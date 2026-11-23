Η Black Friday αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν να ανανεώσουν το πλυντήριο ρούχων τους, αξιοποιώντας τις προσφορές της περιόδου. Από μοντέλα χωρητικότητας 8 έως 12 κιλών μέχρι συσκευές που συνδυάζουν πλύση και στέγνωμα, η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες του νοικοκυριού, τον διαθέσιμο χώρο και τις λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση.

Η TCL παρουσιάζει έξι επιλογές σε πλυντήρια ρούχων με διαφορετικές χωρητικότητες και τεχνολογίες, από προγράμματα ατμού και γρήγορης πλύσης μέχρι λειτουργίες φροντίδας υφασμάτων και διαχείρισης της κατανάλωσης. Με αφορμή τη Black Friday, συγκεντρώνουμε τα χαρακτηριστικά που αξίζει να γνωρίζετε πριν από την επόμενη αγορά σας.

Πλυντήρια ρούχων: Χωρητικότητα και προηγμένες λειτουργίες πλύσης

Η επιλογή ενός πλυντηρίου ρούχων βασίζεται σε παράγοντες όπως η χωρητικότητα, η ενεργειακή απόδοση, οι διαθέσιμες λειτουργίες και η δυνατότητα προσαρμογής στις διαφορετικές ανάγκες πλύσης.

TCL FF0812WA0: Χωρητικότητα 8 κιλών και λειτουργίες για καθημερινή χρήση

Το TCL FF0812WA0 διαθέτει χωρητικότητα 8 κιλών, ταχύτητα στυψίματος έως 1.200 στροφές ανά λεπτό και ενεργειακή κλάση Α. Ο κινητήρας BLDC Inverter συνδυάζεται με τη λειτουργία Steam Wash, ενώ το πρόγραμμα Quick Wash 15’ προσφέρει σύντομο κύκλο πλύσης όταν απαιτείται.

Η λειτουργία Auto Weight προσαρμόζει την κατανάλωση νερού και τη διάρκεια του κύκλου ανάλογα με το φορτίο. Το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης κάδο Honeycomb Drum, πρόγραμμα Drum Clean και δυνατότητα προγραμματισμού έως 24 ώρες.



TCL FF0914WA0: Πλύση 9 κιλών με γρήγορο πρόγραμμα 18 λεπτών

Με χωρητικότητα 9 κιλών, ταχύτητα στυψίματος έως 1.400 στροφές ανά λεπτό και ενεργειακή κλάση Α, το TCL FF0914WA0 συνδυάζει βασικές λειτουργίες πλύσης με τεχνολογίες για τη φροντίδα των ρούχων. Ο κινητήρας BLDC Inverter και η λειτουργία Steam Wash συμπληρώνονται από το πρόγραμμα Quick Wash 18’.

Η δυνατότητα Auto Weight υπολογίζει την κατανάλωση νερού και τη διάρκεια της πλύσης ανάλογα με το βάρος των ρούχων, ενώ οι λειτουργίες Drum Clean, Honeycomb Drum και ο προγραμματισμός έως 24 ώρες προσφέρουν επιπλέον επιλογές χρήσης.



TCL FP1012: Σύγχρονη φροντίδα ρούχων με τεχνολογία ατμού

Το TCL FP1012 είναι ένα πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 10 κιλών, το οποίο διατίθεται σε γκρι χρώμα (FP1012SA0) και λευκό χρώμα (FP1012WA0). Ενσωματώνει τεχνολογίες που επικεντρώνονται στην αποτελεσματική πλύση και τη φροντίδα των υφασμάτων, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού.

Ο κινητήρας Smart DD Motor συμβάλλει στον περιορισμό του θορύβου και των δονήσεων, ενώ η λειτουργία Steam Wash αξιοποιεί τον ατμό για πιο υγιεινή φροντίδα των ρούχων. Η τεχνολογία Spray Wash, ο ειδικά σχεδιασμένος κάδος Honeycomb Drum και η λειτουργία Drum Clean συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά του.

Επιπλέον, η δυνατότητα προσθήκης ρούχων κατά τη διάρκεια της πλύσης, ο προγραμματισμός έναρξης έως 24 ώρες και το Child Lock προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στη χρήση.

TCL FF1224: Μεγάλη χωρητικότητα για αυξημένες ανάγκες πλύσης

Το TCL FF1224 είναι ένα πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 12 κιλών, ιδανικό για νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες πλύσης, το οποίο διατίθεται σε γκρι (FF1224SA2GR) και λευκό χρώμα (FF1224WA2GR). Διαθέτει ταχύτητα στυψίματος έως 1.400 στροφές ανά λεπτό και 16 προγράμματα πλύσης, μεταξύ των οποίων τρία προγράμματα ατμού για υγιεινή φροντίδα και φρεσκάρισμα των ρούχων. Επιπλέον, προσφέρει γρήγορο πρόγραμμα 15 λεπτών για σύντομες πλύσεις, προγραμματισμό λήξης για καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας και σύστημα πολλαπλής προστασίας νερού, ενώ ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α.

TCL FF1244WA1: Προηγμένες λειτουργίες πλύσης και συνδεσιμότητα

Το TCL FF1244WA1, με χωρητικότητα 12 κιλών και ταχύτητα στυψίματος έως 1.400 στροφές ανά λεπτό, διαθέτει τη λειτουργία Turbo Speed για ταχύτερους κύκλους και την τεχνολογία autoStain Removal™, που προσαρμόζει τις παραμέτρους πλύσης για λεκέδες από λάδι, κρασί και χυμό. Ο σχεδιασμός Mega Opening, με ευρύ άνοιγμα 36 εκατοστών, διευκολύνει την τοποθέτηση ογκωδών ρούχων.

Η λειτουργία Steam Wash, το πρόγραμμα Anti-mites και οι τεχνολογίες MAGIC Flow και Spray Clean ενισχύουν τις διαθέσιμες επιλογές φροντίδας. Επιπλέον, το activeFresh κινεί περιοδικά τα ρούχα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, ενώ η συνδεσιμότητα Wi-Fi επιτρέπει τη χρήση της εφαρμογής TCL Home.

TCL CP1012SA0: Πλύσιμο και στέγνωμα σε μία συσκευή

Για όσους αναζητούν μια συνδυαστική λύση πλύσης και στεγνώματος, το TCL CP1012SA0 αποτελεί μια πρακτική επιλογή, προσφέροντας χωρητικότητα πλύσης 10 κιλών και στεγνώματος 6 κιλών.

Η λειτουργία Wash&Dry 60′ επιτρέπει την ολοκλήρωση ενός σύντομου κύκλου πλύσης και στεγνώματος, ενώ η τεχνολογία Steam Wash χρησιμοποιεί ατμό για τη φροντίδα των ρούχων. Παράλληλα, ο κινητήρας Smart DD Motor συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία και στον περιορισμό του θορύβου.

Το μοντέλο διαθέτει επίσης λειτουργίες Spray Wash, Honeycomb Drum, Drum Clean και δυνατότητα προσθήκης ρούχων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση σε όσους επιθυμούν πλυντήριο και στεγνωτήριο σε μία συσκευή.

Black Friday: Επιλογή πλυντηρίου με βάση τις πραγματικές ανάγκες

Η αγορά ενός πλυντηρίου ρούχων αποτελεί απόφαση με μακροχρόνιο ορίζοντα. Πέρα από την τιμή, αξίζει να εξετάζονται η χωρητικότητα, η ενεργειακή κλάση, οι στροφές στυψίματος, τα προγράμματα πλύσης και οι διαθέσιμες λειτουργίες για τη φροντίδα των υφασμάτων.

Με επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά μεγέθη νοικοκυριών και συνήθειες χρήσης, η TCL δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν την περίοδο της Black Friday για να εντοπίσουν το πλυντήριο που καλύπτει τις ανάγκες τους.