Μια σύντομη κουβέντα, ένα χαμόγελο ή ένας αυθόρμητος χαιρετισμός από έναν άγνωστο μπορεί να μοιάζουν ασήμαντα. Κι όμως, αυτές οι μικρές στιγμές ανθρώπινης επαφής μπορούν να μας θυμίσουν ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα και να περιορίσουν, έστω και για λίγο, το αίσθημα της μοναξιάς.

Τι σημαίνει «εφήμερη αλληλεπίδραση»

Οι κοινωνιολόγοι περιγράφουν αυτές τις σύντομες επαφές ως εφήμερες αλληλεπιδράσεις. Συμβαίνουν ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζονται ή έχουν μόνο μια επιφανειακή γνωριμία. Ένα νεύμα, μια ματιά, μια καλή κουβέντα ή ένας χαιρετισμός μπορεί να αρκούν για να δημιουργήσουν μια στιγμή ουσιαστικής σύνδεσης.

Η αξία τους δεν βρίσκεται στην ίδια τη χειρονομία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Ένα τυπικό «γεια» που λέγεται από συνήθεια δεν έχει την ίδια αίσθηση με έναν αυθεντικό χαιρετισμό, όταν οι δύο άνθρωποι προσέχουν και ανταποκρίνονται ο ένας στον άλλον.

Πώς μας κάνει να νιώθουμε ένας χαιρετισμός

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Theory and Society, ο κοινωνιολόγος Joseph C. Hermanowicz εξετάζει τη σημασία αυτών των σύντομων επαφών. Ανάμεσα στα παραδείγματα που αναφέρει είναι οι συνεντεύξεις με φοιτητές που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους. Κάποιοι περιέγραψαν πόσο σημαντικό θα μπορούσε να ήταν να τους αναγνωρίσει ένας άνθρωπος από το πανεπιστήμιο, ακόμη και λέγοντάς τους «χαίρομαι που σε βλέπω».

Παρόμοιες στιγμές συναντάμε παντού. Ένας μπάρμαν μπορεί να πιάσει για λίγο κουβέντα με έναν πελάτη. Ένας οδηγός μπορεί να αφήσει κάποιον να περάσει και να του χαμογελάσει. Ένας καθηγητής μπορεί να ρωτήσει έναν φοιτητή πώς είναι. Μικρές πράξεις, που δείχνουν ότι βλέπουμε τον άλλον και αναγνωρίζουμε την παρουσία του.

Η καλοσύνη θέλει και προσοχή

Δεν ερμηνεύουμε όλοι τις χειρονομίες με τον ίδιο τρόπο. Ένα σχόλιο που γίνεται με καλή πρόθεση μπορεί να φέρει αμηχανία ή να ακουστεί προσβλητικό, ειδικά όταν οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό υπόβαθρο ή βρίσκονται σε άνιση θέση. Γι’ αυτό έχει σημασία να παρατηρούμε την αντίδραση του άλλου και να σεβόμαστε τα όριά του.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, κάθε σύντομη συζήτηση να οδηγήσει σε φιλία για να έχει αξία. Μερικές φορές, ένα ειλικρινές «γεια» αρκεί για να σπάσει για λίγο την ανωνυμία της καθημερινότητας και να μας κάνει να νιώσουμε ότι είμαστε μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.

Ίσως, λοιπόν, αξίζει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτές τις στιγμές. Να χαμογελάμε, να χαιρετάμε και να δείχνουμε ενδιαφέρον, αφήνοντας χώρο και στην ανταπόκριση του άλλου. Γιατί η ανθρώπινη σύνδεση μπορεί να αρχίσει από κάτι πολύ απλό.