Η Gen Z ξαναφέρνει τα dinner parties στο σπίτι και αλλάζει τους κανόνες της φιλοξενίας

Αν και ακούγεται οξύμωρο, το “ελάτε σπίτι για φαγητό” ξανακερδίζει έδαφος στις νεότερες γενιές. Στην έκθεση At-Home Entertaining της International Housewares Association για το 2026, το 64% της Gen Z δήλωσε ότι είχε οργανώσει μια χαλαρή συγκέντρωση τον προηγούμενο χρόνο, αυξημένο κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη έκθεση, ενώ το 47% προέβλεπε ότι θα φιλοξενούσε συχνότερα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Morning Consult σε 2.226 ενήλικους στις ΗΠΑ, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2025. Καταγράφει συγκεντρώσεις με φαγητό ή ποτό, από βραδιές ταινίας μέχρι παρέες γύρω από το τραπέζι.

Η επιστροφή αυτή συνοδεύεται από μια διαφορετική συζήτηση για το τι κάνει ένα κάλεσμα επιτυχημένο. Τα τραπεζομάντηλα μπορούν να βγουν από το ντουλάπι χωρίς να περιμένουν μια επίσημη περίσταση. Η φράση “connection over perfection” περιγράφει τη φιλοξενία που δίνει προτεραιότητα στην επαφή. Σε σχετικό ρεπορτάζ του Associated Press, έμπειροι οικοδεσπότες προτείνουν απλούστερα μενού και συμμετοχή των καλεσμένων στην προετοιμασία, ώστε να απολαμβάνει τη συνάντηση και εκείνος που ανοίγει το σπίτι του.

Άλλωστε, το ισχυρότερο κίνητρο για να ανοίξει κάποιος το σπίτι του είναι η παρέα. Στην έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Ειδών Σπιτιού (IHA), το 51% θέλει να περνά περισσότερο χρόνο με φίλους και οικογένεια, ενώ το 31% αναφέρει το χαμηλότερο κόστος ή οικονομικότερες επιλογές ως ενθάρρυνση για περισσότερες συγκεντρώσεις. Το δείπνο μπορεί να στηριχθεί σε όσα υπάρχουν ήδη στην κουζίνα. Τα πιάτα που χρησιμοποιούνται κάθε μέρα μπορούν να εξυπηρετήσουν και ένα δείπνο με φίλους, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό σερβίτσιο για την πρόσκληση.

Η λογική του potluck, όπου ο καθένας φέρνει κάτι για το κοινό γεύμα, μοιράζει έξοδα και δουλειά. Στα στοιχεία της IHA, το 26% των οικοδεσποτών αναφέρει ότι οι καλεσμένοι συνήθως συνεισφέρουν περίπου το μισό φαγητό και ποτό. Μια σαλάτα από τον έναν, ένα κυρίως από τον άλλον και ένα γλυκό συνθέτουν το μενού. Οι πιατέλες σερβιρίσματος στο κέντρο επιτρέπουν σε όλους να μοιραστούν όσα έφεραν, χωρίς διαδοχικά σερβιρίσματα και συνεχή δρομολόγια προς την κουζίνα.

Ο μπουφές και η αυτοεξυπηρέτηση υπηρετούν την ίδια λογική. Το φαγητό παραμένει προσβάσιμο, καθένας διαλέγει ποσότητα και οι συζητήσεις συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Τα ποτήρια, συγκεντρωμένα κοντά στο νερό και στα υπόλοιπα ποτά, αφήνουν τους καλεσμένους να εξυπηρετούνται μόνοι τους. Ο ρόλος του οικοδεσπότη γίνεται έτσι λιγότερο απαιτητικός. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται από τον συντονισμό κάθε λεπτομέρειας σε μια βραδιά που μπορεί να εξελιχθεί αυθόρμητα, ανάλογα με τη διάθεση της παρέας. Για μια μικρή παρέα, το καθημερινό τραπέζι μπορεί να λειτουργήσει αρχικά ως σημείο σερβιρίσματος και στη συνέχεια ως χώρος για επιτραπέζια παιχνίδια.

Η απλοποίηση απαντά και σε ένα πραγματικό εμπόδιο. Στο Cooking & Eating Report 2026 της IKEA, με περισσότερους από 31.000 συμμετέχοντες σε 31 αγορές, το 38% της Gen Z αναφέρει την έλλειψη χρόνου ανάμεσα στις βασικές δυσκολίες για το μαγείρεμα στο σπίτι τις καθημερινές. Ένα φαγητό που ετοιμάζεται νωρίτερα και μικρά συνοδευτικά μειώνουν τις απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής. Οι δίσκοι σερβιρίσματος διευκολύνουν τη μεταφορά τους, ώστε η προετοιμασία να ολοκληρώνεται πριν φτάσει η παρέα.

Η ευκολία κρίνεται και όταν η βραδιά τελειώσει. Το καθάρισμα είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για το 31% των ερωτηθέντων στην έρευνα της IHA. Λιγότερα σκεύη και μια θέση στον πάγκο για όσα πρέπει να μαζευτούν μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τα δοχεία αποθήκευσης τροφίμων διευκολύνουν την τακτοποίηση όσων περίσσεψαν ή το μοίρασμά τους στους καλεσμένους. Όταν το τέλος δεν σημαίνει ώρες δουλειάς, γίνεται ευκολότερη και η απόφαση για την επόμενη πρόσκληση.

Μετά το φαγητό, η παρέα μπορεί να μεταφερθεί από το τραπέζι στον καναπέ. Τα ριχτάρια και τα προσωπικά αντικείμενα του σαλονιού συνθέτουν ένα οικείο περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Και ο κοινός χρόνος έχει ουσιαστικό βάρος. Το World Happiness Report 2025, με δεδομένα της Gallup από 142 χώρες και περιοχές, συνδέει τα συχνότερα γεύματα με άλλους με υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Πρόκειται για συσχέτιση, που αναδεικνύει τη σημασία της συντροφικότητας.

Η χαλαρή φιλοξενία, πάντως, αφήνει χώρο και στην αισθητική. Στην έρευνα της IHA, το 61% θεωρεί το θέμα ή την ατμόσφαιρα μιας συγκέντρωσης εξαιρετικά ή αρκετά σημαντικά. Η διαφορά βρίσκεται στις απαιτήσεις της προετοιμασίας. Ένα απλό τραπέζι και ο ήπιος φωτισμός από τα επιτραπέζια φωτιστικά αρκούν για ένα οικείο περιβάλλον. Η φροντίδα δεν χρειάζεται να γίνεται προϋπόθεση που αναβάλλει την πρόσκληση. Το ενδιαφέρον στην επιστροφή των dinner parties βρίσκεται στην ευκαιρία να βλέπονται συχνότερα οι φίλοι, ακόμη κι όταν το τραπέζι δεν είναι τέλειο.