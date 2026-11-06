Χριστουγεννιάτικα beauty δώρα από Catrice και essence για κάθε γιορτινό mood

Οι γιορτές είναι γεμάτες μικρές αφορμές για να χαρίσεις κάτι όμορφο ή να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Μια προσεγμένη επιλογή ομορφιάς μπορεί να γίνει καθημερινή απόλαυση, ειδικά όταν κρύβει εκπλήξεις ή σε βάζει σε γιορτινή διάθεση. Αν ψάχνεις χριστουγεννιάτικα beauty δώρα με διαφορετικό χαρακτήρα, οι προτάσεις της Catrice και της essence έχουν τρεις ιδέες που αξίζει να δεις.

Catrice House of Gold, το advent calendar με 24 εκπλήξεις

Αν αγαπάς την προσμονή των Χριστουγέννων, το House of Gold μετατρέπει την αντίστροφη μέτρηση σε ένα μικρό καθημερινό beauty διάλειμμα. Πίσω από τις 24 πόρτες του θα βρεις προϊόντα περιορισμένης έκδοσης και ένα ξεχωριστό μήνυμα. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει μακιγιάζ, προϊόντα νυχιών, εργαλεία ομορφιάς και αξεσουάρ, όπως mascara, highlighter και παλέτα σκιών. Τα λαμπερά φινιρίσματα ταιριάζουν στα γιορτινά looks, ενώ το ίδιο το ημερολόγιο γίνεται μια έκπληξη που απολαμβάνεις λίγο λίγο μέσα στον Δεκέμβριο. Η Catrice το παρουσιάζει ως limited edition πρόταση για την εορταστική περίοδο.

essence Book Lovers Club, για όσες αγαπούν και τα βιβλία

Η Book Lovers Club παντρεύει την ομορφιά με μια παιχνιδιάρικη βιβλιοφιλική αισθητική. Οι συσκευασίες θυμίζουν βιβλία και τα προϊόντα έχουν ονόματα που παραπέμπουν σε κεφάλαια. Θα βρεις τέσσερα στοιβαζόμενα lip glosses, παλέτα σκιών με τέσσερις αποχρώσεις και lip mask με βιταμίνη Ε και βούτυρο καριτέ. Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη υγρό lip cream με ματ αποτέλεσμα, κρεμώδες balm για τα μάγουλα, διάφανη πούδρα για setting και baking, καθώς και gua sha σε σχήμα καρδιάς. Μπορείς να διαλέξεις ένα προϊόν για ένα μικρό δωράκι ή να συνδυάσεις περισσότερα για μια φίλη που αγαπά και τα βιβλία και το μακιγιάζ.

essence caramelted, με ζεστές αποχρώσεις και άρωμα καραμέλας

Αν προτιμάς glossy υφές και ζεστές αποχρώσεις, η caramelted έχει μια πιο γλυκιά διάθεση. Η παλέτα ρουζ συνδυάζει δύο ματ αποχρώσεις και μία λαμπερή, ενώ το highlighter προσθέτει shimmer. Για τα χείλη, η σειρά προτείνει lip oil με άρωμα καραμέλας, gloss stick, plumping lip liner και lip mask με λαμπερό τελείωμα. Θα βρεις επίσης everything balm για χείλη, χέρια και πρόσωπο, μαζί με αφρόλουτρο που καθαρίζει απαλά και έχει άρωμα εμπνευσμένο από toffee. Αν θέλεις τα χριστουγεννιάτικα beauty δώρα σου να έχουν κοινή αρωματική και χρωματική διάθεση, μπορείς να συνδυάσεις μερικά προϊόντα σε ένα μικρό σετ περιποίησης.

Από τις καθημερινές εκπλήξεις του advent calendar μέχρι τα βιβλιοφιλικά σχέδια και τις καραμελένιες αποχρώσεις, κάθε πρόταση έχει τη δική της διάθεση. Σκέψου τι θα χαρεί περισσότερο ο άνθρωπός σου και διάλεξε χριστουγεννιάτικα beauty δώρα που θα γίνουν μια μικρή στιγμή φροντίδας μέσα στις γιορτές.