

Για μία ημέρα, η καρδιά της Αθήνας χτύπησε στον ρυθμό της Kérastase. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, το Athens 1890 Boutique Hotel φιλοξένησε το Kérastase Society, ένα εντυπωσιακό immersive pop-up event αφιερωμένο στην πολυτελή περιποίηση των μαλλιών.



Σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον, επιλεγμένοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, δημιουργοί περιεχομένου και επαγγελματίες του κλάδου γνώρισαν από κοντά το μέλλον της περιποίησης των μαλλιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν καινοτομίες αιχμής γύρω από τη μακροχρόνια υγεία των μαλλιών, εξατομικευμένες εμπειρίες περιποίησης και το όραμα μιας νέας γενιάς προϊόντων, όπου η επιστημονική εξειδίκευση και η σύγχρονη τεχνολογία επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα για μαλλιά που παραμένουν υγιή και όμορφα.

Ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Kérastase

Με ένα ολοκληρωτικό hotel takeover, η Kérastase μεταμόρφωσε το ιστορικό ξενοδοχείο από την πρόσοψη μέχρι τις σουίτες του, υποδεχόμενη περισσότερους από 800 επισκέπτες. Μέσα από μια επιμελημένη, καθηλωτική διαδρομή, οι επισκέπτες ανακάλυψαν όλες τις πτυχές του κόσμου της Kérastase, με κάθε στάση αφιερωμένη σε μια διαφορετική εμπειρία περιποίησης.

Η εμπειρία ξεκινούσε από τη στιγμή της άφιξης, με την πρόσοψη του ξενοδοχείου φωτισμένη στα χρώματα της Kérastase όπου μια λευκή vintage limousine και Kérastase butlers υποδέχονταν τον κόσμο, παραπέμποντας στην ατμόσφαιρα των κλασικών πολυτελών ξενοδοχείων. Στο lobby, οι επισκέπτες πραγματοποιούσαν το δικό τους beauty check-in, παραλαμβάνοντας ένα συμβολικό Κ κλειδί δωματίου, ενώ Kérastase Society εφημερίδες παρουσίαζαν τις εμπειρίες κάθε ορόφου.

Στο Glaze Café, στο επίκεντρο βρέθηκε η νέα σειρά Gloss Absolu. Με σημείο αναφοράς τα εμβληματικά Glaze Drops, οι επισκέπτες γνώρισαν έναν κόσμο περιποίησης αφιερωμένο στην εξαιρετική λάμψη και απαλότητα ενώ customized Γαλλικά madeleine με ένα εντυπωσιακό ροζ σιντριβάνι σοκολάτας και signature Kérastase drinks περιμέναν τους καλεσμένους να τα απολαύσουν.

Από το Lift to Beauty & Shine—έναν χώρο διαμορφωμένο σαν ασανσέρ, που έκρυβε ένα απρόσμενο spot δημιουργίας περιεχομένου—μέχρι το Social Club, με τη μωβ ατμόσφαιρα της σειράς Blond Absolu, τα βινύλια, τις vintage τηλεοράσεις, τους ιδιαίτερους φωτισμούς και τα διαδραστικά παιχνίδια, κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί για να κάνει την περιήγηση ξεχωριστή και να προσθέσει μια παιχνιδιάρικη διάσταση στην εμπειρία. Με signature cocktails, μουσική από την DJ Sarah Not Mara και ένα ξεχωριστό σκηνικό, το Kérastase Society αναδείχθηκε σε ακόμη μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ένα από τα βασικά highlights ήταν το προηγμένο K-Scan Glow up lounge room. Με τη βοήθεια της σύγχρονης ΑΙ τεχνολογίας K-Scan, οι καλεσμένοι μπορούσαν, σε προσωποποιημένη διάγνωση με τους επαγγελματίες κομμωτές – Kérastase Care Coaches, να αναλύσουν τις ανάγκες του τριχωτού και των μαλλιών και να λάβουν εξατομικευμένες προτάσεις περιποίησης.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι Kérastase Suites, που μεταμορφώθηκαν σε θεματικά δωμάτια δίνοντας ένα ολοκληρωμένο luxury hotel experience, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να ανακαλύψουν τις διαφορετικές σειρές της Kérastase, να φωτογραφηθούν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους και να απολαύσουν πληθώρα εκπλήξεων, όπως engraved mini καθρέπτες με τα όνομα τους.

Από τις ξεχωριστές στιγμές της ημέρας ήταν τα Pillow Talks. Η Μαίρη Καλυμνού, και ο Σταμάτης Μαρίνος, Education Manager της Kérastase, συζήτησαν για την πολυτέλεια και την τέχνη της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης αναδεικνύοντας πώς οι καινοτόμες τεχνολογίες και η επαγγελματική εξειδίκευση ανοίγουν νέους δρόμους για τη μακροχρόνια υποστήριξη της υγείας και της ομορφιάς των μαλλιών. Στη συνέχεια η Μίνα Μπιράκου και η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τη σύγχρονη περιποίηση των μαλλιών και την ομορφιά σήμερα.

Στην εκδήλωση της Kérastase παρευρέθηκαν γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της ομορφιάς, της μόδας και του lifestyle, καθώς και επιλεγμένοι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Ανάμεσά τους ήταν οι Brand Ambassadors Χριστίνα Μπόμπα και Κλέλια Ανδριολάτου, καθώς και οι Βίκυ Καγιά και Ελίνα Καλιντζάκη.



Με το Kérastase Society, ένα ξεχωριστό pop-up experience, η Kérastase επιβεβαιώνει τη θέση της στο luxury haircare και διευρύνει τα όρια της πολυτελούς περιποίησης των μαλλιών. Με κληρονομιά δεκαετιών στην εξειδίκευση και την καινοτομία, το brand μετέτρεψε τη διαχρονική του τεχνογνωσία σε μια καθηλωτική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της κοινότητας και τη σύγχρονη έκφραση της ομορφιάς.

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