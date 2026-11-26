Αν αγαπάς τα γλυκά που συνδυάζουν την πλούσια γεύση με τη φρεσκάδα των φρούτων, αυτό το ρολό παντεσπάνι με κρέμα λεμονιού και φράουλες είναι μια υπέροχη επιλογή. Αφράτο παντεσπάνι, βελούδινη σαντιγί, γλυκόξινη κρέμα λεμονιού και ζουμερές φράουλες δημιουργούν ένα γλυκό που είναι τόσο νόστιμο όσο και εντυπωσιακό.

Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία των γεύσεων. Η κρέμα λεμονιού δίνει την απαραίτητη οξύτητα, η σαντιγί χαρίζει απαλή υφή, ενώ η λευκή σοκολάτα και τα φιστίκια Αιγίνης ολοκληρώνουν το γλυκό με μια διακριτική γλυκιά και τραγανή νότα.

Είναι ιδανικό για ένα κυριακάτικο τραπέζι, ένα οικογενειακό κάλεσμα ή μια ξεχωριστή περίσταση. Μπορεί να απαιτεί λίγη περισσότερη προετοιμασία από ένα απλό κέικ, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο.

Περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, συν το κρύωμα

8 με 10 μερίδες

Μέτρια δυσκολία

Υλικά

Για το παντεσπάνι

4 μέτρια αυγά

120 γρ. ψιλή ζάχαρη

100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

20 γρ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

Λίγο επιπλέον βούτυρο για το ταψί

Για την κρέμα λεμονιού

190 γρ. ψιλή ζάχαρη

Ξύσμα και χυμός από 4 ακέρωτα λεμόνια

130 γρ. ανάλατο βούτυρο

1 με 2 κ.σ. κορν φλάουρ

3 μεγάλα αυγά και 1 επιπλέον κρόκος, ελαφρώς χτυπημένα

Για τη σαντιγί

600 ml κρέμα γάλακτος πλήρης, κατάλληλη για σαντιγί, με περίπου 35% λιπαρά

30 γρ. ζάχαρη άχνη

Λίγη επιπλέον άχνη για το τύλιγμα

Για τη διακόσμηση

150 γρ. φρέσκες φράουλες, από τις οποίες κρατάμε 3 ολόκληρες για τη διακόσμηση και κόβουμε τις υπόλοιπες σε φέτες

50 γρ. λευκή σοκολάτα, κρύα και τριμμένη

50 γρ. καθαρισμένα φιστίκια Αιγίνης, ψιλοτριμμένα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το αφράτο παντεσπάνι

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στις αντιστάσεις ή στους 170°C στον αέρα. Βουτυρώνουμε ελαφρώς ένα ορθογώνιο ταψί περίπου 30 x 24 εκατοστών και το στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Γεμίζουμε μια κατσαρόλα με λίγο νερό και το αφήνουμε να σιγοβράζει. Τοποθετούμε από πάνω ένα μεγάλο πυρίμαχο μπολ, προσέχοντας ο πάτος του να μην ακουμπά στο νερό. Ρίχνουμε στο μπολ τα αυγά και τη ζάχαρη. Χτυπάμε με ηλεκτρικό μίξερ για περίπου 3 με 4 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο και να διπλασιαστεί σε όγκο. Αποσύρουμε το μπολ από τη φωτιά και συνεχίζουμε το χτύπημα για ακόμη 4 με 5 λεπτά, σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα. Το μείγμα πρέπει να αποκτήσει ανοιχτό χρώμα και αρκετά πηχτή, αέρινη υφή. Προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι σε τρεις δόσεις και το ενσωματώνουμε απαλά με ένα μεγάλο μεταλλικό κουτάλι ή μια σπάτουλα. Κάνουμε κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, ώστε να διατηρήσουμε όσο περισσότερο αέρα γίνεται στο μείγμα. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε με τις ίδιες απαλές κινήσεις, μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και το απλώνουμε προσεκτικά με μια σπάτουλα, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη στρώση. Ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι το παντεσπάνι να αποκτήσει ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα και να είναι σταθερό στην αφή.

Τυλίγουμε το παντεσπάνι

Απλώνουμε στον πάγκο ένα μεγάλο φύλλο αντικολλητικού χαρτιού και το πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη. Αναποδογυρίζουμε προσεκτικά το ζεστό παντεσπάνι πάνω στο χαρτί και αφαιρούμε το χαρτί που χρησιμοποιήσαμε στο ψήσιμο. Ξεκινώντας από τη μία μικρή πλευρά, τυλίγουμε απαλά το παντεσπάνι μαζί με το καθαρό αντικολλητικό χαρτί, σχηματίζοντας ένα ρολό. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς σε αυτή τη θέση. Έτσι θα διατηρήσει το σχήμα του και θα μειώσουμε τον κίνδυνο να σπάσει όταν προσθέσουμε τη γέμιση.

Φτιάχνουμε τη σπιτική κρέμα λεμονιού

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύσμα των λεμονιών και το βούτυρο. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να ενωθούν όλα τα υλικά. Προσθέτουμε το κορν φλάουρ, ξεκινώντας με μία κουταλιά, και συνεχίζουμε το ανακάτεμα με σύρμα για περίπου 2 με 3 λεπτά, ώστε να μη σχηματιστούν σβόλοι. Αποσύρουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά. Προσθέτουμε σταδιακά λίγο από το ζεστό μείγμα στα χτυπημένα αυγά, ανακατεύοντας συνεχώς, ώστε να προσαρμοστούν στη θερμοκρασία. Στη συνέχεια επιστρέφουμε το μείγμα των αυγών στο κατσαρολάκι. Βάζουμε ξανά το κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς για περίπου 15 με 20 λεπτά, μέχρι η κρέμα να πήξει. Για ασφαλές μαγείρεμα των αυγών, φροντίζουμε να φτάσει τουλάχιστον τους 71°C, χωρίς να την αφήσουμε να βράσει έντονα. Η κρέμα είναι έτοιμη όταν αποκτήσει παχύρρευστη υφή και αφήνει ένα εμφανές ίχνος στην επιφάνεια όταν σηκώνουμε το σύρμα. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε τη δεύτερη κουταλιά κορν φλάουρ, πρώτα διαλυμένη σε λίγο κρύο νερό, και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να πήξει. Μεταφέρουμε την κρέμα σε ένα καθαρό μπολ, καλύπτουμε την επιφάνειά της με μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα και την αφήνουμε να κρυώσει. Τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Ετοιμάζουμε τη σαντιγί

Βάζουμε την κρύα κρέμα γάλακτος σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη. Χτυπάμε με ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές. Η σαντιγί πρέπει να είναι αφράτη και να στέκεται, χωρίς να γίνει υπερβολικά σφιχτή. Τη μεταφέρουμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.

Συναρμολογούμε το ρολό

Μόλις το παντεσπάνι κρυώσει εντελώς, το ξετυλίγουμε προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Απλώνουμε μια γενναιόδωρη στρώση σαντιγί, κρατώντας αρκετή ποσότητα για την εξωτερική διακόσμηση. Προσθέτουμε από πάνω μια ομοιόμορφη στρώση από την κρύα κρέμα λεμονιού. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλη την ποσότητα αν η γέμιση γίνει πολύ παχιά. Μοιράζουμε τις κομμένες φράουλες πάνω από την κρέμα, φροντίζοντας να απλωθούν σε όλη την επιφάνεια. Τυλίγουμε ξανά το παντεσπάνι σε σχετικά σφιχτό ρολό, χρησιμοποιώντας το αντικολλητικό χαρτί για να το σηκώνουμε χωρίς να το πιέζουμε υπερβολικά. Μεταφέρουμε προσεκτικά το ρολό σε μια μακρόστενη πιατέλα σερβιρίσματος.

Διακοσμούμε το γλυκό

Απλώνουμε την υπόλοιπη σαντιγί στην εξωτερική επιφάνεια του ρολού, καλύπτοντάς το ομοιόμορφα. Με ένα πιρούνι δημιουργούμε απαλά κυματιστές γραμμές πάνω στη σαντιγί, για ένα πιο όμορφο αποτέλεσμα. Πασπαλίζουμε με την τριμμένη λευκή σοκολάτα και τα ψιλοτριμμένα φιστίκια Αιγίνης. Ολοκληρώνουμε τη διακόσμηση με τις τρεις ολόκληρες φράουλες που κρατήσαμε και διατηρούμε το γλυκό στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα.

Τα μυστικά για να πετύχει το ρολό παντεσπάνι

Το πρώτο μυστικό βρίσκεται στο καλό χτύπημα των αυγών με τη ζάχαρη. Καθώς η συνταγή δεν περιλαμβάνει μπέικιν πάουντερ, ο αέρας που εγκλωβίζεται στο μείγμα είναι αυτός που βοηθά το παντεσπάνι να γίνει αφράτο.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην παραψήσουμε τη ζύμη. Το παντεσπάνι πρέπει να παραμείνει αρκετά ελαστικό, ώστε να τυλιχτεί χωρίς να σπάσει. Γι’ αυτό ελέγχουμε το ψήσιμο από τα πρώτα 10 λεπτά και δεν το αφήνουμε να στεγνώσει.

Όσο για την κρέμα λεμονιού, χρειάζεται υπομονή και συνεχές ανακάτεμα σε χαμηλή φωτιά. Αν ανεβάσουμε απότομα τη θερμοκρασία, τα αυγά μπορεί να πήξουν ανομοιόμορφα και να δημιουργήσουν σβόλους.

Τέλος, φροντίζουμε όλες οι κρέμες να έχουν κρυώσει καλά πριν συναρμολογήσουμε το γλυκό. Αν η κρέμα λεμονιού είναι ακόμη ζεστή, θα μαλακώσει τη σαντιγί και το ρολό δεν θα διατηρήσει εύκολα το σχήμα του.

Πώς να το σερβίρεις και να το διατηρήσεις

Το συγκεκριμένο ρολό είναι ιδανικό για ένα οικογενειακό τραπέζι, ένα απογευματινό κάλεσμα ή μια ιδιαίτερη γιορτή. Η φρέσκια γεύση του λεμονιού και της φράουλας ισορροπεί την πλούσια σαντιγί και τη γλυκιά λευκή σοκολάτα.

Για ένα ακόμη πιο όμορφο σερβίρισμα, μπορούμε να προσθέσουμε λίγες φρέσκες φράουλες και ψιλοκομμένα φιστίκια Αιγίνης σε κάθε πιάτο.

Επειδή το γλυκό περιέχει σαντιγί, αυγά και φρέσκα φρούτα, πρέπει να το διατηρούμε στο ψυγείο, σε θερμοκρασία 4°C ή χαμηλότερη. Για καλύτερη ποιότητα και υφή, είναι προτιμότερο να το καταναλώσουμε μέσα σε 1 με 2 ημέρες.

Το αφράτο παντεσπάνι, η βελούδινη κρέμα λεμονιού και οι ζουμερές φράουλες δημιουργούν ένα γλυκό που συνδυάζει την παραδοσιακή ζαχαροπλαστική με μια δροσερή, φρουτένια πινελιά.

Καλή απόλαυση!