Η Black Friday είναι η ιδανική ευκαιρία για να αναβαθμίσεις την καθημερινότητά σου, επενδύοντας σε τεχνολογία που κάνει πραγματική διαφορά μέσα στο σπίτι. Και όταν μιλάμε για smart living, η Xiaomi έχει μια πρόταση που συνδυάζει υψηλή απόδοση, έξυπνες λειτουργίες και συνδεσιμότητα: τη σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco. Με τις Xiaomi Black Friday προσφορές, μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα προς ένα πιο έξυπνο και άνετο σπίτι, αποκτώντας ένα κλιματιστικό που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου και όχι το αντίστροφο.

Δεν είναι απλώς ένα κλιματιστικό. Είναι ο έξυπνος σύμμαχος της άνεσής σου!

Η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση όλο τον χρόνο, είτε πρόκειται για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού είτε για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Διατίθεται σε εκδόσεις 9.000 και 12.000 BTU, ώστε να μπορείς να επιλέξεις εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του χώρου σου. Ένα από τα δυνατά του χαρακτηριστικά είναι η ταχύτητα απόκρισης. Με γρήγορη ψύξη σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και θέρμανση σε 60 δευτερόλεπτα, προσφέρει άμεση αίσθηση άνεσης, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Και αν χρειάζεσαι ακόμη πιο ισχυρή ροή αέρα, η λειτουργία Turbo ενεργοποιεί τη μέγιστη απόδοση με ένα μόνο πάτημα.

Λιγότερη κατανάλωση, περισσότερος έλεγχος

Η άνεση δεν χρειάζεται να σημαίνει συμβιβασμούς στην ενεργειακή απόδοση. Η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco διαθέτει τεχνολογία inverter και λειτουργία Mijia AI Energy Saving, η οποία αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης βασισμένη στο cloud, βελτιστοποιώντας έξυπνα τη χρήση ενέργειας χωρίς να υποβαθμίζει την ψυκτική απόδοση. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home μπορείς να παρακολουθείς την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο από το smartphone σου, αποκτώντας καλύτερη εικόνα για τη λειτουργία της συσκευής και τη δυνατότητα βελτιστοποίησής της.

Xiaomi Home: Το σπίτι σου στα χέρια σου!

Εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πρότασης της Xiaomi. Ένα κλιματιστικό από τη σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco δεν λειτουργεί ως μια μεμονωμένη συσκευή, αλλά μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο οικοσύστημα Xiaomi Home AIoT. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home έχεις τη δυνατότητα να ελέγχεις το κλιματιστικό από όπου κι αν βρίσκεσαι, να αλλάζεις ρυθμίσεις και να αξιοποιείς έξυπνες λειτουργίες, απευθείας από το κινητό σου. Μάλιστα, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο προσωποποιημένη χάρη στις δυνατότητες AI. Με ένα πάτημα, η συσκευή μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις της με βάση την τοποθεσία, τις καιρικές συνθήκες και τις καθημερινές σου συνήθειες. Παράλληλα, η έξυπνη ανίχνευση του μεγέθους του χώρου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, για πιο ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη άνεση. Και αν θέλεις να περάσεις σε ακόμη πιο hands-free εμπειρία, υποστηρίζεται και φωνητικός έλεγχος μέσω συμβατών συσκευών με Google Assistant.

Γιατί η άνεση μετράει και τη νύχτα

Ένα καλό κλιματιστικό πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία του στη θερμοκρασία, όχι στον θόρυβο. Γι’ αυτό, η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco διαθέτει λειτουργία χαμηλού θορύβου, ενώ ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η λειτουργία ύπνου προσαρμόζει τη θερμοκρασία, τη ροή του αέρα, τη φωτεινότητα και τα επίπεδα θορύβου, ενώ σου επιτρέπει να διαμορφώσεις το περιβάλλον σύμφωνα με τις προσωπικές σου συνήθειες. Οι αναβαθμίσεις OTA, τέλος, διατηρούν ενημερωμένες τις λειτουργίες και την εμπειρία χρήσης.

Xiaomi Black Friday: Smart προϊόντα σε smart τιμές!

Η σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco είναι μόνο μία από τις προτάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των Xiaomi Black Friday προσφορών, με τιμές που ξεκινούν από 349€. Παράλληλα, προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών αναγκών: Xiaomi 17T Pro, REDMI Note 17 Pro Max, Mijia Front Load Washer Dryer 9/6kg, Mijia Front Load Washer 8kg, Mijia Refrigerator Cross Door 502L, Xiaomi Watch 5, Xiaomi TV A Pro Series, Xiaomi TV S Mini Series, Xiaomi Robot Vacuum 6 Series, Xiaomi Robot Vacuum H50 Series και Xiaomi Electric Scooter 6 Series.

Όλα τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης. Οι τιμές ισχύουν έως τις 30.11.2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.