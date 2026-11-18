Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, η NUXE, παρουσίασε σε εκλεκτούς καλεσμένους το νέο Super Serum [10] Longevity, σε ένα ιδιαίτερο event στην γκαλερί DIO HORIA (Γκαλερί Δύο Χωριά) μία σύγχρονη αίθουσα τέχνης στην Αθήνα που επικεντρώνεται στη σύγχρονη τέχνη και στις διεθνείς συνεργασίες καλλιτεχνών.



Ένα κάλεσμα απόλυτα ταιριαστό με το lifestyle, το luxurious χαρακτήρα, αλλά και τη φιλοσοφία της NUXE. Πιστή στη φιλοσοφία της από την ίδρυσή της, η NUXE δεν έχει πάψει να αναπτύσσει αποτελεσματικά και υψίστης ποιότητας προϊόντα περιποίησης.



ΤΟ SUPER SERUM [10] Longevity επανασχεδιάζεται και ανοίγει τον δρόμο στη νέα γενιά αντιγηραντικής φροντίδας.

Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία Skin Longevity Complex και τη μοναδική τεχνολογία με μικροσφαιρίδια από φυτικά έλαια, ενεργοποιεί πολλαπλούς βιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την γήρανση του δέρματος. Διορθώνει 10 ορατά σημάδια γήρανσης και καθυστερεί την εμφάνιση εκείνων που δεν είναι ακόμη ορατά.



Επίτιμη καλεσμένη η Δρ. Τσιαμπαλή Ελισάβετ, Αφροδισιολόγος-Δερματολόγος, η οποία μας ταξίδεψε στον κόσμο της σύγχρονης δερματολογίας και μας αποκάλυψε τα μυστικά της μακροζωίας της επιδερμίδας.



Οικοδέσποινες της ημέρας η Ελίνα Βεκρή, Group Brand Manager της INNOVIS PHARMA & η Τζέννυ Παπαργυριάδου, Brand Manager της NUXE, ενημέρωσαν τις καλεσμένες σχετικά με την τεχνολογία και την σύνθεση του νέου αντιγηραντικού ορού.



Τα προϊόντα NUXE διανέμονται στην ελληνική αγορά από την εταιρία INNOVIS PHARMA και διατίθενται στα συνεργαζόμενα φαρμακεία και καταστήματα HONDOS CENTER.



Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου, δημοσιογράφοι και social influencers.

Μεταξύ τους παρευρέθηκαν οι: Ρούλα Σταματοπούλου, Κέισι Μιζιου,

Γωγώ Φαρμάκη, Στέλλα Μουγκαλιάν, Νίκη Θωμοπούλου,

Σουζάνα Κεγγίτση, Χρυσάνθη Κουρούπη, Ελένη Βουλγαράκη, Μαρία Λεμονιά κ.α.