Η οικογένεια είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε την καθημερινότητα, τις χαρές, τις δυσκολίες και τις πιο προσωπικές μας στιγμές. Υπάρχουν, όμως, και εκείνες οι ημέρες που ακόμη και η πιο απλή συζήτηση μοιάζει κουραστική. Θέλεις να καθίσεις στον καναπέ χωρίς να σου μιλήσει κανείς, να πιεις έναν καφέ με την ησυχία σου ή απλώς να μείνεις για λίγο μόνη με τις σκέψεις σου. Και κάπου εκεί μπορεί να εμφανιστούν οι ενοχές. Μήπως είσαι υπερβολική; Μήπως δεν αφιερώνεις αρκετό χρόνο στους ανθρώπους σου; Η αλήθεια είναι πως η ανάγκη για προσωπικό χώρο δεν έχει καμία σχέση με το πόσο αγαπάς την οικογένειά σου. Ακόμη και οι πιο δεμένες οικογένειες χρειάζονται στιγμές ανεξαρτησίας, ώστε η καθημερινή συνύπαρξη να παραμένει ευχάριστη.

Όταν η καθημερινότητα δεν σου αφήνει χρόνο για τον εαυτό σου

Από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι την ώρα που θα κοιμηθείς, οι υποχρεώσεις μπορεί να διαδέχονται η μία την άλλη. Η δουλειά, το σπίτι, τα παιδιά, οι ανάγκες του συντρόφου σου και όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που πρέπει να θυμάσαι δημιουργούν ένα πρόγραμμα που δύσκολα αφήνει περιθώρια για ξεκούραση.

Μάλιστα, πολλές φορές δεν είναι η σωματική κούραση που σε εξαντλεί περισσότερο, αλλά η αίσθηση ότι πρέπει να είσαι συνεχώς διαθέσιμη. Να ακούσεις, να απαντήσεις, να βοηθήσεις, να οργανώσεις και να φροντίσεις.

Όταν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται χωρίς διαλείμματα, είναι πιθανό να παρατηρήσεις ότι εκνευρίζεσαι πιο εύκολα ή ότι δεν έχεις την ίδια υπομονή με τους αγαπημένους σου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις σας. Μπορεί απλώς να χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να ξεκουραστείς και να ανακτήσεις την ενέργειά σου.

Μάθε να διεκδικείς λίγο προσωπικό χρόνο χωρίς ενοχές

Το να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου δεν απαιτεί μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Μερικές φορές αρκούν είκοσι λεπτά ησυχίας, ένας περίπατος στη γειτονιά, λίγες σελίδες από το αγαπημένο σου βιβλίο ή ένας καφές χωρίς βιασύνη.

Το σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζεις αυτές τις στιγμές σαν πολυτέλεια που πρέπει να κερδίσεις, αφού πρώτα ολοκληρώσεις όλες τις υποχρεώσεις σου. Η προσωπική ξεκούραση αποτελεί και αυτή μέρος μιας ισορροπημένης καθημερινότητας.

Παράλληλα, χρειάζεται να επικοινωνείς τις ανάγκες σου με τους ανθρώπους που ζουν μαζί σου. Μπορείς, για παράδειγμα, να εξηγήσεις στον σύντροφό σου ότι θέλεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου μετά τη δουλειά ή να συμφωνήσετε να μοιράζεστε τη φροντίδα των παιδιών, ώστε να έχετε και οι δύο προσωπικές στιγμές.

Αν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείς να τους εξηγήσεις με απλά λόγια ότι όλοι χρειαζόμαστε κάποιες στιγμές ηρεμίας. Με αυτόν τον τρόπο τα βοηθάς σταδιακά να κατανοήσουν και να σέβονται τις ανάγκες των άλλων.

Λίγη απόσταση μπορεί να κάνει καλό στις σχέσεις σας

Συχνά έχουμε συνδέσει την οικογενειακή ευτυχία με την ιδέα ότι πρέπει να περνάμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί. Ωστόσο, η ποιότητα της επικοινωνίας έχει μεγαλύτερη σημασία από τη συνεχή παρουσία.

Όταν βρίσκεις χρόνο να κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί, έχεις την ευκαιρία να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς με τις δικές σου ανάγκες. Έτσι, μπορεί να επιστρέψεις στην οικογενειακή καθημερινότητα με περισσότερη διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία.

Άλλωστε, μια υγιής οικογενειακή σχέση δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουν τα πάντα μαζί. Σημαίνει ότι υπάρχει αγάπη, κατανόηση και σεβασμός τόσο στις κοινές στιγμές όσο και στις προσωπικές ανάγκες του καθενός.

Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα θελήσεις να κλείσεις για λίγο την πόρτα του δωματίου σου ή να βγεις μια βόλτα μόνη, μην αισθανθείς ότι στερείς κάτι από την οικογένειά σου. Το να φροντίζεις τον εαυτό σου δεν σημαίνει ότι παραμελείς τους άλλους. Αντίθετα, μπορεί να σε βοηθήσει να είσαι περισσότερο παρούσα στις στιγμές που περνάτε μαζί.