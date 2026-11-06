Ορός ρετινάλης: Το βραδινό βήμα που αξίζει να μπει στη ρουτίνα σου

Η βραδινή περιποίηση είναι εκείνη η μικρή παύση στο τέλος της ημέρας που μπορεί να σε βοηθήσει να φροντίσεις την επιδερμίδα σου με περισσότερη συνέπεια. Αν σκέφτεσαι να προσθέσεις έναν ορό ρετινάλης στη ρουτίνα σου, η The Organic Pharmacy παρουσιάζει μια νέα επιλογή για χρήση το βράδυ.

Τι περιέχει ο ορός ρετινάλης

Το νέο Retinal Renewal Night Serum συνδυάζει 0,03% ενθυλακωμένη ρετινάλη με 0,5% bakuchiol, πεπτίδια και ροδόνερο. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εταιρείας, η φόρμουλα περιέχει 95% συστατικά φυσικής προέλευσης και 76% οργανικά συστατικά. Η μάρκα αναφέρει ότι στοχεύει στη βελτίωση της όψης των λεπτών γραμμών, της υφής και των δυσχρωμιών, καθώς και στην ενίσχυση της φωτεινότητας.

Η ενθυλάκωση, όπως εξηγεί η εταιρεία, βοηθά στην προστασία της ρετινάλης και στη σταδιακή απελευθέρωσή της. Παράλληλα, το bakuchiol συμπληρώνει τη σύνθεση, ενώ τα πεπτίδια και το ροδόνερο προσθέτουν ενυδατικά και καταπραϋντικά στοιχεία. Το brand αναφέρει επίσης ότι κλινική δοκιμή έδειξε μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών κατά 12%. Καθώς δεν παρατίθενται στο δελτίο λεπτομέρειες για τη μελέτη, όπως ο αριθμός των συμμετεχόντων ή η διάρκειά της, αυτό το ποσοστό χρειάζεται να διαβάζεται ως ισχυρισμός της εταιρείας.

Πώς να τον εντάξεις στη ρουτίνα σου

Αν δεν έχεις ξαναχρησιμοποιήσει προϊόν με ρετινοειδή, ξεκίνησε σταδιακά. Η προτεινόμενη χρήση είναι δύο φορές την εβδομάδα, με αύξηση μόνο εφόσον η επιδερμίδα σου προσαρμόζεται καλά. Εφάρμοσε ένα ή δύο pumps σε καθαρό και στεγνό πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, το βράδυ, και ολοκλήρωσε με ενυδατική κρέμα. Το επόμενο πρωί, είναι απαραίτητο το αντηλιακό.

Είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες, όμως η ανοχή διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν έχεις ευαισθησία ή χρησιμοποιείς ήδη δραστικά συστατικά, ζήτησε τη γνώμη δερματολόγου πριν το προσθέσεις στη ρουτίνα σου.

Τέλος, το Retinal Renewal Night Serum κυκλοφορεί σε συσκευασία 35 ml με προτεινόμενη λιανική τιμή 65 ευρώ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Αν θέλεις να δεις περισσότερες πληροφορίες για The Organic Pharmacy, μπορείς να επισκεφθείς τον ιστότοπο του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο ορός ρετινάλης μπορεί να γίνει ένα ενδιαφέρον βήμα στη βραδινή σου περιποίηση, αρκεί να τον χρησιμοποιήσεις με υπομονή και να ακολουθήσεις τις οδηγίες. Δώσε χρόνο στην επιδερμίδα σου και παρατήρησε πώς ανταποκρίνεται.