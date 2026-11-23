Το Disney+ αποκαλύπτει το τρέιλερ και το πόστερ του «Only Murders in London». Ο έκτος κύκλος της βραβευμένης με Emmy®, πρωτότυπης, κωμικής σειράς μυστηρίου, «Only Murders in the Building», κάνει πρεμιέρα 8 Δεκεμβρίου στο Hulu, εντός του Disney+. Τα νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τρίτη, ενώ το φινάλε του νέου κύκλου έρχεται στις 26 Ιανουαρίου. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Ο Charles, ο Oliver και η Mabel, έχοντας καταφέρει για ακόμη μία φορά να οδηγήσουν τους ενόχους στη δικαιοσύνη, αναλαμβάνουν την πιο δύσκολη υπόθεσή τους μέχρι σήμερα. Το επόμενο θύμα, η Cinda Canning, εμφανίζεται στην πόρτα τους και τους οδηγεί στο Λονδίνο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον δολοφόνο της. Το αγαπημένο τρίο podcasters, που ειδικεύεται στην εξιχνίαση αληθινών εγκλημάτων, καλείται να περιηγηθεί στην «πατρίδα» του cozy murder mystery, ανάμεσα σε μια εντελώς νέα ομάδα υπόπτων και εκκεντρικών, άκρως βρετανικών χαρακτήρων. Θα καταφέρουν άραγε να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας, της οποίας το podcast αποτέλεσε την αφετηρία για τη δική τους περιπέτεια, χωρίς η ιστορία τους να έχει την ίδια κατάληξη με τη δική της;

Στον έκτο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez, ενώ στο καστ συμμετέχουν ως special guest stars οι Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan και Martin Freeman μεταξύ άλλων.

Το «Only Murders in the Building» είναι μια δημιουργία των Steve Martin και John Hoffman, οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο, ενώ executive producers του έκτου κύκλου είναι οι John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden και Gabrielle Allan.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «Furious» και «Tell Me Lies» του Hulu, την κορεάτικη σειρά «The Remarried Empress» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και το ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» του Hulu.



Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.