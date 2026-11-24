Μια διαφορετική φωτογράφιση έκανε η Μπέλα Χαντίντ για το νέο τεύχος του Harper’s Bazaar. Το 30χρονο μοντέλο εμφανίστηκε γυμνό στο ασπρόμαυρο εξώφυλλο, φορώντας μόνο μαργαριταρένια σκουλαρίκια Chopard και μυτερές γόβες Bottega Veneta, αξίας 1.600 δολαρίων.

Τα ξανθά μαλλιά της ήταν τραβηγμένα προς τα πίσω σε έναν κομψό κότσο, ενώ η λιτή εικόνα άφηνε τα αξεσουάρ να ξεχωρίζουν.

Στη συνέντευξή της με τη διευθύντρια του περιοδικού, Σαμίρα Νασρ, η Χαντίντ μίλησε για την επιτυχία και για την ήρεμη ζωή που θα ήθελε να έχει μακριά από τη δημοσιότητα και τους απαιτητικούς ρυθμούς της δουλειάς της.

Naked Bella Hadid sizzles on Harper’s Bazaar cover as she reveals health scare right before Victoria’s Secret show https://t.co/J6mkMefbRJ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2026

«Για μένα, επιτυχία μπορεί να είναι να ζω ήρεμα, σε μια μικρή πόλη, με έναν άντρα που αγαπώ, με το παιδί μου και τα ζώα μου», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιθυμία της να δημιουργήσει έναν φούρνο με προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς και λουλούδια, με τη συμμετοχή της κοινότητας. Θα ήθελε ακόμη να έχει ένα θερμοκήπιο για να καλλιεργεί φυτά, καθώς και ένα εργαστήριο υαλουργίας και κεραμικής.

Η μητρότητα, όπως εξήγησε, είναι κάτι που πλέον επιθυμεί έντονα. «Δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ανέκαθεν, αλλά πλέον το επιθυμώ με πολύ μεγάλη ένταση. Η διαίσθησή μου μού το φωνάζει τόσο δυνατά», ανέφερε.

Το τελευταίο διάστημα, η Μπέλα Χαντίντ έχει μοιραστεί δημόσια στιγμές από τη σχέση της με τον Νέιθαν Λέισι. Στις αρχές του μήνα δημοσίευσε φωτογραφίες τους, ανάμεσά τους και στιγμιότυπα από βραδινή έξοδο σε αγώνα των Colorado Avalanche.