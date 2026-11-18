Μπορεί να αγαπάμε το σπίτι μας και να θέλουμε να είναι πάντα καθαρό και περιποιημένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να περνάμε όλο τον ελεύθερο χρόνο μας με μια σκούπα στο χέρι. Ειδικά όταν η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη υποχρεώσεις, αναζητούμε τρόπους να κάνουμε τις δουλειές πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Άλλωστε, μόλις ολοκληρώνουμε το καθάρισμα, πάντα κάτι θα βρεθεί να λερώσει ξανά το πάτωμα. Λίγα ψίχουλα στην κουζίνα, σκόνη που μπαίνει αμέσως μόλις ανοίξουμε την μπαλκονόπορτα, τρίχες από τα αγαπημένα μας κατοικίδια και πάλι από την αρχή! Οι έξυπνες αγορές μάς αρέσουν πόσο μάλλον όταν συνοδεύονται από καλές τιμές! Για αυτό η Xiaomi Black Friday έρχεται να μας δώσει έναν παραπάνω λόγο να ανανεώσουμε τον εξοπλισμό του σπιτιού μας. Με smart προϊόντα στις πιο smart τιμές, μπορούμε να βρούμε λύσεις που κάνουν το καθάρισμα πιο εύκολο και απλό, όπως οι Xiaomi Robot Vacuum 6 Series και Xiaomi Robot Vacuum H50 Series.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Series: Το καθάρισμα γίνεται πραγματικά smart

Όταν θέλουμε να απολαμβάνουμε ένα καθαρό σπίτι χωρίς καν να ασχολούμαστε με αυτό, η Xiaomi Robot Vacuum 6 Series μάς προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση. Με ισχυρή αναρρόφηση που φτάνει έως και τα 35.000Pa, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τη σκόνη, τις τρίχες και τα ψίχουλα που κάθε τόσο βρίσκουμε στο πάτωμα. Μάλιστα, χάρη στις διπλές πλευρικές βούρτσες με σχεδιασμό κατά του μπερδέματος των τριχών, μπορούμε να διατηρούμε το σπίτι μας καθαρό ακόμα κι όταν έχουμε τον πιο φουντωτό τετράποδο φίλο. Σίγουρα λατρεύουμε τα κατοικίδιά μας, αλλά δεν μας αρέσει να βρίσκουμε συνεχώς τρίχες παντού!

Παράλληλα, χάρη στη δυνατότητα επέκτασης έως και σε τρία σημεία, η σκούπα μπορεί να προσεγγίζει αποτελεσματικότερα τις άκρες και τις γωνίες, εκεί δηλαδή όπου συνήθως δυσκολευόμαστε να φτάσουμε. Επιπλέον, με την τεχνολογία αναγνώρισης πλήρους οπτικού πεδίου μέσω AI, μπορεί να καταλαβαίνει καλύτερα τον χώρο και τα εμπόδια που συναντά στη διαδρομή της με αποτέλεσμα να μην “κωλώνει ” πουθενά!

Φυσικά τα σπίτια μας δεν έχουν πάντα εντελώς επίπεδες επιφάνειες, η δυνατότητα υπερπήδησης εμποδίων ύψους έως 6 εκατοστών προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην κίνησή της. Έτσι, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τις απαιτήσεις διαφορετικών χώρων, χωρίς να χρειάζεται να επεμβαίνουμε συνεχώς και να την ακολουθούμε. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα επίσης είναι ο σταθμός βάσης με αυτοκαθαρισμό υψηλής θερμοκρασίας, που μας απαλλάσσει από μέρος της φροντίδας της ίδιας της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο, ξεχνάμε να ασχοληθούμε γενικά μαζί της!

Εννοείται επίσης πως δεν λείπει και η δυνατότητα εξατομικευμένου ελέγχου μέσα από το Xiaomi Home App. Έτσι, μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη ρομποτική μας σκούπα από το κινητό και να προσαρμόζουμε το καθάρισμα στις ανάγκες του σπιτιού μας. Και το καλύτερο; Με την Xiaomi Black Friday, μπορούμε να αποκτήσουμε την αγαπημένη μας σκούπα με τιμές που ξεκινούν από 549€, κάνοντας μια επένδυση στην καθαριότητα του σπιτιού μας.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Series: Εύκολη καθαριότητα για κάθε μέρα

Από την άλλη, όταν αναζητούμε μια πρακτική λύση που να μας βοηθά να διατηρούμε το σπίτι καθαρό χωρίς να χρειάζεται να βγάζουμε συνεχώς την κλασική, βαριά, μεγάλη σκούπα από την ντουλάπα, τότε Xiaomi Robot Vacuum H50 Series είναι αυτό που ψάχνουμε. Με ισχυρή αναρρόφηση 15.000Pa, έχουμε τη δυνατότητα να απομακρύνουμε αποτελεσματικά τη σκόνη, τα μικρά υπολείμματα και τις τρίχες που πάντα βρίσκουμε μπροστά μας. Επιπλέον, χάρη στο υπερευρύ οπτικό πεδίο 129°, η σκούπα μπορεί να εντοπίζει εμπόδια ακόμα και σε χαμηλά σημεία, με ακρίβεια χιλιοστού. Έτσι, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευκολία στον καθαρισμό χώρων όπου υπάρχουν έπιπλα και αντικείμενα, χωρίς να χρειάζεται να επιβλέπουμε κάθε της κίνηση.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, μπορούμε να απολαμβάνουμε εξατομικευμένο έλεγχο, ώστε να προσαρμόζουμε τη λειτουργία της στις καθημερινές μας ανάγκες. Με λίγα λόγια, αποκτούμε έναν έξυπνο βοηθό για το σπίτι, που μας επιτρέπει να ασχολούμαστε λιγότερο με το σκούπισμα και περισσότερο με όσα έχουμε πραγματικά ανάγκη. Προφανώς θέλουμε οι αγορές μας να συνδυάζουν πρακτικότητα και οικονομία, οπότε η Xiaomi Robot Vacuum H50 Series, με τιμές που ξεκινούν από 299€ την περίοδο της Black Friday, αποτελεί μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή για να βάλουμε την έξυπνη καθαριότητα στην καθημερινότητά μας.

Κάνουμε το σπίτι μας πιο smart και αποκτούμε ξανά ελεύθερο χρόνο!

Στο τέλος, αυτό που θέλουμε από ένα σύγχρονο σπίτι δεν είναι μόνο να δείχνει όμορφο και περιποιημένο λες και βγήκε από περιοδικό διακόσμησης. Αυτό που πραγματικά θέλουμε και χρειαζόμαστε είναι να μας διευκολύνει, να μας ξεκουράζει και να μας αφήνει περισσότερο free time για όσα πραγματικά μας γεμίζουν! Χωρίς αμφιβολία, με τις Xiaomi Robot Vacuum 6 Series και Xiaomi Robot Vacuum H50 Series, μπορούμε να κάνουμε το καθημερινό καθάρισμα απλό, αξιοποιώντας την έξυπνη τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα του Xiaomi Home App. Έτσι, οργανώνουμε καλύτερα τις δουλειές μας και απολαμβάνουμε την άνεση ενός σπιτιού που φροντίζουμε χωρίς όμως επιπλέον κούραση.

Ειδικά τώρα, με τις προσφορές της Xiaomi Black Friday, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την αλλαγή σε ακόμα πιο συμφέρουσες τιμές. Αρκεί μόνο να ανακαλύψουμε όλες τις επιλογές στο mistore-greece.gr και να βρούμε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στις δικές μας ανάγκες.

Xiaomi Black Friday: Smart προϊόντα σε smart τιμές!

Οι τιμές ισχύουν έως τις 30/11/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλα τα νέα προϊόντα Xiaomi είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Store σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.