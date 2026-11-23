Η Black Friday φέρνει μαζί της την τέλεια ευκαιρία για ένα μικρό ή μεγάλο home refresh! Η NEF-NEF Homeware υποδέχεται την πιο shopping-friendly περίοδο του χρόνου με -20% σε επιλεγμένα προϊόντα, σε όλα τα φυσικά καταστήματα NEF-NEF Homeware και οnline στο www.nef-nef.gr και σε προσκαλεί να δώσεις στο σπίτι μια νέα, ανανεωμένη διάθεση.

Το υπνοδωμάτιο γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό με -20% σε κουβερτοπαπλώματα, σεντόνια και παπλωματοθήκες! Ανακαλύψτε αγαπημένες επιλογές, εμπνευστείτε από νέους συνδυασμούς και δημιουργήστε έναν χώρο γεμάτο άνεση. Γιατί δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα για να αλλάξει η διάθεση του σπιτιού σου! Μερικές έξυπνες επιλογές, σε υφές, χρώματα και χειμερινά prints, αρκούν για να δημιουργήσεις το home-mood που ονειρεύεσαι φέτος το χειμώνα.

Ανακάλυψε τις προσφορές Black Friday της NEF-NEF Homeware!

Ένα σπίτι, ένα μ’ εσένα!

NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.