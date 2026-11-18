Όταν είμαστε νέοι, σπάνια σκεφτόμαστε πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας το βάρος που έχουμε σήμερα. Άλλωστε, στα 20 ή στα 30, οι σοβαρές ασθένειες μοιάζουν συνήθως με κάτι που αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι τα περιττά κιλά στην αρχή της ενήλικης ζωής ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου τα επόμενα χρόνια.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία και την εμφάνιση καρκίνου σε εκατομμύρια νέους ενήλικες. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης από νεαρή ηλικία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος έχει αυξημένο βάρος θα αντιμετωπίσει απαραίτητα κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας στο μέλλον.

Τι έδειξε η έρευνα σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια ανθρώπους

Οι επιστήμονες μελέτησαν τα στοιχεία 6.313.338 ανθρώπων ηλικίας 20 έως 39 ετών από τη Νότια Κορέα, οι οποίοι δεν είχαν ιστορικό καρκίνου όταν ξεκίνησε η έρευνα.

Αρχικά, κατέγραψαν το βάρος, το ύψος και την περίμετρο της μέσης τους. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν την πορεία της υγείας τους για περίπου 11 χρόνια, αναζητώντας πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα στο σωματικό βάρος και στις νέες διαγνώσεις καρκίνου.

Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 151.893 περιστατικά καρκίνου. Εκείνο που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών ήταν ότι η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου αυξανόταν όσο μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός παχυσαρκίας.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα διάγνωσης μέσα σε μία δεκαετία ήταν 1,84% για όσους είχαν φυσιολογικό βάρος, 2,24% για όσους ανήκαν στην κατηγορία παχυσαρκίας πρώτου βαθμού και 2,62% για όσους είχαν παχυσαρκία δεύτερου βαθμού.

Με απλά λόγια, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 18 διαγνώσεις ανά 1.000 ανθρώπους φυσιολογικού βάρους, έναντι 26 ανά 1.000 ανθρώπους με παχυσαρκία δεύτερου βαθμού.

Βέβαια, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα όρια του Δείκτη Μάζας Σώματος που ισχύουν για τους ασιατικούς πληθυσμούς, τα οποία δεν ταυτίζονται με εκείνα που εφαρμόζονται συνήθως στην Ευρώπη.

Γιατί πρέπει να προσέχουμε και το λίπος στην κοιλιά

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα της μελέτης αφορά την περίμετρο της μέσης. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, δεν αρκεί να γνωρίζουμε μόνο πόσα κιλά δείχνει η ζυγαριά.

Η συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, ακόμη και σε ανθρώπους που είχαν φυσιολογικό Δείκτη Μάζας Σώματος.

Αυτό σημαίνει ότι δύο άνθρωποι με παρόμοιο βάρος μπορεί να έχουν διαφορετική κατανομή σωματικού λίπους και, επομένως, διαφορετικό προφίλ κινδύνου.

Γι’ αυτό και η αξιολόγηση της υγείας δεν πρέπει να περιορίζεται σε έναν αριθμό. Η περίμετρος της μέσης, η φυσική κατάσταση και η συνολική μεταβολική υγεία αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία.

Ποιοι τύποι καρκίνου παρουσίασαν ισχυρότερη συσχέτιση

Η σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία και στον καρκίνο δεν ήταν ίδια για όλες τις μορφές της νόσου.

Οι ερευνητές εντόπισαν εντονότερες συσχετίσεις με τον καρκίνο του θυρεοειδούς, του ενδομητρίου, των ωοθηκών, του παχέος εντέρου, των νεφρών, του ήπατος και του παγκρέατος.

Αντίθετα, δεν παρατήρησαν αντίστοιχη συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού που εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 50 ετών.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η επίδραση του αυξημένου σωματικού βάρους ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το όργανο και τον τύπο καρκίνου.

Μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο;

Το σημαντικότερο μήνυμα της έρευνας δεν είναι ότι πρέπει να φοβόμαστε κάθε επιπλέον κιλό. Είναι ότι η φροντίδα της υγείας μας δεν χρειάζεται να περιμένει μέχρι να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα.

Οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η σωματική δραστηριότητα και ορισμένα μεταβολικά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη έρευνα ήταν μελέτη παρατήρησης. Επομένως, δεν μπορεί να αποδείξει ότι η παχυσαρκία προκάλεσε άμεσα τις διαγνώσεις καρκίνου.

Επιπλέον, επειδή οι συμμετέχοντες προέρχονταν αποκλειστικά από τη Νότια Κορέα, χρειάζεται προσοχή πριν μεταφέρουμε τα συμπεράσματα αυτούσια σε άλλους πληθυσμούς.

Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι η αξία της έγκαιρης πρόληψης. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος και η κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση αποτελούν σημαντικά κομμάτια μιας συνολικά υγιεινής καθημερινότητας.

Η μελέτη δεν εξέτασε αν η απώλεια βάρους μειώνει άμεσα τον κίνδυνο καρκίνου. Υπενθυμίζει, όμως, κάτι ουσιαστικό: οι συνήθειες που υιοθετούμε στα 20 και στα 30 μας έχουν σημασία και για τα χρόνια που ακολουθούν.

Και τελικά, η πρόληψη δεν αφορά μόνο το να διατηρούμε ένα συγκεκριμένο βάρος, αλλά το να φροντίζουμε τον οργανισμό μας με συνέπεια, χωρίς υπερβολές και χωρίς να περιμένουμε να μας δώσει πρώτα κάποιο προειδοποιητικό σημάδι.