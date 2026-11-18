Η τηλεόραση αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο σημαντικά μέσα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας, φέρνοντας καθημερινά τον κόσμο πιο κοντά μέσα από εικόνες, ιστορίες και στιγμές που μας συναρπάζουν. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, η LG αναδεικνύει τον ρόλο της τεχνολογικής καινοτομίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης εμπειρίας θέασης, παρουσιάζοντας την LG Mini RGB evo MRGB87B με την πρωτοποριακή Mini RGB evo Technology.1

Σήμερα, η εμπειρία της θέασης δεν περιορίζεται απλώς στην παρακολούθηση περιεχομένου, αλλά μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, όπου η εικόνα, ο ήχος και η τεχνολογία συνδυάζονται για να μεταφέρουν τον θεατή πιο κοντά σε κάθε στιγμή.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η LG MRGB87B έρχεται να αναβαθμίσει την καθημερινή θέαση, αξιοποιώντας την καινοτόμο Mini RGB evo Technology. Μέσω της Mini RGB technology και τον προηγμένο έλεγχο των τριών βασικών χρωμάτων RGB (κόκκινο, πράσινο και μπλε), προσφέρει πλούσια χρωματική απόδοση, υψηλότερο Color Volume και μεγαλύτερη ακρίβεια στις αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα είναι εικόνες με εντυπωσιακή ζωντάνια, φυσικότητα και λεπτομέρεια, που αναδεικνύουν κάθε είδος περιεχομένου.

Η τεχνολογία RGB Primary Color Pro ενισχύει περαιτέρω την ακρίβεια της εικόνας, αποδίδοντας πιο φυσικούς τόνους και χρώματα κοντά στην αρχική πρόθεση του δημιουργού. Παράλληλα, οι πιστοποιήσεις High Purity RGB Spectrum και Double 100% Color Coverage2 από την Intertek, στους χρωματικούς χώρους DCI-P3 και Adobe RGB, επιβεβαιώνουν την ικανότητα της τηλεόρασης να αναπαράγει ένα ευρύ και καθαρό φάσμα χρωμάτων με υψηλή πιστότητα.3

Την εμπειρία θέασης αναβαθμίζει ο α8 AI Processor Gen3, ο οποίος αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να βελτιστοποιεί αυτόματα την εικόνα και τον ήχο, προσαρμόζοντάς τα ανάλογα με το περιεχόμενο. Έτσι, κάθε σκηνή αναδεικνύεται με τον κατάλληλο τρόπο, προσφέροντας μια ισορροπημένη και απολαυστική εμπειρία χωρίς την ανάγκη σύνθετων χειροκίνητων ρυθμίσεων.

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου και των σειρών, η υποστήριξη Dolby Vision και Dolby Atmos δημιουργεί μια πιο καθηλωτική εμπειρία, με πλούσια χρώματα, ενισχυμένη λεπτομέρεια και κινηματογραφικό ήχο.4 Με την πιστοποίηση Eyesafe, η LG MRGB87B φροντίζει παράλληλα για μια πιο άνετη και ξεκούραστη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια.

Η LG MRGB87Β ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των σύγχρονων gamers, με ανάλυση 4K, VRR έως 144Hz και τεχνολογία Motion Booster 288, καθώς και υποστήριξη AMD FreeSync Premium και Ultra-low Input Lag, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση και άμεση απόκριση. Παράλληλα, η εντυπωσιακή χρωματική απόδοση αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια, προσφέροντας μια δυναμική εμπειρία gaming.5

Με περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας και πρωτιάς στην τεχνολογία OLED, η LG συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της τεχνολογίας εικόνας, μεταφέροντας την τεχνογνωσία της σε νέες κατηγορίες τηλεοράσεων και δημιουργώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Με την LG MRGB87Β, κάθε ιστορία αποκτά νέα διάσταση, κάθε χρώμα ξεχωρίζει και κάθε στιγμή θέασης γίνεται μια πιο καθηλωτική εμπειρία, γιατί κάθε στιγμή στην οθόνη αξίζει να τη ζεις με περισσότερο χρώμα, λεπτομέρεια και ρεαλισμό.

1 Αφορά τα μοντέλα: 55MRGB87B6B, 75MRGB87B6B, 65MRGB87B6B

2 Η οθόνη LG MicroRGB είναι πιστοποιημένη από την Intertek για τριπλή χρωματική κάλυψη 100% που μετράται σύμφωνα με την ενότητα 5.18 του IDMS v1.2.

3 Η Mini RGB evo αποδίδει τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε με μεγαλύτερη ακρίβεια, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία χρωμάτων της LG. Χάρη στην ιδιόκτητη τεχνολογία Tandem LED, προσφέρει πιστή και ζωντανή αναπαραγωγή χρωμάτων, χωρίς να βασίζεται σε ανεξάρτητα ελεγχόμενα έγχρωμα LED.Σε αντίθεση με τις τηλεοράσεις Micro RGB, οι τηλεοράσεις Mini RGB δεν διαθέτουν LED chip κόκκινου χρώματος (R chip), ούτε τα LED chip τους λειτουργούν ανεξάρτητα. Το Mini RGB evo προσφέρει πλούσια και ζωντανά χρώματα, καλύπτοντας πάνω από 75% της χρωματικής γκάμας BT.2020 (με βάση το area ratio).

4 Το FILMMAKER Ambient MODE είναι εμπορικό σήμα της UHD Alliance, Inc. Υποστηρίζεται το FILMMAKER Ambient MODE με Dolby Vision. Το FILMMAKER Ambient MODE ξεκινά αυτόματα στις εφαρμογές βίντεο AppleTV+ και Amazon Prime. Η λειτουργία FILMMAKER Ambient MODE λειτουργεί σε μοντέλα εξοπλισμένα με αισθητήρα φωτός.

5 Στη λειτουργία ULL, μπορεί να συνδεθεί μόνο ένα χειριστήριο (gamepad). Η χρήση άλλων συσκευών Bluetooth ενδέχεται να επηρεαστεί..Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται σύνδεση Ethernet ή WiFi 5GHz.