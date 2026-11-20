Ο χειμώνας έρχεται και το ντύσιμό σου αλλάζει ρυθμό. Αναζητάς ζεστά υλικά, γήινες αποχρώσεις και παπούτσια που σε ακολουθούν από μια χαλαρή βόλτα μέχρι μια βραδινή έξοδο. Με αυτή τη διάθεση, η Μαίρη Συνατσάκη παρουσιάζει τη νέα Mairiboo for Envie Ember Collection για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-27, με μπότες και σχέδια που δεν θα περάσουν απαρατήρητα.

Mairiboo for Envie με έμπνευση από τη φύση

Η λέξη ember σημαίνει το κάρβουνο που συνεχίζει να σιγοκαίει όταν η φλόγα έχει χαμηλώσει. Η συλλογή παίρνει το όνομά της από αυτή την αίσθηση ζεστασιάς και τη μεταφέρει σε μια καμπάνια που γυρίστηκε στην Παύλιανη. Το σκηνικό της ελληνικής φύσης γίνεται αφετηρία για τρεις διαφορετικές ιστορίες, καθεμία με τον δικό της χαρακτήρα.

Στο πρώτο κεφάλαιο, το The Cottage, η εικόνα θυμίζει μια ήρεμη μέρα στο βουνό. Οι γήινοι τόνοι και οι αργοί ρυθμοί ταιριάζουν με τις ψηλές Wildflower μπότες, τα σοκολατί Trail Blazer μποτάκια και τα Off The Grid αρβυλάκια. Έτσι, μπορείς να κινηθείς ανάμεσα σε πιο ρομαντικές και πιο δυναμικές επιλογές, ανάλογα με το στιλ που θέλεις να δώσεις στο σύνολό σου.

Από το western στο χειμωνιάτικο σπίτι

Το δεύτερο κεφάλαιο, Western, φέρνει στο προσκήνιο την ανεξάρτητη πλευρά του στιλ. Οι μπότες Wild at Heart δίνουν τον τόνο, ενώ οι Horsing Around προσθέτουν κρόσσια και κίνηση. Η έμπνευση από το western μένει κυρίως στη διάθεση της καμπάνιας και στην ιδέα ότι μπορείς να αλλάξεις πορεία όποτε το θελήσεις.

Στο The Retreat, η ιστορία μεταφέρεται στο σπίτι και στις μικρές χειμωνιάτικες στιγμές. Οι μαλακές Power Play μπότες συντροφεύουν έναν καφέ στο μπαλκόνι, ενώ τα Say No More και τα Witch Season booties ταιριάζουν με μια βραδιά που κρατάς για την παρέα, τη μουσική και τη θαλπωρή του τζακιού. Κάθε κεφάλαιο προτείνει διαφορετική εικόνα, χωρίς να χάνει το κοινό νήμα της συλλογής: την οικειότητα και τη ζεστασιά.

Η Mairiboo for Envie συλλογή διατίθεται στα καταστήματα Envie Shoes στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και online. Αν θέλεις να δεις τα σχέδια, μπορείς να επισκεφθείς το Envie Shoes. Η Ember Collection συνδέει διαφορετικές επιλογές παπουτσιών με μια κοινή χειμωνιάτικη διάθεση, από τις βόλτες στη φύση μέχρι τις στιγμές που απολαμβάνεις στο σπίτι.