Αν αγαπάς τα εκλέρ, αυτή η συνταγή θα σου δώσει έναν ακόμη λόγο να μπεις στην κουζίνα. Το αγαπημένο γαλλικό γλυκό αποκτά μια διαφορετική μορφή και μετατρέπεται σε ένα λαχταριστό ρολό, γεμάτο αφράτη κρέμα βανίλιας, αλατισμένη καραμέλα και πλούσια σοκολατένια επικάλυψη.

Η βάση του είναι φτιαγμένη από την κλασική ζύμη σου, την ίδια που χρησιμοποιούμε για τα εκλέρ και τα σου. Μόνο που εδώ, αντί να σχηματίσουμε μικρά γλυκάκια, ψήνουμε τη ζύμη σε ένα μεγάλο φύλλο και τη γεμίζουμε με κρέμα. Η αλατισμένη καραμέλα προσθέτει μια υπέροχη αντίθεση στη γλυκύτητα της σοκολάτας, ενώ η γκανάς ολοκληρώνει το γλυκό με την πλούσια, βελούδινη υφή της.

Είναι μια υπέροχη επιλογή για το γιορτινό τραπέζι, ένα οικογενειακό κάλεσμα ή οποιαδήποτε περίσταση θέλουμε να προσφέρουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

35 λεπτά προετοιμασία

30 λεπτά ψήσιμο

20 λεπτά κρύωμα

Υλικά

Για τη ζύμη σου

200 ml νερό

85 γρ. ανάλατο βούτυρο και λίγο επιπλέον για το ταψί

1 κουταλιά της σούπας ψιλή ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

115 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

3 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

Για τη γέμιση

300 ml κρέμα γάλακτος για σαντιγί, καλά παγωμένη

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη

1 κουταλάκι του γλυκού πάστα βανίλιας

4 κουταλιές της σούπας κρέμα αλατισμένης καραμέλας (salted caramel spread ή dulce de leche με αλάτι)

Για τη γκανάς σοκολάτας

200 γρ. κουβερτούρα μαύρης σοκολάτας

100 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

100 γρ. σοκολάτα γάλακτος, ψιλοκομμένη, για τη διακόσμηση

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα. Βουτυρώνουμε ελαφρώς ένα ταψί και στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό, το βούτυρο, τη ζάχαρη και το αλάτι. Ζεσταίνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι να λιώσει εντελώς το βούτυρο και να διαλυθεί η ζάχαρη. Αφήνουμε το μείγμα να φτάσει μόλις στο σημείο βρασμού. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε όλο το αλεύρι με μία κίνηση. Ανακατεύουμε αμέσως και συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι να σχηματιστεί μια λεία ζύμη που ξεκολλά από τα τοιχώματα της κατσαρόλας. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τη ζύμη να χάσει λίγη από τη θερμότητά της. Προσθέτουμε σταδιακά τα χτυπημένα αυγά, ανακατεύοντας πολύ καλά έπειτα από κάθε προσθήκη. Στην αρχή το μείγμα μπορεί να φαίνεται σαν να διαχωρίζεται, αλλά όσο ανακατεύουμε αποκτά ξανά ομοιόμορφη υφή. Μεταφέρουμε τη ζύμη στο κέντρο του ταψιού και την απλώνουμε με μια σπάτουλα, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο περίπου 20 × 30 εκ. Βρέχουμε ελαφρώς τα δάχτυλά μας και λειαίνουμε τυχόν εξογκώματα στην επιφάνεια. Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι η ζύμη να φουσκώσει, να σταθεροποιηθεί και να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα.

Σχηματίζουμε το ρολό

Απλώνουμε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας στον πάγκο. Μόλις βγάλουμε τη ζύμη από τον φούρνο, την αναποδογυρίζουμε προσεκτικά πάνω στην πετσέτα και αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί. Όσο είναι ακόμη ζεστή, τυλίγουμε τη ζύμη σε ρολό ξεκινώντας από τη στενή πλευρά, χρησιμοποιώντας την πετσέτα για να μας βοηθήσει. Αυτή τη φορά τυλίγουμε και την πετσέτα μέσα στο ρολό, ώστε να διατηρήσει το σχήμα του καθώς κρυώνει. Αφήνουμε το ρολό για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να κρυώσει αρκετά ώστε να μπορέσουμε να το γεμίσουμε.

Ετοιμάζουμε την κρέμα βανίλιας

Σε ένα μπολ ρίχνουμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη άχνη και την πάστα βανίλιας. Χτυπάμε με μίξερ χειρός μέχρι να σχηματιστεί μια αφράτη σαντιγί με απαλές κορυφές. Προσέχουμε να μην τη χτυπήσουμε υπερβολικά. Τη διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.

Φτιάχνουμε τη γκανάς σοκολάτας

Ψιλοκόβουμε τη μαύρη σοκολάτα και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα μικρό κατσαρολάκι, χωρίς να την αφήσουμε να βράσει έντονα. Μόλις αρχίσει να αχνίζει και πλησιάζει στο σημείο βρασμού, την αποσύρουμε από τη φωτιά και την περιχύνουμε πάνω από τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να λιώσει εντελώς η σοκολάτα και να σχηματιστεί μια λεία, γυαλιστερή γκανάς.

Συναρμολογούμε το γλυκό

Ξετυλίγουμε προσεκτικά τη ζύμη και αφαιρούμε την πετσέτα. Απλώνουμε τη σαντιγί σε όλη την επιφάνεια, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη στρώση. Περιχύνουμε την κρέμα με την αλατισμένη καραμέλα, μοιράζοντάς τη σε όλη τη γέμιση. Τυλίγουμε ξανά τη ζύμη σε ρολό, ξεκινώντας από τη στενή πλευρά, αυτή τη φορά χωρίς την πετσέτα. Μεταφέρουμε το ρολό σε μια μακρόστενη πιατέλα και απλώνουμε από πάνω τη γκανάς σοκολάτας. Ολοκληρώνουμε πασπαλίζοντας με την ψιλοκομμένη σοκολάτα γάλακτος. Κόβουμε σε φέτες και σερβίρουμε.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Το σημαντικότερο βήμα είναι να τυλίξουμε τη ζύμη όσο παραμένει ζεστή. Με αυτόν τον τρόπο τη βοηθάμε να πάρει το σχήμα του ρολού και μειώνουμε την πιθανότητα να σπάσει όταν προσθέσουμε τη γέμιση.

Εξίσου σημαντικό είναι να αφήσουμε τη ζύμη να κρυώσει πριν απλώσουμε τη σαντιγί. Αν είναι ακόμη ζεστή, η κρέμα θα αρχίσει να λιώνει και το γλυκό δεν θα διατηρήσει το σχήμα του.

Για την καραμέλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμη κρέμα αλατισμένης καραμέλας ή dulce de leche με μια μικρή προσθήκη αλατιού. Η ελαφρώς αλμυρή γεύση δημιουργεί μια πολύ όμορφη αντίθεση με τη γλυκιά κρέμα και τη σοκολάτα.

Τέλος, αν δεν σκοπεύουμε να σερβίρουμε αμέσως το γλυκό, το διατηρούμε στο ψυγείο, καλά καλυμμένο. Η γέμιση περιέχει φρέσκια σαντιγί, γι’ αυτό δεν πρέπει να παραμένει για πολλή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου.

Καλή απόλαυση!