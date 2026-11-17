Το μιλφέιγ είναι από εκείνα τα γλυκά που δύσκολα μπορεί κανείς να τους αντισταθεί. Τραγανές στρώσεις σφολιάτας, αφράτη κρέμα και μια γλυκιά επικάλυψη δημιουργούν έναν συνδυασμό που παραμένει διαχρονικά αγαπημένος. Αυτή τη φορά, όμως, το κλασικό μιλφέιγ αποκτά μια πιο δροσερή και φρουτώδη γεύση, χάρη στο κεράσι και το λεμόνι.

Η γλυκιά μαρμελάδα κεράσι συναντά την αρωματική κρέμα λεμονιού, ενώ το λευκό γλάσο με τα χαρακτηριστικά σχέδια στην επιφάνεια δίνει στο γλυκό εμφάνιση ζαχαροπλαστείου. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε τη σφολιάτα από την αρχή, αφού χρησιμοποιούμε έτοιμη ζύμη.

Είναι μια υπέροχη επιλογή για ένα οικογενειακό τραπέζι, μια γιορτή ή απλώς για τις φορές που θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα γλυκό λίγο πιο ιδιαίτερο.

35 λεπτά προετοιμασία

18 έως 20 λεπτά ψήσιμο

Επιπλέον χρόνος για κρύωμα

Υλικά

Για το μιλφέιγ

Λίγο αλεύρι για την επιφάνεια εργασίας

1 συσκευασία έτοιμης σφολιάτας 320 γρ.

180 γρ. μαρμελάδα κεράσι

300 ml κρέμα γάλακτος πλήρης, κατάλληλη για σαντιγί

4 κουταλιές της σούπας κρέμα λεμονιού (lemon curd)

Ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι

Για το γλάσο

150 γρ. ζάχαρη άχνη

Λίγο χυμό λεμονιού, όσο χρειαστεί

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C στις αντιστάσεις ή στους 200°C στον αέρα. Στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Πασπαλίζουμε ελαφρώς την επιφάνεια εργασίας με αλεύρι και ανοίγουμε τη σφολιάτα με έναν πλάστη, σχηματίζοντας ένα λεπτό ορθογώνιο φύλλο, περίπου 35 × 30 εκ. Κόβουμε τη ζύμη σε τρεις μακρόστενες λωρίδες, περίπου 10 × 35 εκ. η καθεμία. Τις τοποθετούμε στο ταψί και τις τρυπάμε σε διάφορα σημεία με ένα πιρούνι. Καλύπτουμε τη σφολιάτα με ένα δεύτερο φύλλο αντικολλητικού χαρτιού και τοποθετούμε από πάνω ένα βαρύ ταψί, κατάλληλο για φούρνο. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζουμε τη ζύμη να φουσκώσει υπερβολικά και πετυχαίνουμε λεπτές, τραγανές στρώσεις. Ψήνουμε για 18 με 20 λεπτά, μέχρι η σφολιάτα να αποκτήσει ένα απαλό χρυσαφένιο χρώμα και να γίνει τραγανή. Τη βγάζουμε από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Για τη διακόσμηση, βάζουμε 3 κουταλιές της σούπας από τη μαρμελάδα κεράσι σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Τη ζεσταίνουμε μέχρι να γίνει ρευστή και στη συνέχεια τη βράζουμε σε δυνατή φωτιά για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ανακατεύοντας συνεχώς. Την περνάμε από ένα σουρωτήρι και την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς, ώστε να πήξει λίγο. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη με λίγο χυμό λεμονιού, προσθέτοντάς τον σταδιακά, μέχρι να δημιουργήσουμε ένα παχύρρευστο, λείο γλάσο. Απλώνουμε το λευκό γλάσο πάνω στη μία από τις τρεις κρύες λωρίδες σφολιάτας. Μεταφέρουμε τη σουρωμένη μαρμελάδα σε μια μικρή σακούλα ζαχαροπλαστικής και σχηματίζουμε 10 παράλληλες γραμμές πάνω στο γλάσο, κατά πλάτος της σφολιάτας. Με μια οδοντογλυφίδα ή ένα ξυλάκι για σουβλάκι τραβάμε τρεις γραμμές κατά μήκος της σφολιάτας, κάθετα προς τις γραμμές της μαρμελάδας. Έτσι δημιουργούμε το χαρακτηριστικό σχέδιο που θυμίζει φτερά. Αφήνουμε το γλάσο να σταθεροποιηθεί. Για την κρέμα, χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος μέχρι να αρχίσει να σχηματίζει απαλές κορυφές. Προσθέτουμε την κρέμα λεμονιού, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και συνεχίζουμε το χτύπημα για λίγο, μέχρι να αποκτήσουμε μια ανάλαφρη και αφράτη υφή. Προσέχουμε να μη χτυπήσουμε υπερβολικά την κρέμα, καθώς το λεμόνι βοηθά να πήξει γρήγορα. Τοποθετούμε την πρώτη λωρίδα σφολιάτας σε μια μακρόστενη πιατέλα και απλώνουμε από πάνω τη μισή ποσότητα της κρέμας, φτάνοντας μέχρι τις άκρες. Αλείφουμε τη δεύτερη λωρίδα σφολιάτας με την υπόλοιπη μαρμελάδα κεράσι και απλώνουμε από πάνω την υπόλοιπη κρέμα. Την τοποθετούμε προσεκτικά πάνω στην πρώτη στρώση. Ολοκληρώνουμε το γλυκό τοποθετώντας στην κορυφή τη διακοσμημένη σφολιάτα. Με μια σπάτουλα ισιώνουμε απαλά την κρέμα στα πλαϊνά, ώστε το μιλφέιγ να αποκτήσει όμορφο και ομοιόμορφο σχήμα. Κόβουμε σε μερίδες με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι ή ένα μαχαίρι με πριονωτή λάμα και σερβίρουμε.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Το σημαντικότερο για ένα πετυχημένο μιλφέιγ είναι η σωστά ψημένη σφολιάτα. Πρέπει να είναι εντελώς τραγανή και να έχει κρυώσει πλήρως πριν προσθέσουμε την κρέμα, διαφορετικά θα χάσει γρήγορα την υφή της.

Επίσης, η κρέμα γάλακτος χρειάζεται να είναι καλά παγωμένη, ώστε να χτυπηθεί σωστά. Όταν προσθέσουμε το λεμόνι, συνεχίζουμε το χτύπημα με προσοχή, καθώς το μείγμα μπορεί εύκολα να γίνει υπερβολικά σφιχτό.

Για καθαρές και όμορφες μερίδες, χρησιμοποιούμε ένα κοφτερό μαχαίρι και κόβουμε με απαλές κινήσεις, χωρίς να πιέζουμε πολύ τις στρώσεις. Ιδανικά, συναρμολογούμε το μιλφέιγ λίγο πριν το σερβίρισμα για να απολαύσουμε τη σφολιάτα όσο παραμένει τραγανή.

Καλή απόλαυση!