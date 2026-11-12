Τσάτνεϊ παντζαριού με μήλο και λεμόνι: Μια γλυκόξινη σάλτσα που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα

Αν σου αρέσουν οι ιδιαίτερες γεύσεις και θέλεις να δώσεις μια διαφορετική πινελιά στα καθημερινά σου πιάτα, αυτό το σπιτικό τσάτνεϊ παντζαριού αξίζει να το δοκιμάσεις. Το παντζάρι συνδυάζεται με μήλο, λεμόνι, μηλόξιδο και αρωματικούς σπόρους μάραθου, δημιουργώντας μια πλούσια γλυκόξινη σάλτσα με υπέροχο βαθύ κόκκινο χρώμα. Μπορείς να τη συνοδεύσεις με τυριά, ψητά κρέατα ή να την προσθέσεις σε σάντουιτς για περισσότερη γεύση. Χρειάζεται λίγο χρόνο στην κατσαρόλα, αλλά η διαδικασία είναι απλή και το αποτέλεσμα πραγματικά ξεχωριστό.

Προετοιμασία: 20 λεπτά

Μαγείρεμα: 60–75 λεπτά

Δυσκολία: Εύκολη

Υλικά

600 γρ. ωμά παντζάρια

Ξύσμα από 2 ακέρωτα λεμόνια

100 ml χυμό λεμονιού, περίπου από 2 με 3 λεμόνια

150 ml μηλόξιδο

1 κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 μεγάλα μήλα κατάλληλα για μαγείρεμα, καθαρισμένα και χοντροκομμένα, περίπου 250 γρ. καθαρό βάρος

2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους μάραθου

200 γρ. λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας κάπαρη ή καρπούς κάπαρης, χοντροκομμένους

1 μεγάλη πρέζα θαλασσινό αλάτι

Λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τα παντζάρια και αφαιρούμε τα φύλλα και τα κοτσάνια τους, χωρίς να τα ξεφλουδίσουμε. Τα τοποθετούμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα και τα καλύπτουμε με κρύο νερό. Μόλις πάρουν βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για 30 με 40 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθός τους, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τα παντζάρια να κρυώσουν λίγο. Μόλις μπορούμε να τα πιάσουμε με ασφάλεια, αφαιρούμε τη φλούδα τους τρίβοντάς τα απαλά με τα χέρια. Στη συνέχεια, τα κόβουμε σε μικρούς κύβους, περίπου 1 εκατοστού. Σε μια δεύτερη κατσαρόλα με χοντρό πάτο ρίχνουμε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το μηλόξιδο, το ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι, τα μήλα και τους σπόρους μάραθου. Ζεσταίνουμε το μείγμα σε μέτρια φωτιά και το αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι τα μήλα να μαλακώσουν και να αρχίσουν να αποκτούν υφή πουρέ. Προσθέτουμε τα κομμένα παντζάρια και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για λίγα λεπτά, μέχρι να ζεσταθούν καλά και να ενωθούν με τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί εντελώς. Αφήνουμε το μείγμα να σιγοβράσει για ακόμη 20 με 25 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να πήξει και να αποκτήσει γυαλιστερή υφή που θυμίζει μαρμελάδα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, προσθέτουμε την κάπαρη, το αλάτι και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύουμε απαλά και αποσύρουμε από τη φωτιά. Μοιράζουμε το τσάτνεϊ σε πολύ καθαρά, κατάλληλα για τρόφιμα γυάλινα βάζα και το αφήνουμε να κρυώσει. Κλείνουμε τα βάζα και τα τοποθετούμε στο ψυγείο.

Μικρά μυστικά για ακόμη πιο νόστιμο τσάτνεϊ

Το σημαντικότερο είναι να μην παραβράσουμε τα παντζάρια στην αρχή. Θέλουμε να παραμείνουν ελαφρώς σφιχτά, καθώς θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται μαζί με τα υπόλοιπα υλικά.

Επίσης, το μηλόξιδο και ο χυμός λεμονιού παίζουν σημαντικό ρόλο στη γεύση. Εξισορροπούν τη φυσική γλύκα του παντζαριού και της ζάχαρης, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική γλυκόξινη γεύση του τσάτνεϊ.

Αν και μπορείς να το απολαύσεις αμέσως, τα αρώματά του δένουν καλύτερα όταν το αφήσεις για λίγο στο ψυγείο.

Πώς να το σερβίρεις

Το τσάτνεϊ παντζαριού ταιριάζει υπέροχα με ώριμα κίτρινα τυριά, κατσικίσιο τυρί, ψητό χοιρινό ή μοσχάρι. Μπορείς ακόμη να προσθέσεις μια μικρή ποσότητα σε ένα σάντουιτς ή να το σερβίρεις δίπλα σε ένα πλατό τυριών και αλλαντικών.

Προσοχή στη συντήρηση: Η αρχική συνταγή αναφέρει αποθήκευση σε ντουλάπι έως έναν χρόνο. Ωστόσο, το γέμισμα ζεστών βάζων και το άμεσο κλείσιμό τους δεν επαρκούν από μόνα τους για ασφαλή συντήρηση εκτός ψυγείου. Χωρίς ελεγμένη διαδικασία κονσερβοποίησης για τη συγκεκριμένη σύνθεση, διατήρησε το τσάτνεϊ στο ψυγείο και μην θεωρείς ότι έχει διάρκεια ζωής ενός έτους.

Καλή απόλαυση!