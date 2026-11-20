Οι μικρές στιγμές περιποίησης μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, αρκεί να ταιριάζουν στις πραγματικές ανάγκες σου. Από τον καθαρισμό του προσώπου μέχρι τη φροντίδα του σώματος, οι νέες προτάσεις της ομορφιάς δίνουν διαφορετικές επιλογές για να ανανεώσεις τη ρουτίνα σου. Αν αναζητάς προϊόντα περιποίησης με πρακτική χρήση και ξεχωριστές υφές, τα παρακάτω αξίζουν μια θέση στη λίστα σου.

BIODERMA: Προϊόντα περιποίησης για την ευαίσθητη επιδερμίδα

Η BIODERMA προτείνει δύο διαφορετικές υφές στη σειρά Sensibio. Το H2O Micellar Water αφαιρεί μακιγιάζ, ρύπους και γύρη, ενώ αφήνει αίσθηση φρεσκάδας και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Για τις ημέρες που φοράς πιο έντονο ή αδιάβροχο μακιγιάζ, το Micellar Cleansing Oil απλώνεται σε στεγνό δέρμα και, με λίγο χλιαρό νερό, μετατρέπεται σε γαλάκτωμα. Η σύνθεσή του περιέχει κραμβέλαιο, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι σε δοκιμή χρήσης το 98% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε την αφαίρεση επίμονου μακιγιάζ από μάτια και χείλη.

NUXE: Ένας ορός με επίκεντρο τη μακροβιότητα

Με το Super Serum [10] Longevity, η NUXE στρέφει την προσοχή στην κυτταρική ανανέωση. Το Skin Longevity Complex συνδυάζει φυσικό υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη φυσικής προέλευσης, φυτικό σύμπλεγμα και θαλάσσιο μεταβιοτικό εκχύλισμα. Η σύνθεση περιέχει 96% συστατικά φυσικής προέλευσης. Η ανάλαφρη υφή του περιέχει μικροσφαιρίδια φυτικών ελαίων που λιώνουν κατά την εφαρμογή. Μπορείς να το εντάξεις ως πρώτο βήμα της ρουτίνας σου, πριν από την κρέμα.

La Mer: Στοχευμένη φροντίδα για τις γραμμές έκφρασης

Η νέα Genaissance de la Mer The Eye & Expression Ampoule απευθύνεται στις περιοχές όπου οι εκφράσεις αφήνουν πιο ορατά σημάδια, όπως το μέτωπο, το μεσόφρυο, τα πόδια της χήνας και οι ρινοπαρειακές πτυχές. Η La Mer παρουσιάζει τη σύνθεση με το Crystal Miracle Broth και τις Micro-Melting Crystal Capsules, μαζί με μια υφή που ξεκινά βελούδινη και γίνεται πιο ανάλαφρη στο άπλωμα. Το μεταλλικό εργαλείο εφαρμογής προσθέτει δροσερή αίσθηση και σε βοηθά να απλώσεις το προϊόν στα σημεία που θέλεις να φροντίσεις.

DARLING: Προϊόντα περιποίησης για σώμα και χέρια

Η σειρά Multi-Biotics της DARLING αποκτά body butter και κρέμα χεριών. Το Nourishing & Restoring Body Butter έχει πλούσια υφή, απευθύνεται σε ξηρή ή αφυδατωμένη επιδερμίδα και συνδυάζει βούτυρο καριτέ, κεραμίδια, πρεβιοτικά και μεταβιοτικά. Η Repairing & Nourishing Hand Cream σχεδιάστηκε για συχνό πλύσιμο και έκθεση στο κρύο, απορροφάται γρήγορα και περιέχει βούτυρο μάνγκο, αλλαντοΐνη και νιασιναμίδη. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μαζί ή να επιλέξεις εκείνο που καλύπτει καλύτερα την δική σου ανάγκη.

Κάθε πρόταση απαντά σε διαφορετική ανάγκη, από τον απαλό καθαρισμό μέχρι την εντατική θρέψη. Διάλεξε προϊόντα περιποίησης που ταιριάζουν στην επιδερμίδα και στις συνήθειές σου και κράτησε τη ρουτίνα σου απλή και σταθερή.