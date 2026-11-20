Μια αλμυρή τάρτα μπορεί να γίνει το πιο ενδιαφέρον πιάτο στο τραπέζι, ειδικά όταν συνδυάζει μια τραγανή, βουτυρένια βάση με δροσερά και αρωματικά υλικά. Αυτή η τάρτα με καπνιστό σολομό ή πέστροφα, κρέμα τυριού και φρέσκα μυρωδικά είναι μια υπέροχη επιλογή για brunch, ένα χαλαρό γεύμα ή ένα ιδιαίτερο ορεκτικό.

Η ζύμη της φτιάχνεται με λίγα μόνο υλικά και έχει ένα μικρό μυστικό: το ελληνικό γιαούρτι, που βοηθά να αποκτήσει τρυφερή υφή. Στη βάση απλώνουμε κρέμα τυριού με σκόρδο και μυρωδικά, ενώ μετά το ψήσιμο προσθέτουμε το καπνιστό ψάρι, το κόκκινο κρεμμύδι, την κάπαρη και τον άνηθο.

Το αποτέλεσμα θυμίζει γαλλική galette, με διπλωμένες άκρες και μια λαχταριστή κρούστα από σουσάμι, παπαρουνόσπορο και μπαχαρικά.

20 λεπτά προετοιμασία

1 ώρα αναμονή

30 έως 35 λεπτά ψήσιμο

Υλικά

Για τη ζύμη

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις και λίγο επιπλέον για το άνοιγμα

55 γρ. αλατισμένο βούτυρο, κρύο και κομμένο σε κυβάκια

45 γρ. στραγγιστό γιαούρτι ελληνικού τύπου

1 κρόκο αυγού, χτυπημένο, για το άλειμμα

Λίγο κρύο νερό, όσο χρειαστεί

Για τη γέμιση

100 γρ. κρέμα τυριού με σκόρδο και μυρωδικά

100 γρ. καπνιστή πέστροφα ή καπνιστό σολομό, κομμένο σε λωρίδες

½ κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές ροδέλες

1 μικρό αγγουράκι τουρσί ή μερικά cornichons, κομμένα σε λεπτές φέτες

Λίγα κλωναράκια φρέσκο άνηθο

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

1 κουταλάκι του γλυκού μικρή κάπαρη

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για την τραγανή κρούστα με σπόρους

¼ κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη

¼ κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σε σκόνη

½ κουταλάκι του γλυκού σουσάμι

½ κουταλάκι του γλυκού παπαρουνόσπορο

½ κουταλάκι του γλυκού νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη

Βάζουμε στον πολυκόφτη το αλεύρι και το κρύο βούτυρο. Χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι το μείγμα να αποκτήσει υφή που θυμίζει χοντρά ψίχουλα. Προσθέτουμε το γιαούρτι και χτυπάμε ξανά. Αν η ζύμη δεν ενώνεται, ρίχνουμε κρύο νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού κάθε φορά, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές ζυμάρι. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και την πλάθουμε σε μπάλα. Την τυλίγουμε με μεμβράνη τροφίμων και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

Σχηματίζουμε την τάρτα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα. Ανοίγουμε τη ζύμη με πλάστη πάνω σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, σχηματίζοντας έναν στρογγυλό δίσκο διαμέτρου περίπου 23 εκ. και πάχους 2 με 3 χιλιοστών. Μεταφέρουμε προσεκτικά τη ζύμη σε ένα μεγάλο ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε την κρέμα τυριού στο κέντρο της ζύμης, αφήνοντας ένα περιθώριο περίπου 6 εκ. γύρω από τις άκρες. Διπλώνουμε τις ελεύθερες άκρες της ζύμης προς το εσωτερικό, πάνω από ένα μικρό μέρος της γέμισης, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό περίγραμμα της galette. Πιέζουμε απαλά ώστε να διατηρήσει το σχήμα της. Αλείφουμε τις διπλωμένες άκρες με τον χτυπημένο κρόκο αυγού.

Προσθέτουμε την τραγανή επικάλυψη

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το σκόρδο σε σκόνη, το κρεμμύδι σε σκόνη, το σουσάμι, τον παπαρουνόσπορο και τις νιφάδες θαλασσινού αλατιού. Πασπαλίζουμε το μείγμα πάνω στις άκρες της ζύμης, φροντίζοντας να καλυφθούν ομοιόμορφα. Ψήνουμε την τάρτα για περίπου 30 με 35 λεπτά, μέχρι η ζύμη να ψηθεί καλά και να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Βγάζουμε την τάρτα από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά.

Ολοκληρώνουμε με τη γέμιση

Τοποθετούμε τις λωρίδες καπνιστού σολομού ή πέστροφας πάνω από την ψημένη κρέμα τυριού, σχηματίζοντας μικρές ροζέτες. Προσθέτουμε τις λεπτές ροδέλες κόκκινου κρεμμυδιού, τα αγγουράκια τουρσί, τον φρέσκο άνηθο, το σχοινόπρασο και την κάπαρη. Πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και σερβίρουμε.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Το σημαντικότερο για μια πετυχημένη galette είναι η θερμοκρασία της ζύμης. Το βούτυρο πρέπει να παραμένει κρύο όσο δουλεύουμε τα υλικά, ώστε η βάση να γίνει τραγανή και να αποκτήσει την επιθυμητή υφή κατά το ψήσιμο.

Επίσης, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε το καπνιστό ψάρι πριν βάλουμε την τάρτα στον φούρνο. Το τοποθετούμε αφού ψηθεί και κρυώσει ελαφρώς η βάση, ώστε να διατηρήσει την απαλή υφή και τη χαρακτηριστική καπνιστή γεύση του.

Αν δεν έχουμε έτοιμη κρέμα τυριού με σκόρδο και μυρωδικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό τυρί κρέμα και να προσθέσουμε λίγο ψιλοκομμένο άνηθο, σχοινόπρασο και μια μικρή ποσότητα σκόρδου.

Η τάρτα ταιριάζει πολύ όμορφα με μια πράσινη σαλάτα και μπορεί να σερβιριστεί ως ορεκτικό ή ως ελαφρύ κυρίως πιάτο.

Καλή απόλαυση!