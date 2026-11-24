Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους παλέτα, όμως δεν χρειάζεται να μένεις μόνο στο κόκκινο και το χρυσό. Το πράσινο μπορεί να δώσει στη γιορτινή εμφάνιση μια ήρεμη, κομψή νότα, από το πρωινό στο σπίτι μέχρι τη βραδινή έξοδο. Φέτος, η Marks & Spencer το βάζει στο επίκεντρο με προτάσεις για ντύσιμο, δώρα και μικρές πινελιές στο σπίτι.

Πράσινα Χριστούγεννα με έμφαση στις υφές

Αν θέλεις να φορέσεις το χρώμα χωρίς να κάνεις μια συνηθισμένη εμφάνιση, ξεκίνα από τις υφές. Ένα λαδί σατέν πουκάμισο με ζακάρ σχέδιο και μεγάλες τσέπες δίνει ενδιαφέρον στο σύνολο, ενώ μια μικρή τσάντα με πράσινες παγιέτες προσθέτει τη λάμψη που ταιριάζει στην παραμονή. Μπορείς να κρατήσεις τα υπόλοιπα κομμάτια απλά και να αφήσεις ένα μόνο αξεσουάρ να τραβήξει την προσοχή.

Για τις πιο κρύες ημέρες, ένα εφαρμοστό ριμπ πλεκτό με φερμουάρ συνδυάζεται εύκολα με τζιν ή υφασμάτινο παντελόνι. Αν χρειάζεσαι πανωφόρι για τις βόλτες, το φουσκωτό μπουφάν με ψηλό γιακά και γέμιση από φτερά και πούπουλα κινείται στην ίδια χρωματική διάθεση. Τα χαμηλά σατέν αθλητικά παπούτσια ολοκληρώνουν το σύνολο με μια πιο απρόσμενη λεπτομέρεια. Για να φορέσεις το λαδί και μετά τις γιορτές, συνδύασέ το με ουδέτερους τόνους και κομμάτια που ήδη έχεις στη ντουλάπα σου.

Δώρα για το πρωινό των Χριστουγέννων

Κάποια δώρα δεν περιμένουν να βγεις από το σπίτι. Οι σατέν πιτζάμες με γιακά φέρνουν λίγη πολυτέλεια στις χαλαρές ώρες, ενώ τα ασορτί σχέδια για όλη την οικογένεια δίνουν αφορμή για μια γιορτινή φωτογραφία. Για τα παιδιά, το πλεκτό πουλόβερ με τα μικρά χριστουγεννιάτικα δέντρα και το κολάν με ρίγες φτιάχνουν ένα άνετο σύνολο για παιχνίδι και πρωινό κάτω από το δέντρο.

Στις προτάσεις θα βρεις επίσης ένα παιχνίδι για σκύλους σε σχήμα έλατου, με κόκκινο αστέρι στην κορυφή. Είναι μια μικρή ιδέα για να συμμετέχει και το κατοικίδιό σου στη γιορτή, με το δικό του παιχνίδι.

Μικρές πράσινες πινελιές στο σπίτι

Η ίδια απόχρωση περνά και στο τραπέζι, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις όλη τη διακόσμηση. Τρία χάρτινα δεντράκια μπορούν να σταθούν ανάμεσα στα κεριά και στα σερβίτσια, προσθέτοντας μια απλή, γιορτινή λεπτομέρεια. Έτσι, το πράσινο ενώνει το ντύσιμο, τα δώρα και τον χώρο με τρόπο διακριτικό.

Αν φέτος θέλεις τα πράσινα Χριστούγεννα να έχουν μια πιο προσωπική πινελιά, διάλεξε ένα κομμάτι που θα φορέσεις ξανά ή ένα μικρό δώρο που ταιριάζει στην καθημερινότητα του ανθρώπου σου. Μπορείς να δεις τις γιορτινές επιλογές της M&S και να κρατήσεις όσα ταιριάζουν πραγματικά στο δικό σου στιλ.