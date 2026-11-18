Η περιποίηση προσώπου είναι από εκείνες τις μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Λίγα λεπτά μπροστά στον καθρέφτη, μια αγαπημένη κρέμα και η αίσθηση ότι αφιερώνεις λίγο χρόνο αποκλειστικά στον εαυτό σου. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να γεμίσεις το μπάνιο σου με δεκάδες προϊόντα για να φροντίσεις σωστά την επιδερμίδα σου. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις τις ανάγκες της και να επιλέγεις συνθέσεις που σου ταιριάζουν. Και επειδή ο κόσμος της ομορφιάς εξελίσσεται συνεχώς, δύο αγαπημένα brands, η NIVEA και η NUXE, παρουσιάζουν νέες προτάσεις που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενυδάτωση, τη λάμψη και τη διατήρηση της νεανικής όψης.

NIVEA FACE+: Η καθημερινή περιποίηση προσώπου γίνεται πιο απλή

Η NIVEA παρουσιάζει τη νέα σειρά NIVEA FACE+, με τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της επιδερμίδας. Αν αναζητάς περισσότερη λάμψη, η Facial Vitamin C Energy Cream με βιταμίνη C στοχεύει στη φωτεινή και ομοιόμορφη όψη, ενώ η Facial Niacinamide Oil Control Cream με νιασιναμίδη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή όταν σε ενοχλεί η λιπαρότητα και η ανεπιθύμητη γυαλάδα. Για τις ημέρες που η επιδερμίδα σου χρειάζεται εντατική ενυδάτωση, το Facial Hyaluron Hydro Gel συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και γλυκερίνη σε μια ανάλαφρη, δροσερή υφή. Τη σειρά συμπληρώνει η FACE+ Panthenol Barrier Cream, που βοηθά στην ενδυνάμωση του επιδερμιδικού φραγμού. Και οι τέσσερις συνθέσεις υπόσχονται 48ωρη ενυδάτωση, σύμφωνα με την εταιρεία, κάνοντας την καθημερινή φροντίδα μια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία.

NUXE: Μια διαφορετική προσέγγιση στην αντιγήρανση

Από την άλλη, η NUXE στρέφει το ενδιαφέρον της στη μακροβιότητα της επιδερμίδας με το νέο Super Serum [10] LONGEVITY. Πρόκειται για την ανανεωμένη εκδοχή του γνωστού ορού της, που φιλοδοξεί όχι μόνο να βελτιώσει τα ήδη ορατά σημάδια γήρανσης, αλλά και να καθυστερήσει την εμφάνιση νέων. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη, φυτικό σύμπλεγμα και θαλάσσιο μεταβιοτικό εκχύλισμα, ενώ διαθέτει 96% συστατικά φυσικής προέλευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υφή του, με μικροσφαιρίδια φυτικών ελαίων που απελευθερώνουν τα συστατικά τους κατά την εφαρμογή. O ορός στοχεύει σε δέκα ορατά σημάδια γήρανσης, συνδυάζοντας την αντιγηραντική φροντίδα με μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης.

Η ομορφιά ξεκινά από τη φροντίδα

Τελικά, η καλύτερη ρουτίνα περιποίησης προσώπου δεν είναι απαραίτητα η πιο περίπλοκη ή η πιο ακριβή. Είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες σου και μπορείς να ακολουθείς με συνέπεια. Είτε προτεραιότητά σου είναι η ενυδάτωση είτε θέλεις να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή στα σημάδια του χρόνου, αξίζει να επιλέγεις προϊόντα με βάση την επιδερμίδα σου και όχι απλώς τις τάσεις. Εξάλλου, η ομορφιά δεν έχει να κάνει με το να σταματήσεις τον χρόνο, αλλά με το να αισθάνεσαι όμορφα με τον εαυτό σου σε κάθε ηλικία.